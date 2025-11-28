Funcionário morre e três ficam feridos após telhado de indústria desabar

Estrutura de indústria de couro desabou e atingiu funcionários, em Dourados - Foto: Clara Medeiros / Dourados News

Um trabalhador venezuelano, identificado como Luis José Sotillo, morreu e outros três ficaram feridos após a estrutura do telhado de um curtume desabar, na tarde desta sexta-feira (28), em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, parte da estrutura do barracão de uma indústria de couro localizada no Distrito Industrial do Município.

Quatro pessoas estavam no local no momento do acidente. Luis Sotillo morreu na hora, enquanto os outros três ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que na queda, a estrutura colapsou, formando grande acúmulo de escombros, o que dificultou o resgate. No total, foram mobilizadas cinco viaturas no atendimento, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Isto porque, quando as equipes chegaram ao local, encontraram duas vítimas sob a estrutura, sendo uma em estado crítico, presa aos escombros, e o trabalhador já em óbito.

As outras duas vítimas sofreram lesões inicialmente consideradas leves, mas foram encaminhadas a unidades de saúde para atendimento e avaliação.

Além delas, mais duas pessoas sofreram lesões leves e foram atendidas e encaminhadas a unidades de saúde.

Foi constatado ainda que a área apresentava risco iminente de novos desabamentos, sendo feito o isolamento imediato, com atuação técnica especializada para garantir a segurança das equipes de resgate e dos trabalhadores.

Desta forma, o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros.A Indústria foi ainda autuada em razão das irregularidades constatadas.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.