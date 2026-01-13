Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Fundação de Esporte abre processo seletivo com salário de R$ 6 mil

Com vagas em diversas áreas para professores de Educação Física, o processo seletivo tem salários que variam de R$ 4 mil a R$ 6 mil; saiba como se inscrever

Laura Brasil

13/01/2026 - 14h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu, na manhã desta terça-feira (13), processo seletivo simplificado com 146 vagas e salário de até R$ 6 mil.

O processo foi publicado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande no Diário Oficial nº 8.187, divulgado nesta manhã, e busca profissionais para a função de Agente Social de Esporte e Lazer.

Esse processo tem como objetivo atender às demandas do Programa Movimenta Campo Grande. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (14) e seguem até o dia 16 de janeiro.

O processo seletivo será composto por prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos. Além disso, o candidato passará por entrevista específica para a função de coordenador.

Ao fazer a inscrição, é obrigatória a entrega da ficha de inscrição preenchida e do currículo, conforme modelos que estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do link: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funesp, a partir de amanhã, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé, no período das 8h às 13h.

Estrutura e vagas

O processo busca selecionar profissionais que auxiliem no fortalecimento de políticas públicas de lazer na Capital e acompanha o entendimento de valorização do trabalhador da área, com reajustes salariais.
O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, pontuou que houve um esforço para tornar os salários mais competitivos.

“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, afirma Benites.

Confira os salários e categorias:

  • Coordenador (40h): 13 vagas, salário de R$ 6.000
  • Agente Social (20h): 29 vagas, salário de R$ 3.000
  • Agente Social (10h): 104 vagas, salário de R$ 1.500

 

MODALIDADE REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL REMUNERAÇÃO MENSAL
COORDENADOR
SETORIAL
(Coordenador de
Projetos por regiões)		 Graduação Plena
em Educação
Fí si c a /B a c h a r el ,
com registro no
Conselho Regional
de Educação
Física (CREF),
e experiência
na coordenação
de projetos e
programas de
Esporte e Lazer por
setores. 		 07 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR DE ATLETISMO (Coordenador da Modalidade de Atletismo em Projetos de Esporte e Lazer) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. 03 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR DE PROJETOS (Coordenador de projetos) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na c o o r d e n a ç ã o de projetos e programas de Esporte e Lazer. 01 40 h/s R$ 6.000,00
COORDENADOR
DE GISNÁSTICA
ARTÍSTICA
(Coordenador da
modalidade de
Ginástica Artística)		 Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. área da Ginástica Artística. 01 40 h/s R$ 6.000,00
ATLETISMO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Artística. 05 20 h/s R$ 3.000,00
GINÁSTICA
RÍTMICA (GR)		 Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Rítmica/GR. 05 20 h/s R$ 3.000,00
MUSCULAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em Instrução de Musculação. 06 20 h/s R$ 3.000,00
PARADESPORTO (FUTEBOL PC) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol PC (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00
PARADESPORTO (ATLETISMO) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Paraatletismo (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00
BALÉ (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de lazer na área do Balé. 03 10 h/s R$ 1.500,00
BALÉ (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de laz 05 10 h/s R$ 1.500,00
BEACH TENNIS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00
BEACH TENNIS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00
FUTEBOL (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol. 07 10 h/s R$ 1.500,00
HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00
HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00
PILATES (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 25 10 h/s R$ 1.500,00
PILATES (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 20 10 h/s R$ 1.500,00
RECREAÇÃO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área da Recreação. 01 10 h/s R$ 1.500,00
RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00
RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00
RÚGBY Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Rugby 01 10 h/s R$ 1.500,00
TREINAMENTO FUNCIONAL Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área De Treinamento Funcional. 02 10 h/s R$ 1.500,00

 

Confira o edital
 

Assine o Correio do Estado
 

Cidades

Saiba como emitir a guia do IPVA 2026

Não consegue desvincular a guia de outros débitos? Veja como fazer

13/01/2026 16h14

Compartilhar

Divulgação Governo do Estado

Continue Lendo...

Com muitas dúvidas relacionadas à emissão da guia do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), usuários estão tendo problemas ao acessar o portal Meu Detran.

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que, por meio do portal, por enquanto não é possível separar débitos do veículo e solicitar apenas a guia do IPVA. Mas calma, tem um jeito!

No site Meu Detran, o usuário pode consultar os débitos vinculados ao veículo de forma unificada, e não existe a opção de escolher qual débito deseja quitar. Desse modo, aparece o conjunto total.

A guia do IPVA é de competência estadual; portanto, a emissão e a gestão são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS).

Saiba onde emitir a guia do IPVA

Assim, para emitir somente a guia do IPVA 2026 (à vista ou parcelado), basta acessar o site da Sefaz-MS.

No portal, o usuário pode acessar com a placa do veículo e o Renavam ou por meio do login gov.br.

Reprodução Internet

Após selecionar a forma de acesso, basta emitir a guia e fazer o pagamento pelo banco de sua preferência.

O órgão de trânsito alerta para que o usuário sempre verifique se está no endereço correto (sefaz.ms.gov.br), para evitar páginas falsas.

O não pagamento dentro do prazo resultará na cobrança de juros e multa, conforme previsto na Lei nº 1.810, de 1997. O desconto e o parcelamento não se aplicam aos casos de primeira tributação de veículos novos, cujos prazos de recolhimento seguem regras específicas.

Nenhum veículo poderá ser licenciado, transferido ou registrado sem a comprovação do pagamento do imposto, nem sem prova de isenção ou imunidade tributária.

Em caso de discordância quanto aos valores da Tabela IPVA MS 2026, o contribuinte poderá apresentar impugnação eletrônica, no prazo de 20 dias após a notificação do lançamento, pelo portal e-Fazenda, na opção “IPVA - impugnação do lançamento”.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Polícia investiga golpe do falso juiz em MS

Golpistas estão usando a foto e o nome de um magistrado para obter dados bancários das vítimas

13/01/2026 15h44

Compartilhar

Crédito: Joédson Alves / Agência Brasil

Continue Lendo...

A Polícia Civil está investigando casos em que golpistas estão usando o nome e a foto de um juiz para enganar vítimas com a promessa de depósitos referentes a valores de processos em Corumbá.

Segundo informado pela autoridade, o golpe está ocorrendo na Cidade Branca. Os criminosos enviam mensagens e se passam pelo magistrado, buscando pessoas que possuem processos em andamento.

Para criar familiaridade, chegam a usar dados referentes ao número do processo, citam informações e, na sequência, solicitam dados pessoais e bancários das vítimas, com a justificativa de realizar um “cadastro” ou “depósito”, que seria referente à liberação de valores.

Conforme informou a polícia, esse golpe é voltado à obtenção de vantagens financeiras indevidas, envolvendo falsidade ideológica, uso indevido de imagem e tentativa de estelionato.

A investigação caminha para identificar e localizar os autores, a fim de que sejam responsabilizados conforme determina a legislação.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) esclareceu que magistrados não enviam mensagens diretamente para partes ou advogados, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, tratando de questões de valores processuais ou pedindo dados bancários.

Leia a nota na íntegra:


“O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional, alerta a população sobre a ocorrência de golpes praticados por pessoas que se passam por magistrados do Judiciário, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos.

O TJMS esclarece que magistrados não entram em contato com jurisdicionados para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais.

Todos os atos processuais e comunicações oficiais do Poder Judiciário são realizados exclusivamente pelos canais institucionais, dentro dos próprios autos do processo ou por meios formais previstos em lei.

Diante de qualquer tentativa de contato com esse teor, a orientação é não fornecer informações, não realizar pagamentos e interromper imediatamente a comunicação. Recomenda-se, ainda, que o fato seja comunicado às autoridades policiais.”

A orientação dada pela Polícia Civil é para que os moradores não passem informações pessoais por aplicativos de conversa ou redes sociais e evitem enviar fotos de documentos, comprovantes e informações bancárias.

Em caso de receber mensagens de contatos suspeitos, procure a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio

2

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)

3

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 19 horas

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026