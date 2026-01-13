Fundação de Esporte abre processo seletivo com salário de R$ 6 mil

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu, na manhã desta terça-feira (13), processo seletivo simplificado com 146 vagas e salário de até R$ 6 mil.
O processo foi publicado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande no Diário Oficial nº 8.187, divulgado nesta manhã, e busca profissionais para a função de Agente Social de Esporte e Lazer.
Esse processo tem como objetivo atender às demandas do Programa Movimenta Campo Grande. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (14) e seguem até o dia 16 de janeiro.
O processo seletivo será composto por prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos. Além disso, o candidato passará por entrevista específica para a função de coordenador.
Ao fazer a inscrição, é obrigatória a entrega da ficha de inscrição preenchida e do currículo, conforme modelos que estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do link: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.
Como se inscrever?
Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funesp, a partir de amanhã, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé, no período das 8h às 13h.
Estrutura e vagas
O processo busca selecionar profissionais que auxiliem no fortalecimento de políticas públicas de lazer na Capital e acompanha o entendimento de valorização do trabalhador da área, com reajustes salariais.
O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, pontuou que houve um esforço para tornar os salários mais competitivos.
“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, afirma Benites.
Confira os salários e categorias:
- Coordenador (40h): 13 vagas, salário de R$ 6.000
- Agente Social (20h): 29 vagas, salário de R$ 3.000
- Agente Social (10h): 104 vagas, salário de R$ 1.500
|MODALIDADE
|REQUISITOS
|VAGAS
|CARGA HORÁRIA SEMANAL
|REMUNERAÇÃO MENSAL
|COORDENADOR
SETORIAL
(Coordenador de
Projetos por regiões)
|Graduação Plena
em Educação
Fí si c a /B a c h a r el ,
com registro no
Conselho Regional
de Educação
Física (CREF),
e experiência
na coordenação
de projetos e
programas de
Esporte e Lazer por
setores.
|07
|40 h/s
|R$ 6.000,00
|COORDENADOR DE ATLETISMO (Coordenador da Modalidade de Atletismo em Projetos de Esporte e Lazer)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos.
|03
|40 h/s
|R$ 6.000,00
|COORDENADOR DE PROJETOS (Coordenador de projetos)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na c o o r d e n a ç ã o de projetos e programas de Esporte e Lazer.
|01
|40 h/s
|R$ 6.000,00
|COORDENADOR
DE GISNÁSTICA
ARTÍSTICA
(Coordenador da
modalidade de
Ginástica Artística)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. área da Ginástica Artística.
|01
|40 h/s
|R$ 6.000,00
|ATLETISMO
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Artística.
|05
|20 h/s
|R$ 3.000,00
|GINÁSTICA
RÍTMICA (GR)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Rítmica/GR.
|05
|20 h/s
|R$ 3.000,00
|MUSCULAÇÃO (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em Instrução de Musculação.
|06
|20 h/s
|R$ 3.000,00
|PARADESPORTO (FUTEBOL PC)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol PC (Paradesporto).
|01
|20 h/s
|R$ 3.000,00
|PARADESPORTO (ATLETISMO)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Paraatletismo (Paradesporto).
|01
|20 h/s
|R$ 3.000,00
|BALÉ (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de lazer na área do Balé.
|03
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|BALÉ (Vespertino/ Noturno)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de laz
|05
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|BEACH TENNIS (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis.
|02
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|BEACH TENNIS (Vespertino/ Noturno)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis.
|02
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|FUTEBOL (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol.
|07
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica.
|03
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Vespertino/ Noturno)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica.
|03
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|PILATES (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates.
|25
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|PILATES (Vespertino/ Noturno)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates.
|20
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|RECREAÇÃO
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área da Recreação.
|01
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Matutino)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas.
|14
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Vespertino/ Noturno)
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas.
|14
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|RÚGBY
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Rugby
|01
|10 h/s
|R$ 1.500,00
|TREINAMENTO FUNCIONAL
|Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área De Treinamento Funcional.
|02
|10 h/s
|R$ 1.500,00
Confira o edital