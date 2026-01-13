Fundação de Esporte abre processo seletivo com salário de R$ 6 mil - Divulgação Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu, na manhã desta terça-feira (13), processo seletivo simplificado com 146 vagas e salário de até R$ 6 mil.

O processo foi publicado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande no Diário Oficial nº 8.187, divulgado nesta manhã, e busca profissionais para a função de Agente Social de Esporte e Lazer.

Esse processo tem como objetivo atender às demandas do Programa Movimenta Campo Grande. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (14) e seguem até o dia 16 de janeiro.

O processo seletivo será composto por prova de títulos (qualificação e experiência profissional) para todos os cargos. Além disso, o candidato passará por entrevista específica para a função de coordenador.

Ao fazer a inscrição, é obrigatória a entrega da ficha de inscrição preenchida e do currículo, conforme modelos que estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do link: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funesp, a partir de amanhã, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé, no período das 8h às 13h.

Estrutura e vagas

O processo busca selecionar profissionais que auxiliem no fortalecimento de políticas públicas de lazer na Capital e acompanha o entendimento de valorização do trabalhador da área, com reajustes salariais.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, pontuou que houve um esforço para tornar os salários mais competitivos.

“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, afirma Benites.

Confira os salários e categorias:

Coordenador (40h): 13 vagas, salário de R$ 6.000

Agente Social (20h): 29 vagas, salário de R$ 3.000

Agente Social (10h): 104 vagas, salário de R$ 1.500

MODALIDADE REQUISITOS VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL REMUNERAÇÃO MENSAL COORDENADOR

SETORIAL

(Coordenador de

Projetos por regiões) Graduação Plena

em Educação

Fí si c a /B a c h a r el ,

com registro no

Conselho Regional

de Educação

Física (CREF),

e experiência

na coordenação

de projetos e

programas de

Esporte e Lazer por

setores. 07 40 h/s R$ 6.000,00 COORDENADOR DE ATLETISMO (Coordenador da Modalidade de Atletismo em Projetos de Esporte e Lazer) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. 03 40 h/s R$ 6.000,00 COORDENADOR DE PROJETOS (Coordenador de projetos) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na c o o r d e n a ç ã o de projetos e programas de Esporte e Lazer. 01 40 h/s R$ 6.000,00 COORDENADOR

DE GISNÁSTICA

ARTÍSTICA

(Coordenador da

modalidade de

Ginástica Artística) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência na coordenação de eventos esportivos. área da Ginástica Artística. 01 40 h/s R$ 6.000,00 ATLETISMO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Artística. 05 20 h/s R$ 3.000,00 GINÁSTICA

RÍTMICA (GR) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Ginástica Rítmica/GR. 05 20 h/s R$ 3.000,00 MUSCULAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em Instrução de Musculação. 06 20 h/s R$ 3.000,00 PARADESPORTO (FUTEBOL PC) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol PC (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00 PARADESPORTO (ATLETISMO) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Paraatletismo (Paradesporto). 01 20 h/s R$ 3.000,00 BALÉ (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de lazer na área do Balé. 03 10 h/s R$ 1.500,00 BALÉ (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de laz 05 10 h/s R$ 1.500,00 BEACH TENNIS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00 BEACH TENNIS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivo ou de lazer na área do Beach tennis. 02 10 h/s R$ 1.500,00 FUTEBOL (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Futebol. 07 10 h/s R$ 1.500,00 HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00 HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área da Natação e Hidroginástica. 03 10 h/s R$ 1.500,00 PILATES (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 25 10 h/s R$ 1.500,00 PILATES (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área do Pilates. 20 10 h/s R$ 1.500,00 RECREAÇÃO Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer na área da Recreação. 01 10 h/s R$ 1.500,00 RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Matutino) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00 RITMOS E GINÁSTICAS COLETIVAS (Vespertino/ Noturno) Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Ritmo e Ginásticas Coletivas. 14 10 h/s R$ 1.500,00 RÚGBY Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área do Rugby 01 10 h/s R$ 1.500,00 TREINAMENTO FUNCIONAL Graduação Plena em Educação Fí si c a /B a c h a r el , com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projeto esportivo ou de lazer na área De Treinamento Funcional. 02 10 h/s R$ 1.500,00

