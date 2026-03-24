Fundesporte divulga inscrições aceitas para Bolsa Atleta

Nesta terça-feira, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), divulgou a lista das inscrições deferidas e indeferidas para aqueles que se inscreveram no programa Bolsa Atleta. O auxílio visa incentivar e auxiliar os desportistas do Estado.
Por meio do Diário Oficial (DOE), a lista divulgada dividiu os candidatos pelas 12 categorias que o programa abrange. São elas: estudantil; universitária; master; nacional; nacional paralímpica; nacional surdolímpico; pódio complementar; pódio complementar paralímpico; pódio complementar surdolímpico; internacional; pré-olímpico, paralímpico e surdolímpico; e olímpico, paralímpico e surdolímpico;
Ao todo foram 1.053 inscrições, desse total 387 foram indeferidas e o restante foram deferidas. A maioria das inscrições indeferidas foi devido a falta de documentos solicitados na inscrição. Após essa primeira etapa há o período de interposições.
Aqueles que não concordarem com o resultado terão o prazo de cinco dias úteis a partir de hoje, data de publicação do resultado, para protocolizar o recurso por meio do https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/.
Depois desse período inicia a fase de avaliação dos candidatos, baseada em pontuação por meio da comprovação dos resultados alcançados nas disputas do ano passado, que será atribuída conforme nível de relevância dos campeonatos.
Posteriormente, como última etapa, os atletas ainda participarão de uma entrevista, de 20 a 29 de maio.
O resultado final de atletas selecionados será divulgado em 02 de junho, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, com assinatura do termo de adesão no dia 15 de junho.
Bolsa Atleta
O período de vigência da bolsa são de 12 meses, com o objetivo de garantir condições mínimas de preparação e participação dos atletas em competições de alto nível. No auxílio financeiro, os valores variam entre R$ 523 e R$ 7,3 mil, conforme a categoria que o atleta se encaixa.
Conforme o edital, no processo é necessário declarações de filiação nacional e/ou internacionais, plena atividade esportiva e comprovação de atuação no ano de 2025.
Quando beneficiados, os bolsistas devem prestar contas e manter atualizados os seus dados cadastrais e documentos, durante todo o período de bolsa, sob pena de suspensão da bolsa e/ou devolução do benefício, com instauração de processo administrativo pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (COGEB).
Serviço
> Inscrições Bolsa Atleta: 09 de fevereiro a 11 de março;
> Valores Bolsa Atleta: R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categoria;
Para se inscrever e participar de todas as etapas, você pode consultar o manual do Bolsa Atleta e conferir todas as informações: aqui.
Acesse também o edital completo com as informações: aqui.