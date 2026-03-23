Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos

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Pais de alunos do 5º ano do Colégio Lourival Martins Fagundes, mais conhecido como Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura), de Campo Grande, foram surpreendidos pela retirada do livro que traz uma narrativa africana, chamado "Orum Ayê: Um mito africano da criação", escrita por Raimundo Matos de Leão e com ilustração de Andrés Sandoval. A obra trata a criação do mundo segundo a mitologia iorubá, abordando a origem da Terra (Ayê) e do Céu (Orum) por Olorum.

Segundo relatos, no início do ano letivo as crianças receberam as apostilas e, na última quinta-feira (19), os livros foram entregues. No dia seguinte (20), por volta das 18h, a coordenação enviou mensagem no grupo de pais solicitando que os alunos devolvessem o exemplar nesta segunda-feira (23), para que pudessem realizar a substituição.

De acordo com o comunicado da Funlec aos pais, o livro “não está de acordo com a coleção previamente solicitada à editora” e que seria feita a troca pelo exemplar correto.

A mensagem também pedia compreensão das famílias: “Pedimos desculpas por qualquer desconforto que essa situação possa ter ocasionado às famílias e contamos com a compreensão e colaboração de todos para que esse procedimento seja realizado com a maior brevidade possível”.

O pedido gerou estranhamento. Alguns responsáveis acreditam que possa ter havido reclamações de outros pais em razão da temática da obra. Um deles relatou que, no momento da separação e entrega do material, a professora teria percebido que o título não era o escolhido, mas ainda assim foi entregue às crianças.

“Certeza de que isso foram pais conservadores reclamarem da temática do livro”, afirmou um responsável. Outro disse que a situação foi frustrante. “A gente faz esforço para educar os filhos para que não discriminem ninguém, pois todos merecem as mesmas oportunidades e respeito. As pessoas negras passam por isso o tempo todo, querem apagar a história deles e fingem que não são nada.”

De acordo com a apuração do Correio do Estado, um grupo de pais foi à escola dizer que não queria que os filhos lêssem aquele livro. Mais de 300 volumes foram recolhidos tanto na Capital quanto em Bonito, onde também há unidade da instituição.

O colégio utiliza o sistema de ensino do Anglo, que oferece os pacotes de conteúdos de acordo legislação nacional. Obedece à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a lei 10.639, a qual diz que "nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira".

O livro está no catálogo do sistema Anglo e tem referência importante do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Isso mostra que a obra literária passou por uma série de critérios e análises feitas em nível federal.

A reportagem tentou contato, através de e-mail, com a Funlec, mas até o momento da publicação desta matéria não houve retorno.

O livro

A obra "Orum Ayê - um mito africano da criação", de Raimundo Matos de Leão, é um livro escolhido pelo sistema Anglo de Ensino no programa Coletivo Leitor e indicado para seus alunos do 5º ano. Trata-se de um reconto de mitos africanos, narrados e ritualizados pelos seguidores do candomblé até hoje.

No principio de tudo, Olorum, o senhor da vida, decide criar um lugar para contemplar e orixás para ajudar a governar esse lugar. Cabe a Oxalá, filho de Olorum, a tarefa da criação. Porém, ele falha em sua missão, que acaba sendo cumprida por seu irmão Odudua. Depois de ser perdoado pelo pai, Oxalá cria o ser humano usando barro. Deuses e homens convivem bem até que a desobediência de um menino provoca a separação entre o Orum (Céu) e o Ayê (Terra), e o mundo se torna o que é hoje.

Coletivo Leitor

O Coletivo Leitor é uma plataforma desenvolvida para conectar crianças e jovens ao universo literário. Ele oferece um pacote promocional de livros às escolas com a sugestão do sistema de ensino. Então, o próprio Anglo recomendou as obras para os alunos da faixa etária.

O catálogo oferece opções de leitura para todos os anos escolares, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Para os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, o sistema Anglo de Ensino colocou em seu catálogo as obras: "A história da pedra grande", de Carlos Queiroz Telles; "Orum Ayê - um mito africano da criação", de Raimundo Matos de Leão; "Se eu fosse aquilo", de Ricardo Azevedo; e "Uma menina, um menino - papel de carta, papel de embrulho", de Flavio de Souza.

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