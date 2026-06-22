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Cidades

Nova Regulamentação

Agetran autoriza teste de bicicleta elétrica e patinetes compartilhados

O período experimental terá duração de 90 dias, podendo ser revogado à qualquer momento

João Pedro Zequini

22/06/2026 - 12h00
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Através de uma publicação feita no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (22), ficou estabelecido que Campo Grande passará por um período experimental para a operação de sistemas de patinetes e bicicletas elétricas compartilhadas. 

Os testes terão a duração de 90 dias e serão fiscalizados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). 

Inicialmente a implementação não será imediata e ainda não foi sinalizado qual ou quais empresas estariam interessadas em investir no projeto. 

Caso a empresa tenha interesse em assumir este projeto, será necessário submeter um Plano Operacional, cumprindo alguns requisitos básicos solicitados no Diogrande. 

De acordo com o Diário Oficial, as empresas terão que ter algumas garantias, como disponibilizar um canal gratuito para que os usuários e fiscalização, facilitando a comunicação entre empresa e cidadão. 

Devem garantir também a manutenção dos equipamentos e a preservação do bom estado para o uso. O recolhimento dos patinetes e bicicletas, também será de responsabilidade da empresa.

A Agetran ainda solicita que os dispositivos tenham tecnologias como GPS e um sistema chamado “geofencing”, que pode bloquear o uso ou limitar a velocidade em certas áreas, como calçadões e praças específicas. 

Ainda no plano operacional, terão que ser apresentados pontos como, as áreas exatas onde os equipamentos vão circular, a quantidade de patinetes e bicicletas que serão colocados nas ruas, como será feita a manutenção e o atendimento ao usuário e como a empresa vai monitorar a frota em tempo real.

A Agetran além de realizar a fiscalização durante o período experimental, fica sob incumbência da agência a delimitação de áreas onde poderá acontecer os patinetes e bikes poderão circular.
 

TERMO ADITIVO

Clínica de SC recebe 5 milhões para esterilizar cães e gatos em MS

A empresa catarinense também foi contratada para prestar serviço de aplicação e registro de microchips nos animais

22/06/2026 11h45

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O serviço faz parte da do MS Vida Animal, programa estadual que visa a proteção do bicho através do desenvolvimento de políticas públicas.

O serviço faz parte da do MS Vida Animal, programa estadual que visa a proteção do bicho através do desenvolvimento de políticas públicas. Foto: Freepik

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O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destinou R$ R$ 5.587.500 à empresa Dengoso e Manhosos Clínica Veterinária, que tem sede em Joinville, Santa Catarina. 

A empresa catarinense foi contratada para prestar o serviço de esterilização cirúrgica, aplicação e registro de microchips em cães e gatos.

O termo aditivo garantiu acréscimo de 25% ao valor do Contrato nº003/2025. Com isso, a empresa ganhará mais R$ 1.117.500,00, além dos R$ 4.427.982,00 que já recebeu do Governo de Mato Grosso do Sul. Só em 2026, o Estado já empenhou R$ 1.825.324,50 à clínica.

O serviço faz parte da do MS Vida Animal, programa estadual que visa a proteção do bicho através do desenvolvimento de políticas públicas. Além da proteção, também age no controle populacional de cães e gatos, combate a maus-tratos e abandono.


 

ENSINO SUPERIOR

UEMS abre inscrições para curso de licenciatura em Computação

Mais de 160 vagas são destinadas e candidatos podem entrar por histórico escolar ou nota de Enem de edições anteriores

22/06/2026 11h30

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Divulgação

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Após anunciar a abertura do novo curso de Licenciatura em Computação em quatro unidades, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu as inscrições para aqueles que desejam obter um curso de ensino superior, voltado a área da tecnologia.

A seleção é para 160 vagas distribuídas nos polos de Amambai, Campo Grande, Dourados e Ivinhema, e possui período de residência obrigatória de um ano como docente na rede pública de ensino.

Com 40 vagas para cada unidade, a ocupação será dividida em cotas distribuídas da seguinta maneira: 22 vagas para ampla concorrência, 8 para negros, 4 para indígenas, 4 para residentes de Mato Grosso do Sul e 2 para PcD.

O curso ocorrerá presencialmente no período noturno de segunda a sexta-feira. O projeto pedagógico aponta ainda atividades pontuais aos sábados, com duração do curso dentro de no mínimo 8 semestres, sob a obrigação do cumprimento de 3.240 horas de carga horária e 330 horas de extensão.

O candidato deverá preencher ainda no momento de inscrição o Termo de Compromisso que declara ciência sobre a necessidade e obrigatoriedade do cumprimento de um ano de estágio docência nas escolas públicas municipais.

Das inscrições

Para entrar na primeira turma do curso, o processo seletivo é parecido com os já existentes. Alguns critérios devem ser seguidos e a graduação é voltada para os seguintes perfis:

  • Profissionais da Educação, que são professores ou servidores de escolas públicas (auxiliares, assistentes, secretários, técnicos, etc.) que atuam na Educação Básica e não possuem nível superior;
  • Candidatos sem curso superior e alcançaram bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições realizadas entre os anos de 2016 e 2025;
  • Concluintes do Ensino Médio, em que a seleção utilizará a nota do Histórico Escolar.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do site candidato.uems.br e enviar os documentos solicitados com toda a documentação. O Termo de Compromisso citado anteriormente deve ser preenchido e encaminhado para o e-mail [email protected].

O termo está disponível no Anexo V do edital, que também disponibiliza as outras declarações de quem não possui ensino superior, autodeclração de identificação étnica e outros anexos de sistema de pontuação, etc.

As inscrições iniciaram em 12 de junho e vão até o dia 06 de julho. O início das aulas está agendado para o segundo semestre letivo de 2026, no dia 27 de julho. Confira o cronograma completo com as datas:

Período de Inscrições: 12/06 a 06/07/2026 - disponível em https://candidato.uems.br/;
Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos: 14/07/2026;
Período para Recurso (Lista dos Inscritos): 14 a 15/07/2026;
Resultado Final: 20/07/2026;
Previsão de convocação para Matrícula: a partir de 20/07/2026;

Todas os resultados serão divulgados pelo site oficial da UEMS na página do Prilei. Dúvidas e informações suplementares podem ser direcionadas ao telefone (67) 3902-2516 na Divisão de Ingresso Discente ou pelo e-mail [email protected].

Confira o edital:

Do curso

O curso de Licenciatura da Computação oficializado no dia 10 de junho é parte de um acordo de cooperação técnica firmado entre a UEMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM), que integram uma rede de instituições responsáveis pela implementação da formação.

Viabilizado pelo Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial e Continuada de Professores com ênfase na Educação Integral (Prilei), o curso é também uma iniciativa do Ministério de Educação (MEC) amparada pela Política Nacional de Educação Digital.

O objetivo do curso é conectar a computação à realidade escolar contemeporânea, de movo que alunos de escolas públicas tenham acesso a educação digital.

A estrutura curricular do curso foi pensada nessa necessidade em capacitar o futuro professor para atender as grandes demandas tecnológicas inseridas no ensino. Sendo assim, estão inclusas disciplinas de:

  • Inteligência Artificial (IA) aplicada ao contexto pedagógico;
  • Pensamento Computacional e lógica desde a educação básica;
  • Robótica Educacional e Cultura Maker integradas ao currículo;
  • Gamification (uso de jogos digitais como estratégia de ensino);
  • Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais.

O edital de criação do curso indica a obrigatoriedade do cumprimento de um ano de residência, em que o estudante enviará um Termo de Compromisso ciente que receberá uma bolsa financeira e sem possibilidade de dessitir da vaga.

Esse período de estágio poderá ser realizado dentro das redes municipais de ensino para Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e Ensino Médio.

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