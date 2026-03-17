Funsat abre a terça-feira, com 1.181 vagas de empregos em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a terça-feira, com 1.181 novas oportunidades de empregos, dispostas em 113 profissões, oferecidas por 116 empresas em Campo Grande.
Para concorrer às vagas, os candidatos têm que estar com o cadastro atualizado na Agência de Empregos.
A maior parte das vagas são destinadas a candidatos sem experiência prévia. Cerca de sete em cada dez oportunidades são de perfil aberto, permitindo que o treinamento seja feito no próprio trabalho.
Entre as funções oferecidas estão ajudante de motorista (2), alimentador de linha de produção (35), auxiliar de armazenamento (7), cuidador de idosos (3), manobrista (2), operador de caixa (95) e vendedor interno (3).
Agora para vagas que exige alguma experiência prévia, como analista de negócios (1), analista de crédito (2), auxiliar de contabilidade (1), borracheiro (1), churrasqueiro (1), web designer (1), encarregado de supermercado (1) e mecânico de manutenção de caminhão a diesel.
Para pessoas com deficiência (PCD), tem à disposição sete vagas nas funções de mercadorias (5), porteiro (1) e auxiliar de limpeza (1).
Aos interessados nas vagas podem procurar atendimento na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O cadastro atualizado no sistema é necessário para receber o encaminhamento às entrevistas.