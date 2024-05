Funsat anuncia mais de 2 mil vagas de emprego na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibilizará, nesta quinta-feira (2), 2.146 oportunidades de emprego direcionadas para 188 profissões, em 273 empresas de Campo Grande.

De acordo com os dados fornecidos pela Fundação, são 98 vagas para motorista de caminhão, 44 vagas para balconista de açougue, 22 vagas para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 21 vagas para garçom, 5 vagas para costureira em geral, 5 vagas para colorista, entre outras.

As vagas de "perfil aberto” - que não é necessário experiência prévia de trabalho na função, são ofertadas 1449 oportunidades em 99 funções. Os processos seletivos serão para ajudar e auxiliar nos serviços de alimentação, com 105 vagas, atendente de padaria, com 36 vagas, auxiliar de armazenamento, com 32 vagas, auxiliar operacional de logística, com 10 vagas, auxiliar de marceneiro, com 5 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são 28 vagas em 9 profissões. As oportunidades são para estoquista, com 10 vagas, auxiliar administrativo, com 7 vagas, auxiliar de almoxarifado, com 3 vagas, operador de vendas (lojas), com 2 vagas, vigia, com 1 vaga, entre outras.

Confira todas as vagas aqui.



Vale lembrar que apenas trabalhadores que estiverem com o cadastro em dia no órgão poderão receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.