Funsat encerra a semana com mais de 1.300 vagas de empregos na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), abriu a sexta-feira (27) com 1.351 oportunidades de emprego em Campo Grande. Um dos critérios para participar do processo seletivo, é ter o cadastro atualizado no Sine.
Entres os cargos disponíveis no quadro geral de vagas, estão à disposição atendente de lojas (12), auxiliar administrativo (14), auxiliar de manutenção predial (2), consultor de vendas (18), engenheiro civil (8), fiscal de caixa (2), guarda de vigilância (10), operador de caixa (91), padeiro (15) e perfumista (5).
Para o perfil aberto, são ao todo 911 vagas que não necessitam de treinamento prévio, nessa categoria, se destacam funções como auxiliar de cozinha (18), copeira (2), frentista (5), repositor de supermercados (35) e servente de pedreiro (9), entre outras funções.
Já para pessoa com deficiência (PCD) foram reservados 17 vagas distribuídas em repositor de mercadorias, auxiliar administrativo, empacotador à mão, auxiliar de linha de produção, porteiro, motorista de caminhão e auxiliar de limpeza.
Para quem tiver o interesse em se candidatar às vagas, os atendimentos ocorrem na Agência de Empregos da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.