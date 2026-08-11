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Funtrab passa a operar em novos dias nas unidades de Rede Fácil

Unidades do Bosques do Ipês e do Aero Rancho mudam dias e horários de atuação

João Pedro Zequini

11/08/2026 - 11h00
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A Agência de Notícias do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou que a partir da próxima segunda-feira , dia 17, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, passará a atuar em novos dias e horários nas unidades da Rede Fácil. 

Na unidade do Shopping Bosques dos Ipês, o novo atendimento acontecerá de terça a quinta-feira. Atuando em dois períodos, na parte da manhã das 10h às 12h30, já na parte da tarde das 13h às 17h. 

Outra unidade situada no bairro do Aero Rancho, os serviços acontecerão de segunda a quarta-feira, porém em horários diferentes da unidade do Bosque, sendo no período matutino das 8h às 12h, e no vespertino das 13h às 16h30.

Os novos dias de operação passam a valer a partir do dia 17 de agosto e quem está na busca de novos empregos deve ficar atento caso necessitem de atendimento presencial nas unidades.

Além do atendimento presencial, o candidato que busca novas oportunidades de emprego, pode receber informações ou atendimento online, entrando em contato com a Funtrab via WhatsApp. 

NOVA TENTATIVA

Prefeitura reabre licitação para centro esportivo no Jacques da Luz

Em janeiro deste ano, o certame terminou sem nenhuma empresa interessada no projeto

11/08/2026 11h20

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Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande

Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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A Prefeitura de Campo Grande reabriu uma licitação para contratar uma empresa especializada para construção do novo centro esportivo no Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III. 

A solicitação foi feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A licitação será realizada em item único e será escolhida a empresa que oferecer o menor preço. O valor total para a licitação é de R$ 1.461.314,09.

Esta é a segunda vez que o Executivo abre este processo de licitação no ano. No dia 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande tornou pública a concorrência eletrônica para empresas interessadas nas obras de construção do novo centro esportivo. Naquele momento, a licitação era no valor de R$ 1,388 milhão.

Porém, no dia 12 de janeiro, quando o prazo foi encerrado, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos comunicou, através da publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o resultado do certame e declarou como deserto, ou seja, nenhuma empresa apresentou proposta.

Projeto

O projeto básico do Centro Esportivo Comunitário compreende uma área total de 3.000,00 m² no Parque Jacques da Luz. A obra incluirá os seguintes equipamentos e estruturas:

  • campo de futebol society, com gramado sintético e fechamento com alambrado;
  • meia quadra de basquete, com piso em concreto polido e demarcação esportiva;
  • playground (parque infantil) com brinquedos seguros e estrutura adequada para diferentes faixas etárias;
  • pista de caminhada com piso apropriado e sinalização;
  • área de jardim e paisagismo, para integração ambiental e estética do espaço.
Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande

As empresas interessadas podem enviar suas propostas até às 07h44min (horário de MS) do dia 27 de agosto. O edital da licitação traz todas as informações de documentação e requisitos para contratação.

CONFRONTO

Choque saca suspeito de dentro de carro de Uber e mata o passageiro

Levantamento da polícia militar aponta que o homem possuía extensa ficha criminal, com registros desde a adolescência

11/08/2026 10h30

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Confronto ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)

Confronto ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Divulgação: Polícia Militar

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Jean Gabriel Rapini de Souza, morto em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar,  na noite desta segunda-feira (10), estava como passageiro de um carro de aplicativo, quando foi alvejado pelos agentes de segurança pública, na Avenida Manoel Ferreira , próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

De acordo com o relato do Batalhão de Choque, durante patrulhamento ostensivo, os agentes identificaram um carro de aplicativo que trafegava pela Avenida Duque de Caxias. O comportamento apresentado pelo passageiro despertou a suspeita dos policiais, que realizaram o acompanhamento do veículo até abordarem na Avenida Manoel Ferreira.

Segundo os policiais, durante a abordagem, o condutor desembarcou e informou que estava trabalhando como motorista de aplicativo. O passageiro, entretanto, permaneceu no interior do veículo, mesmo após receber ordem para desembarcar.

Diante da resistência em cumprir a determinação policial, foi novamente dada ordem para que o indivíduo desembarcasse. Quando desceu do veículo, Jean Gabriel portava uma arma de fogo e efetuou disparo na direção da equipe policial. Neste momento, houve confronto armado e o indivíduo foi atingido.

Após o confronto, a equipe do Batalhão de Choque acionou o serviço de socorro, solicitando atendimento médico emergencial. O indivíduo foi encaminhado à UPA Vila Almeida. Apesar de receber atendimento médico na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Durante a busca, foram localizados uma arma de fogo e 26 pinos de cocaína.

Histórico criminal

Jean Gabriel possuía extenso histórico criminal, com inúmeras passagens por ocorrências policiais, inclusive registros relacionados a crimes de natureza grave, como o latrocínio contra o taxista Luciano Barbosa Franco, em 2020, quando tinha apenas 17 anos.

O indivíduo era fichado desde 2018, quando tinha 15 anos, com crimes relacionados à receptação. A partir de 2019, ele começou a demonstrar envolvimento reiterado com crimes patrimoniais violentos, emprego de arma de fogo e associação criminosa.

Os crimes de Jean no ano de 2020 tiveram maior gravidade, concentrando diversos registros de roubo armado, associação criminosa, restrição da liberdade da vítima, porte ilegal de arma de fogo, latrocínio, ameaça, desacato e lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.

Os registros de Jean vão até 2025, quando esteve envolvido em ameaças, injúria, vias de fato, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra mulher. 

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