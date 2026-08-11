Funtrab passa a operar em novos dias nas unidades de Rede Fácil

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A Agência de Notícias do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou que a partir da próxima segunda-feira , dia 17, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, passará a atuar em novos dias e horários nas unidades da Rede Fácil.

Na unidade do Shopping Bosques dos Ipês, o novo atendimento acontecerá de terça a quinta-feira. Atuando em dois períodos, na parte da manhã das 10h às 12h30, já na parte da tarde das 13h às 17h.

Outra unidade situada no bairro do Aero Rancho, os serviços acontecerão de segunda a quarta-feira, porém em horários diferentes da unidade do Bosque, sendo no período matutino das 8h às 12h, e no vespertino das 13h às 16h30.

Os novos dias de operação passam a valer a partir do dia 17 de agosto e quem está na busca de novos empregos deve ficar atento caso necessitem de atendimento presencial nas unidades.

Além do atendimento presencial, o candidato que busca novas oportunidades de emprego, pode receber informações ou atendimento online, entrando em contato com a Funtrab via WhatsApp.