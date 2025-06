Furto de gado termina com dois mortos e dois presos no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em trecho da rodovia MS-320, no interior de Mato Grosso do Sul, um flagrante de crime de abigeato na madrugada desta terça-feira (03) terminou na perseguição e morte de dois suspeitos, além da prisão de dois homens que haviam carneado e transportavam ilegalmente a carne de um boi furtado recém-abatido.

Conforme divulgado pelas equipes de segurança pública de Três Lagoas, a Força Tática da Polícia Militar de MS foi responsável por abordar um primeiro veículo, no caso um Ford Pampa, que tinha a carroceria coberta por uma lona preta.

Tal comportamento, como apurado pelo portal local Rádio Caçula, é característico das ações criminosas que praticam o transporte ilegal de carne furtado, o que motivo a abordagem policial.

Em vistoria à carroceria do veículo, ocupado por dois indivíduos identificados como Diego e Denis, a carne do animal recém-abatido foi localizada em partes, com esses homens entregando que o esquema criminoso ainda contava com dois outros comparsas.

Acionado um funcionário da chamada Fazenda São José, o mesmo confirmou que os restos encontrados eram de um boi pertencente à propriedade local.

Vítimas fatais

Além da prisão em flagrante de Diogo e Denis, os agentes da Força Tática começaram buscas na região rural de Três Lagoas em busca dos "comparsas" que estariam dando suporte ao transporte ilegal por meio de uma motocicleta.

Avistada a moto vermelha com as características informadas, os agentes tentaram abordagem aos homens identificados como Maurício Salviano Girão e Antonielson Guadalupe Cedeira, com 38 e 39 anos respectivamente, que teriam respondido à aproximação de forma violenta.

Segundo relato das forças de segurança, os suspeitos teriam sacado e apontado posteriormente armas para os policiais, que consequentemente revidaram a ação e balearam Maurício e Antonielson.

Ambos os suspeitos chegaram a ser socorridos pelos agentes, levados até o Hospital Auxiliadora no município de Três Lagoas, porém não resistiram aos ferimentos e morreram pouco tempo após darem entrada na unidade.

Além dos veículos, foi feita apreensão de duas espingardas no Ford Pampa, facas, chaira e um machado, mais os dois revólveres dos suspeitos e as armas da guarnição que atendeu à ocorrência, como de praxe nessas ocasiões.

Mortos em confronto

Dados estatísticos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), do recorte parcial deste 2025, indicam que 35 pessoas morreram até então vítimas da chamada intervenção legal de agente do Estado.

Pelo menos 14 dessas mortes, como acompanhado pelo Correio do Estado, aconteceram até antes do início da segunda semana de fevereiro, quando um suspeito de 33 anos foi baleado e morto por agentes da Força Tática da Polícia Militar (14º caso no ano) no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Como mostra o gráfico elaborado pelo painel estatístico da Sejusp, esse segundo mês registrou ainda outras quatro mortes, o que fez com que o primeiro bimestre de 2025 terminasse com 18 mortos por agentes das forças de segurança pública em Mato Grosso do Sul.

Depois disso, março anotou outras duas vítimas, enquanto o mês de abril igualou o número de 10 mortos que já haviam sido registrados em janeiro.

Desse total de 35 mortes registradas até então no painel da Sejusp, os homens respondem por uma maioria esmagadora das vítimas, sendo 29 masculinos que vieram a óbito após confronto com agentes.



Assine o Correio do Estado