Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Furto milionário de fios de alta tensão acontecia antes da ligação da rede

Sem o risco de sentirem a diferença potencial da alta tensão que ainda estava desligada, os fios eram removidos e remontados em uma espécie de bobina, para serem trazidos até a Capital

Leo Ribeiro e Alison Silva

Leo Ribeiro e Alison Silva

30/10/2025 - 12h39
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante a manhã desta quinta-feira (30), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) detalhou as ações do grupo criminoso que em menos de seis meses deixou prejuízo milionário pelo furto de fios de alta tensão, relatando que as redes ainda não estavam ligadas o que teria facilitado o trabalho da quadrilha. 

Anteriormente, como bem acompanha o Correio do Estado, as investigações já apontavam para um prejuízo estimado em R$1,2 milhão à Energisa, e que os "funcionários" desse esquema receberam R$200 de diária para execução dos furtos dos fios.

Conforme detalhado pelo delegado Reginaldo Salomão, causa espanto justamente o "aprimoramento dessa modalidade criminosa", segundo ele, uma vez que o histórico em Mato Grosso do Sul aponta para crimes passados mais comumente praticado por empresas.

"E agora a gente vê já pessoas físicas praticando esse tipo de furto", disse ele, alegando ainda que as vendas desses materiais como alumínio e cobre, diferente um montante bruto que seria mais caro, muitas vezes é vista como um valor insignificante, mas o prejuízo social dessa ação acaba sendo muito maior. 

Isso porque há um projeto de ampliação da rede elétrica para abastecimento de pequenos empresários e também empresas de grande porte, principalmente voltada para o setor de frigoríficos mais próximo à Rochedo. 

Com toda uma série de negócios paralisados sem a chegada da energia, como restaurantes e escritórios para atender à população local, o delegado expõe que o serviço de instalação dos cabos era logo em seguida desfeito e os itens subtraídos antes mesmo da energia circular pelo cabeamento. 

"À medida que a empresa de energia elétrica, a Energisa, vinha montando essa rede de Campo Grande para lá - através de cabos de alta tensão, que são compostos de alumínio e aço - conforme eles avançavam quilômetros, para trás os cabos de alta tensão vinham sendo subtraídos e furtados".

Com a Energisa instalando essa linha complementar para aumentar a capacidade de fornecimento de energia, esses furtos aconteciam pelo menos desde meados deste ano, e entrevistas separadas aos sete presos ontem (29), todos confirmaram que já realizavam o crime pela terceira, quarta e até oitava vez entre os envolvidos. 

"Esse cabo de alta tensão posteriormente seria energizado, que se já estivesse com energia eles não conseguiriam pegar, porque automaticamente eles receberam ali uma carga de eletricidade muito grande", explica o delegado Roberto Guimarães. 

Furto de fios

Remunerados com as diárias de 200 reais para execução dos furtos dos fios, esses indivíduos escalavam a rede elétrica e cortavam os cabeamentos com um alicate corta-fio, além de empregarem até mesmo uma esmerilhadeira policorte. 

Sem o risco de sentirem a diferença potencial da alta tensão que ainda estava desligada, os fios eram removidos e remontados em uma espécie de bobina, para depois serem trazidos até Campo Grande. 

Na Capital, os itens eram deixados em uma residência localizada no bairro Silvia Regina, com um homem identificado apenas pelo vulgo de "Marquinhos", responsável por recepcionar os veículos com o fruto do crime. 

Posteriormente, "Marquinhos" encaminhava o objeto de furto para um outro receptador, terceiro esse que seria o encarregado de trabalhar o material, retirar todo o alumínio e aço furtado das redes de energia elétrica para depois revender os itens. 

Ao todo sete indivíduos foram presos ligados ao grupo, sendo feito um auto de prisão em flagrante, por furto qualificado, mediante escalada, rompimento de obstáculos, e "da mesma forma a receptação qualificada dessa pessoa que recebe esse material para depois revender", complementou Guimarães. 

Ao todo, foram apreendidos 1.548 kg de cabos de alta tensão. Durante a operação, foram apreendidos celulares, veículos e ferramentas utilizadas nos furtos.

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Jovem de 21 anos morre em acidente na BR-262

Durante a madrugada desta quinta-feira (30), o rapaz teria perdido o controle da direção, e o veículo capotou

30/10/2025 15h12

Compartilhar

Divulgação PRF / Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Foi identificado como André Lucas Costa da Silva, de 21 anos, o jovem que morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (30), em Anastácio, município localizado a 137 quilômetros de Campo Grande.

Conforme acompanhou o Correio do Estado, o jovem conduzia o veículo e morreu no local. O amigo que seguia viagem com ele sofreu escoriações e um ferimento na cabeça; foi socorrido.

Segundo informou o site A Princesinha News, André conduzia uma caminhonete Chevrolet S10 quando perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e capotando.

André foi encontrado sem vida sob o veículo, enquanto o passageiro recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi levado para o Hospital de Aquidauana.

Após receber atendimento, o passageiro, de 32 anos, teve alta por não apresentar ferimentos graves.

Ainda segundo informações levantadas pelo site local, as vítimas passaram o dia trabalhando em Corumbá e estavam voltando. A suspeita é de que o motorista tenha adormecido ao volante.

Na pista, não foram encontrados sinais de colisão nem de presença de animais. Estiveram no local a Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica, que irão determinar as causas do acidente.

Assine o Correio do Estado

 

 

Após operação no rio

Paraguai reforça fronteira com MS contra Comando Vermelho

País teme entrada de criminosos após operação no Rio de Janeiro; Argentina também reforçou fronteira com o Brasil

30/10/2025 15h08

Compartilhar
Megaoperação no Rio terminou com mais de 120 pessias nirtas

Megaoperação no Rio terminou com mais de 120 pessias nirtas Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Continue Lendo...

Dias após as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro deflagrarem a chamada Operação Contenção, contra o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, os governos da Argentina e do Paraguai decidiram reforçar o patrulhamento em suas fronteiras com o Brasil. O Paraguai faz fronteira com vários municípios de Mato Grosso do Sul.

Em um comunicado, o Conselho de Defesa Nacional (Codena) paraguaio afirma que o objetivo do reforço do efetivo fronteiriço e das medidas de controle migratório é impedir que integrantes do Comando Vermelho que escaparam da ação policial nos complexos da Penha e do Alemão fujam para o país.

“Diante desta situação, desde as primeiras horas da última terça-feira (28), as instituições nacionais [paraguaias] de segurança competentes adotaram medidas extraordinárias de prevenção e vigilância em toda a fronteira”, explica o Codena.

A ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, em uma postagem em suas redes sociais, também anunciou o reforço.

“Reforçamos [a segurança na] fronteira para proteger os argentinos diante de qualquer debandada [de criminosos] resultante dos confrontos no Rio de Janeiro”, explicou a ministra.

Ela publicou cópia do ofício que enviou à secretária de Segurança Nacional, Alejandra Monteoliva, determinando o aumento do efetivo das tropas federais na fronteira com o Brasil como “uma medida preventiva”.

No mesmo ofício, Patricia se refere aos integrantes da facção brasileira Comando Vermelho como narcoterroristas e orienta os oficiais responsáveis a contatarem as autoridades policiais brasileiras e paraguaias a fim de estabelecerem uma atuação conjunta.

Brasil, Argentina e Paraguai já contam com um acordo de cooperação policial na fronteira, em que foi instituído o Comando Tripartite da Tríplice Fronteira. Foi a partir de um alerta emitido pelo comando que o governo paraguaio decidiu adotar, nesta quarta-feira (29), medidas extraordinárias de vigilância.

Riedel vai à reunião de emergência 

Nesta quinta-feira (30), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), viajou ao Rio de Janeiro para uma reunião de emergência com governadores de outros estados, para debater ações conjuntas e integradas de segurança pública, após megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, que terminou com mais de 120 mortos.

Em nota, o Governo do Estado afirma que a pauta é "caríssima a todos os brasileiros" e que "supera questões ideológicas e partidárias".

"Um cenário de guerra e que cobra de nós, gestores públicos, reflexão, união e ação frente à violência instalada, de variadas formas, por todo país. Precisamos discutir, urgentemente, os problemas reais do Brasil e encontrar soluções que garantam paz ao povo brasileiro", diz a nota.

Operação Contenção 

A Operação Contenção, realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, deixou cerca de 120 pessoas mortas, sendo quatro policiais, de acordo com o último balanço. O governo do estado considerou a operação “um sucesso” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos.

No total, foram feitas 113 prisões, sendo 33 de presos de outros estados. Foram recolhidas 118 armas e 1 tonelada de droga. O objetivo era conter o avanço da facção Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 30 expedidos pela Justiça do Pará.

A operação contou com um efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior e mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos. Os confrontos e as ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde.

Moradores da região, familiares dos mortos e organizações denunciam operação como uma "chacina". Cadáveres recolhidos pelos próprios moradores das matas que circundam a região foram encontrados degolados e com sinais de execução. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 1 dia

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro