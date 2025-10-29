Quadrilha responsável por roubos de cabos e prejuízo de R$ 1,2 milhão é presa na Capital

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29), sete pessoas suspeitas de integrar um esquema de furto e receptação de cabos de alta tensão na rodovia MS-080, entre Campo Grande e Rochedo. A ação resultou na apreensão de mais de 1,5 tonelada de cabos e na identificação dos líderes e receptadores do material, que teria causado um prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão à Energisa.

Durante diligências na altura do quilômetro 20 da rodovia, policiais avistaram dois veículos — um VW/Gol e um Fiat/Uno — estacionados em um trecho isolado e sem iluminação. Ao se aproximarem, os agentes flagraram indivíduos manuseando cabos metálicos. Parte do grupo tentou fugir, mas todos foram contidos e presos.

No local, os policiais encontraram cabos cortados espalhados pelo chão e outros já enrolados, prontos para transporte. Os detidos confessaram o crime e indicaram que um homem conhecido como “Marquinhos” é o responsável por financiar a operação e pagar cerca de R$ 200 por dia aos executores.

As diligências levaram os investigadores até a residência de Marquinhos, no bairro Silva Regina, onde foram encontrados diversos rolos de cabos compatíveis com o material furtado. Ele admitiu que revendia os cabos a um outro indivíduo, morador do bairro Santa Mônica, que desmontava o material e separava o alumínio para revenda.

No endereço deste homem, os policiais localizaram um reboque carregado de cabos e prenderam o irmão do suspeito, que afirmou ser o responsável pelo transporte. Foram apreendidas ainda uma esmerilhadeira e uma balança de precisão, usadas para o preparo do alumínio.

De acordo com a investigação, o grupo atuava de forma estruturada: Marquinhos comandava e financiava o esquema; enquanto um outro homem realizava os cortes dos cabos; outros quatro eram responsáveis pelo enrolamento e transporte; enquanto mais dois cuidavam da receptação e revenda do material.

Ao todo, foram apreendidos 1.548 kg de cabos de alta tensão. Durante a operação, foram apreendidos celulares, veículos e ferramentas utilizadas nos furtos.

Os suspeitos foram conduzidos à sede do GARRAS e autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. O principal receptador não foi localizado, mas, segundo seu advogado, deverá se apresentar para prestar esclarecimentos.

