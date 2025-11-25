Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

OPERAÇÃO SUCCESSIONE

Gaeco apreende mais de R$ 300 mil com família Razuk

Operação cumpre mandados em Campo Grande e Dourados; armas e máquinas do jogo do bicho também foram recolhidas

Da Redação

Da Redação

25/11/2025 - 12h30
O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), apreendeu mais de R$ 300 mil durante a operação deflagrada na manhã desta terça-feira (25) contra alvos ligados à família Razuk. A ação, realizada em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, também resultou na prisão de três familiares do deputado estadual Neno Razuk (PL).

Foram detidos o pai do parlamentar, Roberto Razuk, e os irmãos Rafael Razuk e Jorge Razuk. Segundo informações, além do montante em dinheiro, equipes recolheram armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

Os materiais foram apreendidos durante o cumprimento dos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão executados hoje em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Em Dourados, viaturas foram vistas logo cedo em bairros como Jardim Água Boa e Vila Planalto. A residência de Roberto Razuk foi um dos principais pontos de ação, onde agentes recolheram malotes.

Outro alvo da operação é Sérgio Donizete Balthazar, empresário e aliado político, proprietário da Criativa Technology Ltda., que no início deste ano ingressou no Tribunal de Justiça com mandado de segurança para tentar suspender a licitação da Lotesul, estimada em mais de R$ 50 milhões.

Também aparecem entre os alvos o escritório de Rhiad Abdulahad e Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há cerca de 20 anos.

Até o momento, o MPMS não detalhou o procedimento que originou a operação. A família Razuk, entretanto, já foi alvo de apurações relacionadas ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. A ação desta terça-feira é tratada pelo Ministério Público como uma nova fase dessas investigações.

A operação segue em andamento. O MPMS deve divulgar mais informações ao longo do dia.

HISTÓRICO

Roberto Razuk, 84, é ex-deputado estadual por Mato Grosso do Sul e figura conhecida na política e no setor empresarial do Estado. Filho de imigrantes libaneses de origem turca, atuou por duas legislaturas na Assembleia Legislativa, entre 1987 e 1995, eleito inicialmente pelo PFL e, depois, reeleito pelo PDT. Com forte base eleitoral em Dourados, contribuiu para a criação da UEMS e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A trajetória política é marcada também por investigações e condenações. Em 1995, o Ministério Público apontou que o empresário obteve financiamento de R$ 3,5 milhões do Banco do Brasil com garantia de uma fazenda inexistente em Ladário, caso que resultou, em 2003, em condenação a 20 anos de prisão por falsificação de documentos e fraude financeira. Razuk chegou a ser preso novamente em 2007 durante a Operação Xeque-Mate, da Polícia Federal, contra o jogo do bicho e máquinas caça-níquel.

É casado com Délia Razuk, ex-prefeita de Dourados, e pai do deputado estadual Neno Razuk (PL), Rafael Razuk e Jorge Razuk.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

**Colaborou Felipe Machado**

ônibus

Vale do Consórcio Guaicurus está atrasado de novo e motoristas cogitam paralisação

Salário deve ser depositado todo dia 20 de cada mês, mas, até hoje (25), ainda não caiu na conta dos funcionários

25/11/2025 12h00

Transporte coletivo de Campo Grande na Praça Ary Coellho, localizada na avenida 13 de Maio

Transporte coletivo de Campo Grande na Praça Ary Coellho, localizada na avenida 13 de Maio Gerson Oliveira

Continue Lendo...

O vale de funcionários do Consórcio Guaicurus está atrasado neste mês de novembro de 2025. O atraso ocorre mais uma vez e pelo segundo mês consecutivo.

A remuneração deve ser paga até dia 20 de cada mês, porém, em novembro, esta data caiu em um feriadão de quatro dias: feriado nacional de Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos de um fim de semana: sábado (22) e domingo (23).

Portanto, a expectativa era de que o valor fosse depositado na conta dos motoristas na segunda-feira (24), mas, não foi o que aconteceu. Além disso, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira (28).

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, afirmou que se o vale não for pago nas próximas 24 horas, há risco de paralisação dos ônibus.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta. Na verdade, nós estamos preocupados primeiro com o vale que não foi pago. O 13º tem até sexta-feira para acontecer. Então a nossa pressão em cima do Consórcio agora é para receber primeiro o vale”, explicou Demétrio à reportagem.

Caso o vale e/ou o 13º não sejam pagos, os motoristas cogitam nova paralisação das atividades e Campo Grande pode ficar temporariamente sem ônibus pelo segundo mês consecutivo.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Consórcio Guaicurus para saber quando o Vale será depositado e se o décimo terceiro está garantido, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondida. O espaço segue aberto para resposta. 

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, quarta-feira, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios.

Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Goverdo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

A expectativa é que o pagamento seja feito até quarta-feira (26), para que não aconteça paralisação. 

DNIT

BR-262 recebe cerca condutora em busca de salvar animais de atropelamentos

As intervenções abrangem 278,3 quilômetros entre quatro municípios de MS

25/11/2025 11h25

As intervenções abrangem 278,3 quilômetros entre quatro municípios de MS

As intervenções abrangem 278,3 quilômetros entre quatro municípios de MS Divulgação/ DNIT

Continue Lendo...

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está executando um amplo Plano de Mitigação de atropelamentos de fauna silvestre ao longo da BR-262, em Mato Grosso do Sul, uma das rodovias com maior incidência de mortes de animais no País. As intervenções abrangem 278,3 quilômetros entre Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, em uma região que corta áreas sensíveis do Pantanal.

Com investimento estimado em R$ 30,2 milhões, o plano prevê a instalação de 18 trechos de cerca condutora de fauna, somando 170 quilômetros. A medida busca direcionar os animais para estruturas seguras de travessia. Também estão previstas sete passagens superiores e dez novas passagens inferiores, além da adequação de outras oito já existentes.

O conjunto é complementado por nova sinalização e equipamentos para redução de velocidade. Já o prazo inicial para execução dos serviços é de 730 dias.

A necessidade das obras ganha urgência diante do alto número de atropelamentos registrados no trecho. Entre 2023 e abril de 2024, ao menos 2,3 mil animais silvestres morreram ao longo da rodovia, no percurso entre Campo Grande e a ponte sobre o Rio Paraguai, próximo a Corumbá. Os dados são do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) e representam, em média, quase 200 registros por mês.

Entre os casos mais conhecidos está o de uma onça-pintada, atropelada no trecho que corta o Pantanal em janeiro deste ano. O acontecimento reforça a vulnerabilidade da fauna e o impacto da rodovia em espécies ameaçadas. Tatus, anfíbios, jacarés e cachorros-do-mato também estão entre os animais mais atingidos.

Com a implantação das medidas, o DNIT espera reduzir significativamente os índices de mortalidade e tornar a travessia da fauna mais segura, preservando a biodiversidade pantaneira.

