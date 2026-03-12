Garras faz apreensão histórica de cocaína em Campo Grande

juliano ferro

Dono de empresa que quarteiriza serviços de manutenção da frota veicular de Ivinhema chegou a ser preso durante operação do Ministério Público de Mato Grosso



Publicação do diário oficial do Governo do Estado desta quinta-feira (12) revela que o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), que se autointitula "o mais louco do Brasil", renovou por mais seis meses um contrato de quase R$ 5 milhões para quarteirização para gestão da conservação de veículos e maquinários.

O contrato original, firmado há um ano, é com uma empresa mato-grossense que está sendo investigada pelo Ministério Público daquele estado por supostas fraudes em contratos que somam R$ 1,8 bilhão com mais de cem prefeituras e câmaras de vereadores de Mato Grosso.

O contrato, que já havia sido renovado pela primeira vez em setembro do ano passado, é para "prestação de serviços de Quarterização para conservação de veículos e maquinários". A prefeitura de Ivinhema, em vez de fazer uma licitação tradicional, preferiu pegar carona em uma ata de registro de preços feita pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas (CIMESMI).

O contrato, cujo valor exato é de R$ 4.995.750,45 por seis meses, foi assinado com a empresa Centro América Comércio, Serviço, Gestão e Tecnologia LTDA, que se autointitula como sendo uma empresa do setor de informática e por conta disso oferece esse serviço de quarteirização para gerenciar os serviços de manutenção da frota veicular.

Para 2026 a prefeitura de Ivinhema prevê arrecadação de R$ 312 milhões. E, somente com este serviço está destinando o equivalente a R$ 3,2% de seu orçamento. Porém, a tendência pé de que este montante seja ainda maior. No ano passado, nos primeiros seis meses de vigência, o prefeito concedeu dois reajustes à empresa, elevando o valor inicial em mais R$ 370 mil.

Quem assina o contrato, além do prefeito Juliano Ferro, é o dono da empresa, Janio Correa da Silva. Em novembro de 2024, junto com mais cinco pessoas de sua família, ele chegou a ser detido em uma operação do Ministério Público de Mato Grosso.

Uma operação batizada de Gomorra, que já fora sequência da Operação Sodoma, apontou que havia uma “organização criminosa constituída para fraudar licitações e obter vantagens indevidas em prefeituras e câmaras municipais de Mato Grosso”, conforme texto publicado em 7 de novembro de 2024 pelo MPE de Mato Grosso.

Segundo o MPE-MT, “as investigações revelaram que nos últimos cinco anos, os montantes pagos às empresas chegam à quantia de R$ 1.8 bilhão, conforme a lista de contratos divulgada no Radar MT do Tribunal de Contas do Estado (TCE).”

Segundo a apuração , “as empresas investigadas atuam em diversos segmentos, sempre com foco em fraudar a licitação e disponibilizam desde o fornecimento de combustível, locação de veículos e máquinas, fornecimento de material de construção até produtos e serviços médico-hospitalares”.

O “cabeça” do suposto esquema de corrupção em Mato Grosso foi apontado como sendo Edézio Correa, que é tio de Jânio Correa da Silva. Os dois e mais quatro familiares foram detidos naquela data.

E, por conta das provas coletadas em novembro de 2024, nesta quarta-feira (11) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aceitou denúncia do MP e tornou ré a prefeita de Barão de Melgaço, Margareth Gonçalves da Silva (União Brasil).

Somente naquela município foram denunciadas fraudes em contratos da ordem de R$ 35 milhões. Além da prefeita, o esquema de desvio de recursos públicos também envolvia vereadores, segundo a denúncia aceita pelo Judiciário.

Mas o prefeito de Ivinhema não é o único cliente do empresário Jânio Correa da Silva em Mato Grosso do Sul. Ele tem contrato com pelo menos outros quatro prefeitos. Somando as cinco cidades, os valores chegam a quase R$ 40 milhões por ano.

Em Nova Andradina ele fatura em torno de R$ 10,2 milhões por ano. Em Água Clara, um dos primeiros municípios de MS com os quais firmou parceria, ele recebe quase R$ 6 milhões anuais. Na pequena cidade de Anaurilândia, o contrato prevê repasse de R$ 7,8 milhões e em Coxim, o montante alcança R$ 10,8 milhões.

O MAIS LOUCO

Além de prefeito em seu segundo mandato, Juliano Ferro é também digital influencer, com quase dois milhões de seguidores, sendo o político com o maior alcance em Mato Grosso do Sul. Ele tem mais de um milhão no Instagran, 332 mil no Facebook e 499,7 mil no TikToc.

Embora tenha garantido, logo após ser reeleito, que cumpriria seu mandato de prefeito até o fim, na última semana foi divulgada uma carta de renúncia, que não tem sua assinatura. Porém, ao Correio do Estado chegou a admitir que está estudando a possibilidade de disputar um cargo na eleição de outubro. Para isso, terá de renunciar no começo de abril.

E, além de conquistar votos e simpatizantes, usa as redes sociais principalmente para vender rifas. E é com o dinheiro destas rifas que diz conseguir bancar as caminhonetes e outros carros de luxo com as quais costuma desfilar.



