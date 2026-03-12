Garras faz apreensão histórica de cocaína em Campo Grande

Após receberem denúncia que informaram ser anônima, agentes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) apreenderam nesta quarta-feira cerca de 975 quilos de cocaína em uma oficina na região norte de Campo Grande. Cinco pessoas foram presas.
Avaliada em cerca de R$ 30 milhões, a apreensão é maior do ano em Mato Grosso do Sul e uma das maiores da história da Polícia Civil do Estado, conforme informou a assessoria da instituição.
A ação policial começou depois que um suposto informante indicou que em uma oficina mecânica localizada na Avenida Senhor do Bonfim, na região norte de Campo Grande, estaria prestes a ocorrer uma negociação envolvendo grande quantidade de entorpecentes.
Com esta informação, equipes do Garras passaram monitorar o local. Durante as diligências, na manhã desta quarta-feira os policiais visualizaram um homem, identificado apenas com com as iniciais de A.P.S., de 42 anos, deixando a oficina em um Celta.
Ao mesmo tempo, uma caminhonete S-10, conduzida por R.P.S. (39 anos), também deixou o local. Os dois veículos foram seguidos até o estacionamento de um supermercado atacadista na saída para Cuiabá.
No local, o condutor do Celta passou a circular pelo estacionamento de maneira suspeita, aparentando aguardar contato para realização da negociação ilícita. Por conta disso, foi abordado pelos agentes, que encontraram no interior do carro pequena quantidade de cocaína, de aproximadamente 0,6 gramas. A suspeita é de que a droga seria utilizada como amostra para negociação.
Paralelamente, outra equipe abordagem um Toyota Etios, conduzido por M.F.A. (38 anos), tendo como passageiro L.S.C. (25). Durante as buscas no automóvel foram localizados três tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 3,2 quilos.
Diante da situação de flagrante, todos foram levados à delegacia. Lá, segundo a Polícia, um dos presos manifestou interesse em colaborar com as investigações, informando que havia grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência.
Diante dessas informações, equipes policiais deslocaram-se até o imóvel indicado, onde foi localizada grande quantidade de entorpecentes, sendo 614 volumes entre tabletes e volumes cilíndricos. Após pesagem preliminar, totalizaram aproximadamente 975 quilos.
Na operação também foram apreendidos ao menos quatro veículos utilizados na logística do tráfico, incluindo uma caminhonete Nissan Frontier, que possuía registro de furto/roubo, sendo utilizada para o transporte do entorpecente.
Parte da cocaína estava embalada em 136 balões impermeáveis e com resíduos de óleo diesel. Por conta disso, os investigadores suspeitam que a droga tenha deixado a região de fronteira com o Paraguai em tanques de combustíveis de caminhonetes e Caminhões.
E, ao contrário do que normalmente ocorre, quando a cocaína é armazenada em esconderijos, desta vez ela estava espalhada em diferentes cômodos do imóvel, inclusive no banheiro.
O próximo passo dos policiais é tentar chegar aos proprietários do carregamento, já que os detidos indicam ser somene intermediários e serviçais dos verdadeiros proprietários.
A suspeita dos investigadores é de que casas onde estava os entorpecentes estivesse sendo utilizada somente como depósito provisório e que todo o carregamento seria despachado para grandes centros consumidores ou até mesmo para a Europa.