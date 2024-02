Garras prende em SP chefe de organização criminosa que desviou mais de R$ 1,5mi de banco na Capital

Leilão

Os interessados podem começar a fazer o lance online de hoje (6) até o dia 21 de fevereiro

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) fará o primeiro leilão de sucatas inservíveis, sucata aproveitável e veículos de circulação de 2024. Os lances podem ser dados a partir de hoje (6) e seguem disponíveis até o dia 21 de fevereiro às 14 horas, pelo site www.casadeleiloes.com.br.

Será possivel visitar os lotes de veículos nos dias 19 e 20 de fevereiro no pátio da PMAX, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, que está localizado na Rua Gigante Adamastor, 16, no Jardim Santa Felicidade em Campo Grande.

O Detran esclarece que o responsável pelo certame é o leiloeiro Tarcílio Leite e os veículos que estão disponíveis, foram recolhidos em todas as regiões do Estado.

Inservível

Para sucata inservível, está disponível um lote contendo 49 motocicletas e 17 automóveis pensando aproximadamente 21.550 kg de material ferroso.

O lance mínimo para essa categoria tem por base o valor do quilograma do material ferroso a ser reciclado, avaliado em R$ 0,29 / kg, estabelecido pela SEFAZ na Portaria nº 205/2016 para sucata de ferro.

Sucata

Na modalidade sucata aproveitável, são ofertados 68 lotes com sendo 72 motocicletas e 61 automóveis.

Circulação

Por fim, na modalidade circulação, a abertura dos lances é no dia 7 de fevereiro as 10h (horário de Brasília) e o encerramento no dia 22 de fevereiro as 15h (horário de Brasília). São ofertados 154 lotes de veículos, sendo 125 motocicletas e 29 automóveis.

O destaque dos veículos de circulação é para o lote 134 um automóvel Hyundai Santa Fé 3.5 na cor preta ano 2011 / 2012 com lance inicial de R$ 12.737,00 e o destaque das motos é uma Honda CG 160 START na cor preta do ano de 2021 / 2021 com lance inicial de R$ 3.140,00.

Visitação

A visitação dos veículos de circulação acontece também nos dias 19 e 20 de fevereiro no pátio da PMAX, que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, 16 no Jardim Santa Felicidade das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

