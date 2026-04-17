Gasolina sobe em abril e ultrapassa os R$7 em postos de Campo Grande

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Uma pesquisa realizada pelo Procon Mato Grosso do Sul apontou que, em abril, houve variação de até 11,83% no preço dos combustíveis em Campo Grande. Ao todo, 35 postos de abastecimento foram monitorados, cinco estabelecimentos localizados em cada uma das sete regiões da Capital. As maiores variações foram na forma de de pagamento no crédito.

Os maiores preços da gasolina foram registrados nos postos da região do Imbirussu, onde a média ficou em R$ 6,63 no crédito e R$ 6,47 no débito. Em ambas as modalidades de pagamento, o Posto Ecológico foi responsável por apresentar os valores mais altos do combustível, sendo R$ 6,79 (débito) e R$ 7,09 (crédito).

Contudo, considerando o menor valor praticado para um abastecimento de 50 litros, a região do Imbirussu apresenta uma economia de até R$ 37,50 na aquisição de gasolina no crédito. A menor variação registrada ocorreu na região do Segredo, no pagamento em débito ou dinheiro do litro da gasolina (0,31%), cujo preço médio chegou a R$ 6,49.

O etanol apresentou diferença de 10,74% nas bombas da região do Lagoa, 9,55% no Anhanduizinho, 7,32% no Segredo e 6,99% no Bandeira. A gasolina variou 11,83% entre os postos da região do Imbirussu e 7,95% no Prosa. Já o diesel S10 oscilou 9,53% no Centro.

Confira as tabelas de cada região acessando o link.

Comparativo com março

No comparativo entre março e abril, considerando os menores preços nos postos de combustíveis, houve aumento de 21,37% no litro do Diesel S500 na região do Bandeira.

As maiores oscilações na gasolina foram na forma de crédito e estão concentradas nas áreas do Lagoa (6,70%) e do Segredo (6,24%). No Prosa, o etanol teve diferença de 4,80%, enquanto o metro cúbico do GNV (Gás Natural Veicular) variou 4,77% na região central.

A pesquisa analisa os valores de cinco tipos de combustíveis não aditivados: gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV, considerando pagamentos à vista e no cartão de crédito.

A comparação no período pode ser conferido através do link.

IPCA

Após registrar uma das menores inflações do País em fevereiro, Campo Grande teve aceleração no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em março, que fechou em 0,93%. O resultado representa alta de 0,75 ponto percentual em relação ao mês anterior, quando o índice havia sido de 0,18%.

Com isso, a Capital ficou levemente acima da média nacional, que foi de 0,88% no período.

O principal impacto veio do grupo Transportes, que avançou 2,15% e respondeu por 0,47 ponto percentual do índice geral. Entre os itens, o destaque foi o óleo diesel, que registrou aumento de 14,05%, além da gasolina (4,59%) e do ônibus interestadual (4,45%).

Mesmo com variação menor, a gasolina teve o maior peso individual no índice, devido à sua maior participação no consumo das famílias.