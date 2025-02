Gol anuncia suspensão de voos e reduz opções para Bonito

"COMUNICADO GERAL"

Com suposta trégua entre Marcola e Marcinho VP, preso em Campo Grande, mensagem cita que vidas perdidas na guerra entre facções pesou para união em busca de um ideal "o crime fortalecer o crime"

Com data marcada, de terça-feira 25 de fevereiro, texto que circula por aplicativos de mensagem sugere que as duas maiores organizações criminosas do Brasil, o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), selaram a paz.

Recentemente veio à tona o relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que já indicava esse possível acordo entre as organizações criminosas, união essa que, agora, a mensagem atribui também ao peso das vidas perdidas na guerra entre as facções.

Em um blocado característico de "status" de rede social, a mensagem traz o título: "COMANDO GERAL - 25/02/2025 PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL E COMANDO VERMELHO", iniciando o texto com "forte, sincero e leal abraço a todos na geral".

As supostas chefias dessas facções são colocadas sobre Marcos "Marcola" Willians Herbas Camacho (PCC) e Márcio Nepomuceno (CV), o Marcinho VP, esse cumprindo a condenação na Penitenciária Federal de Campo Grande.

Pai do rapper Oruam, Márcio Nepomuceno está preso desde 1996 e em penitenciárias federais desde 2010, condenado a mais de 40 anos por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio.

Em Campo Grande, o suposto líder do CV chegou a dizer inclusive que passa fome na cadeia, como abordou o Correio do Estado em outubro do ano passado.

Já Marcos Camacho, suposto chefe do PCC, condenado por crimes ligados ao tráfico, além de homicídios e roubo a banco, está em prisão federal desde 2019 e foi transferido em janeiro de 2023, indo do presídio de Rondônia para o de Brasília.

Possível união

O teor da mensagem começa com uma frase em respeito, principalmente aos que perderam as vidas na guerra travada entre as facções ao longo dos anos, bem como aos seus entes queridos, complementando que "graças aos esforços de muitos e a uma longa negociação" o confronto pode ter chegado ao fim.

"Frisamos que o que de fato mais pesou, sem dúvida alguma, foi o bem maior que se chama vida, vidas essas de gerações presentes e futuras que serão preservadas", segue.

A mensagem continua dizendo que, a partir de 25 de fevereiro, data descrita como "histórica", o CV e o PCC não somente estariam dando trégua na guerra, como também refazendo uma aliança, em uma expressão que mimetiza o lema da Revolução Francesa: "Liberdade, Igualdade, Fraternidade" (do francês livre "Liberté, égalité, fraternité").

"Refazendo uma nova aliança de PAZ, JUSTIÇA, LIBERDADE, LEALDADE E FRATERNIDADE, pelo bem comum, que é a busca pela paz onde ambas as siglas estiverem".

Importante explicar que a busca por "paz, justiça, igualdade e união" citada, compõe há tempos o chamado estatuto do PCC, originalmente escrito em 1997.

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a Agepen esclarece que há uma separação dos detentos de cada facção, feita pela própria administração.

Isso acontece após levantamento, feito pelo respectivo do setor de inteligência, bem como pela Diretoria de Operações (DOP) da Agência.

Também a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi acionada, para manifestação a respeito da possível "paz entre facções", porém não foi obtido retorno até o fechamento da matéria, sendo que o espaço segue aberto.

