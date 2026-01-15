Goleiro Bruno cancela encontro com filho e culpa família de Eliza Samudio

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes das Dores de Souza, por meio das redes sociais, cancelou o encontro com o filho, Bruninho Samudio, e culpou a avó do jovem, Sônia Fátima, a madrinha e a advogada da família.

Desde o aparecimento do passaporte de Eliza Samudio em um apartamento alugado em Portugal, Bruno passou a fazer publicações emblemáticas no Instagram, que movimentaram a rede social.

Condenado, em março de 2013, a 22 anos e 1 mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, ele ficou preso por cerca de 12 anos e 6 meses, até sair em liberdade condicional no dia 13 de janeiro de 2023.

A defesa explicou, em nota, que o goleiro estaria sendo coagido pela madrinha, pela avó e pela advogada Maria da Graça a comparecer a um encontro em que a avó estaria presente e alegou que Bruno teria sido ameaçado de que, caso não comparecesse, a família de Bruninho solicitaria uma medida protetiva de urgência.

“A defesa orientou seu constituinte a não participar do referido encontro, por evidente risco jurídico e pessoal decorrente da situação imposta. Cumpre ressaltar que durante todos esses anos, Bruno foi expressamente proibido de manter qualquer contato ou encontro com Bruninho, pela avó, determinação esta que sempre foi respeitada”, diz a nota.

Ainda conforme a defesa, o interesse no encontro entre Bruno e o filho teria ocorrido após o passaporte de Eliza Samudio ter sido encontrado em Portugal. Em um texto publicado no perfil que divulgou a nota, Bruno salienta que possui medida protetiva e que, por isso, não pode se aproximar de Bruninho.

“Eu tinha um encontro marcado com meu filho, algo que sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para mim e para ele. Fiz questão de manter tudo em sigilo, sem expô-lo e sem me expor. Mas, infelizmente, esse encontro não vai acontecer, pois a avó dele, junto com a advogada, colocaram diversas exigências para que o encontro acontecesse, exigências que fogem completamente da normalidade. Entre essas exigências, estava a condição de que eu deveria ir sozinho, sem a companhia sequer do meu advogado”.

Como não poderia ir acompanhado do advogado, ele passou a suspeitar que poderia estar sendo alvo de uma armação e chegou a mencionar que “ficou sabendo” que um repórter famoso estaria envolvido.

O goleiro chega a acusar Sônia, a avó de Bruninho, de ter feito uma “armadilha” para que ele falasse algo sobre Eliza e comenta que haveria câmeras escondidas na casa, local cujo endereço só seria informado momentos antes do encontro.

“Diante disso, creio que a intenção dela nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada à Eliza, mãe do meu filho. Havia câmeras escondidas na casa, e eles queriam que eu falasse algo relacionado à mãe dele para que isso repercutisse no suposto documentário que estão fazendo sobre o Bruninho”.

A nota termina com Bruno afirmando que tem muita vontade de abraçar o filho e conversar.

Em março de 2024, em entrevista ao programa “Geral do Povo”, Bruninho, ao se referir ao pai, disse: “Tenho pena só. Pena é isso que eu tenho para falar”.

Gramados

Com contrato assinado com o Botafogo desde os 14 anos, em julho de 2024, vindo como reforço do Athletico Paranaense, o filho de Eliza Samudio mostrou estrela de campeão e brilha nos gramados.

Pela seleção Sub-15, conquistou o título da Conmebol Liga Evolução, em 2025, ao defender um pênalti contra a seleção da Argentina.

Pelo Botafogo, venceu a Rimini Cup Sub-15, na Alemanha. Atualmente, está na categoria Sub-16 e, em janeiro deste ano, recebeu a quarta convocação para a Seleção Brasileira.



