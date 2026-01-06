Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CASO ELIZA

Português encontra passaporte de Eliza Samudio e reacende mistérios sobre o crime

Documento encontrado em uma casa em Portugal foi entregue ao consulado brasileiro e aguarda análise

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

06/01/2026 - 08h15
Mais de 15 anos após o assassinato de Eliza Samudio, um novo e inesperado elemento voltou a movimentar um dos casos criminais mais emblemáticos da história recente do país. Um passaporte em nome da modelo foi encontrado em uma residência em Portugal e reacendeu dúvidas sobre os últimos passos de Eliza antes de desaparecer, em 2010.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles. O documento foi localizado no fim de 2025 por um homem que atualmente reside em um apartamento alugado em território português. O passaporte estava guardado entre livros em uma estante da sala compartilhada do imóvel.

Segundo o morador, que preferiu não se identificar, ele encontrou o documento ao retornar de uma temporada fora de casa. Ao folhear alguns livros, percebeu um passaporte entre os objetos e, ao conferir os dados, reconheceu imediatamente o nome e a fotografia. “Quando encontrei o documento e vi de quem era, fiquei em choque. Pela foto, eu já sabia de quem se tratava”, relatou.

O documento apresenta apenas um carimbo de entrada em Portugal, datado de 5 de maio de 2007, três anos antes do assassinato de Eliza e não possui registro de saída do país. As páginas estão intactas e em bom estado de conservação, o que levanta questionamentos sobre como o passaporte foi parar no local, por que não foi recuperado e se ele chegou, de fato, a ser utilizado posteriormente.

Consulado acompanha o caso

Procurado, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou que recebeu o documento e informou que comunicou oficialmente o Itamaraty, em Brasília. Em nota, o órgão explicou que aguarda orientações sobre os próximos procedimentos a serem adotados em relação ao passaporte.

Ainda segundo o consulado, como não se trata de uma matéria de competência direta do posto diplomático, a unidade em Portugal apenas seguirá as instruções que forem determinadas pelo governo brasileiro.

Repercussão entre familiares

A repercussão do achado também atingiu a família da modelo. Em entrevista ao jornal O Tempo, o irmão de Eliza, Arlie Moura, de 27 anos, afirmou que a situação trouxe à tona lembranças dolorosas e voltou a mexer com o emocional da família.

“Deu uma balançada de novo. O passaporte é da Eliza, mas agora é preciso investigar se ele foi perdido, se houve roubo, o que aconteceu em relação a isso”, disse.

Arlie afirmou ainda que o motivo de o documento estar guardado em uma residência alugada na Europa e só agora vir a público precisa ser esclarecido pelas autoridades.

Teorias

Com a divulgação da notícia, teorias sobre a possibilidade de Eliza estar viva e vivendo fora do Brasil voltaram a circular nas redes sociais. Para o irmão, no entanto, as hipóteses não passam de especulações.

“Seria bom se realmente ela estivesse viva, mas, pelos fatos apurados na época, acho difícil que isso seja verdade. Antes de qualquer coisa, precisamos aguardar as autoridades e uma investigação detalhada”, afirmou.

Agora, as autoridades brasileiras avaliam quais medidas serão adotadas para apurar a origem do documento e se ele pode trazer novos esclarecimentos sobre os passos de Eliza antes de seu desaparecimento.

O caso Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010, aos 25 anos, e teve sua morte confirmada após investigações que apontaram que ela foi assassinada por pessoas ligadas ao então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, pai de seu filho.

O crime teve ampla repercussão nacional e se tornou um dos casos mais emblemáticos da crônica policial brasileira, impulsionando debates sobre violência contra a mulher, feminicídio, abandono parental e a responsabilização de figuras públicas.

Vale lembrar que Eliza Samudio também teve passagem por Mato Grosso do Sul. Ainda na adolescência, a modelo morou por um período em Campo Grande, onde viveu com familiares antes de se mudar para outras cidades do país.

Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Outros envolvidos também foram condenados.

CAMPO GRANDE

Contribuintes madrugam em fila para cobrar explicações sobre IPTU

Antes mesmo de abrir, Central do Cidadão tinha fila de 90 metros com 120 pessoas

06/01/2026 09h40

Fila gigantesca na Central do Cidadão William Maksoud

Fila gigantesca na Central do Cidadão William Maksoud MARCELO VICTOR

Fila gigantesca se formou nas primeiras horas do dia, na Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud, localizada na rua Marechal Rondon, centro, em Campo Grande.

Contribuintes madrugaram na fila para cobrar explicações, entender sobre as taxas, discordar sobre o valor ou até mesmo pedir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU-2026).

Muitos reivindicam ou discordam dos tributos cobrados no IPTU, cujo valor é composto por:

  • Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)
  • Alíquota municipal
  • Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Com aproximadamente 120 pessoas, a fila tinha cerca de 90 metros. Prestes a vencer, o IPTU têm tirado o sono de muita gente: os primeiros chegaram às 3h, no escuro.

Vale ressaltar que o horário de funcionamento do local é das 8h às 16h e que o último dia para pagamento à vista é segunda-feira (12).

Vigilante, Paulo César Marques Gonçalves, foi o primeiro da fila. Ele chegou às 3h30min acompanhado da mãe, para tentar isenção do imposto dela.

“Trouxe minha mãe pra fazer a isenção. Vim mais cedo, porque eu vi no jornal que estava lotado ontem, aí eu trouxe ela hoje para sermos os primeiros. Eu estou acompanhando ela, como ela é de mais de 65 anos, eu acompanho ela. Como veio o valor um pouquinho a mais, vim hoje aqui para resolver o problema. Ela se enquadra com uma isenção de IPTU, porque ela é pensionista, pensão por morte do meu pai. Os outros anos foram isentos, mas era outro prefeito, não era a Adriane. Estou esperançoso para conseguir a isenção, eu acordei cedo para isso”, disse.

Aposentado, Iulson Cardoso da Silva, chegou às 13h desta segunda-feira (5), mas, por conta da multidão, não conseguiu ser atendido até às 16h e teve que voltar para casa. Nesta terça-feira (6), chegou às 3h35min para garantir o atendimento.

“Eu vim aqui para parcelar meu IPTU. Moro do Jardim das Hortênsias II. Eu estive aqui ontem, cheguei 13h, peguei a senha 602, mas não consegui atendimento e nada foi resolvido. Não concordo [com o valor], porque não tem nada de benefício para gente na nossa vila. As ruas todas cheias de buracos, os postos de saúde faltando remédio, faltando tudo, então não concordo. Eu concordo com o que é bem administrado e não está sendo”, pontuou.

De acordo com o Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a Câmara Municipal de Vereadores criou, nesta terça-feira (6), uma comissão para apurar possíveis irregularidades na cobrança do IPTU.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 44% dos contribuintes contestaram o valor do imposto em 2026.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são:

  • À vista, com 10% de desconto – vencimento em 12 de janeiro
  • Parcelado, em 12 vezes – vencimento em dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente

 

LOTERIAS

Aposta de Campo Grande leva mais de R$ 700 mil em sorteio da Lotofácil

Além dela, outras 4 apostas também acertaram 15 números e dividiram o prêmio; próximo sorteio tem valor estimado em R$ 7,5 milhões

06/01/2026 09h35

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil Foto: Reprodução Agência Brasil

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio de apostas de loteria, divulgou o resultado do sorteio de ontem do concurso 3579 da Lotofácil. Entre os que arriscaram a sorte, uma aposta da capital sul-mato-grossense acertou 15 números e levou mais de R$ 700 mil pra casa.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, e além da aposta de Campo Grande, outras 4 apostas, das cidades de Curionópolis (PA), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Bertioga (SP) também acertaram os 15 números.

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil desta segunda-feira (05) sorteou os seguintes números: 25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.

A aposta da "Cidade Morena" foi feita na Lotérica Lord Loteria, localizada no bairro Carandá Bosque, na Rua Vitório Zeola. Os 4 apostadores que acertaram os 15 números faturaram R$ 768.413,77 cada.

Próximo sorteio: 3580

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3580. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

