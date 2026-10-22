Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previdência

Golpe da prova de vida do INSS: confira como se proteger e consultar a situação em MS

No Estado, são 161.436 pessoas com a comprovação de vida pendente

Mayara Bueno

22/10/2026 - 14h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Aposentados e pensionistas devem ficar atentos a golpes que usam a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como pretexto para solicitar dados pessoais e ameaçar o corte do benefício. Em Mato Grosso do Sul, 161.436 pessoas estão com a comprovação de vida pendente.

A situação pode ser consultada pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para isso, o aposentado ou pensionista deve acessar a conta Gov.br e procurar o serviço “Prova de Vida”. O sistema informa a data da última comprovação e se existe alguma pendência. Também é possível obter informações gratuitamente pelo telefone 135.

A prova de vida é uma verificação anual para confirmar que o titular do benefício está vivo e garantir a continuidade dos pagamentos.

Segundo o INSS, votar nas eleições, cujo segundo turno será neste domingo (25), é uma das formas de comprovação. O voto é registrado por meio da integração de informações de bases de dados públicos, evitando que o beneficiário precise se deslocar até uma agência do INSS ou banco apenas para isso.

Caso a comprovação não seja identificada, o INSS notificará o beneficiário sobre a necessidade de regularização, que pode ser feita pelo aplicativo ou no banco onde recebe o pagamento.

Como se proteger de golpes

Para evitar fraudes, o INSS orienta que os beneficiários desconfiem de mensagens recebidas fora dos canais oficiais do Governo Federal que solicitem dados pessoais, acesso para verificar saldos ou atualização cadastral. O órgão não solicita pagamentos nem dados pessoais por meio do WhatsApp.

Eleições 2026

TRE-MS realiza teste de integridade das urnas do 2° turno no sábado

Capital e outros três municípios terão transporte gratuito

22/10/2026 15h30

Compartilhar

Reprodução / TSE

Continue Lendo...

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza, neste sábado (24), o sorteio das seções eleitorais cujas urnas serão submetidas ao Teste de Integridade e Autenticidade no segundo turno das Eleições 2026.

O Teste de Integridade é uma das auditorias realizadas pela Justiça Eleitoral para verificar o funcionamento das urnas eletrônicas e demonstrar, na prática, a segurança e a confiabilidade do sistema de votação.

O procedimento ocorre no dia da eleição, paralelamente à votação oficial, e utiliza cédulas de papel preenchidas previamente, cujos votos são posteriormente comparados com os resultados registrados pela urna. Ao todo, 20 seções serão escolhidas para o Teste de Integridade e 3 para o Teste de Autenticidade.

O Teste de Autenticidade será realizado às 7h do dia 25 de outubro de 2026, data da votação, na seção eleitoral sorteada, mediante a verificação da autenticidade (assinaturas digitais) e da integridade (resumos digitais) dos sistemas instalados na urna eletrônica. Os procedimentos de verificação deverão ser realizados antes da emissão da zerésima.

O sorteio deste sábado definirá as urnas que participarão da auditoria, além dos respectivos locais onde os testes serão realizados. Entre os locais já definidos para receber o Teste de Integridade no dia da eleição está o Colégio Marista, em Campo Grande.

Após o sorteio, o TRE-MS divulgará imediatamente a relação das urnas selecionadas, com informações como zona eleitoral, município, seção, local de votação, modalidade da auditoria e endereço onde será realizado o respectivo Teste de Integridade, conforme determina o artigo 60-A da Resolução TSE nº 23.673.

No domingo (25), a partir das 5h, será realizada a abertura da sala de armazenamento das urnas eletrônicas sorteadas para o Teste de Integridade. As atividades de auditoria seguirão durante todo o dia da votação e poderão ser acompanhadas pela imprensa.

Passe livre 

Além de Campo grande, assim como no 1° turno, o transporte coletivo será gratuito em Três Lagoas, Dourados e Corumbá. 

Com 640.427 eleitores, Campo Grande conta com 31% do eleitorado de todo o Estado, ao passo que Dourados conta com 166.148 votantes (8%); Três Lagoas 88.668 (4,3%) e Corumbá 67.791 (3,3%). Somados, os municípios concentram 963 mil eleitores, aproximadamente 50% de todos os votantes sul-mato-grossenses. 

A gratuidade segue a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.

Entre as ações está a suspensão da cobrança da tarifa do transporte público coletivo das 6h às 17h do domingo, com operação em regime especial e reforço da frota para atender ao fluxo de pessoas que irão aos locais de votação.

Três Lagoas

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e do Departamento Municipal de Trânsito (DEPTRAN), a Prefeitura de Três Lagoas também confirmou a isenção. 

A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento da população no dia da votação e garantir que o transporte seja mais uma ferramenta de acesso ao exercício da cidadania.

É importante que os usuários fiquem atentos: os ônibus seguirão as rotas e os itinerários normais do transporte coletivo de Três Lagoas.

Não serão criadas rotas específicas para atender às zonas ou aos locais de votação e, por isso, os veículos não necessariamente passarão em frente às escolas e demais pontos onde funcionam as seções eleitorais.

A gratuidade será oferecida durante o período eleitoral, permitindo que a população utilize as linhas regulares sem o pagamento da tarifa para realizar seus deslocamentos.

A prefeitura também disponibilizará ônibus adaptados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ampliando as condições de acesso ao serviço e contribuindo para que mais moradores possam se deslocar com segurança e autonomia.

A gratuidade neste domingo vale para a população que utilizar o transporte coletivo, independentemente de o deslocamento estar diretamente relacionado ao local de votação.

Corumbá 

O transporte coletivo urbano e rural de Corumbá contará com tarifa erá tarifa zero durante todo o domingo, a medida contempla todas as viagens realizadas pela Viação Cidade Corumbá (VCC).

Segundo a VCC, todas as viagens do transporte coletivo urbano e rural serão gratuitas no domingo. A empresa orienta os passageiros a consultar os horários antes do deslocamento.

Dourados 

Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado,  a cobrança da tarifa do transporte público coletivo  será suspensa das 6h às 17h do domingo (25). 

Saiba*

O procedimento que confere a integridade das urnas será realizado a partir das 8h deste sábado no Plenário do TRE-MS, Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 23, Parque dos Poderes, Campo Grande.

Oportunidade

IFMS: alunos de dois cursos podem se inscrever no programa Pé-de-Meia

Iniciativa contempla acadêmicos de Computação (Jardim) e Química (Coxim) que ingressaram via Sisu

22/10/2026 14h15

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

Alunos matriculados nos cursos presenciais de Licenciatura em Computação, ofertado no Campus Jardim, e Licenciatura em Química, no Campus Coxim, podem se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciaturas, ação do Ministério da Educação (MEC) que integra o programa Mais Professores. 

Para ingressantes de 2026, as inscrições ficam abertas até o dia 19 de dezembro, enquanto houver disponibilidade de vagas, e devem ser realizadas diretamente pela Plataforma Freire.

A análise e aprovação das pré-inscrições são conduzidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) até o dia 20 de cada mês.

Benefício financeiro - O programa concede apoio financeiro no valor total de R$ 1.050 mensais durante toda a graduação:

  • R$ 700 mensais: disponíveis para saque direto do estudante;
  • R$ 350 mensais: depositados em conta-poupança. O valor acumulado poderá ser resgatado se o formando ingressar como docente em rede pública de ensino em até cinco anos após a formatura.

O pagamento das bolsas é efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao cadastramento do bolsista no sistema da Capes.

Quem pode participar - Podem solicitar o benefício os acadêmicos que atendam cumulativamente às seguintes condições:

Estar regularmente matriculado em curso presencial de licenciatura do IFMS (Computação em Jardim ou Química em Coxim);
Ter ingressado no curso em 2026 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
Ter alcançado nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);
Cumprir os critérios do Edital nº 2/2025 da Capes e as diretrizes do programa de ingresso.
O atendimento oficial do MEC e da Capes para esclarecimentos sobre o programa é feito pelo e-mail [email protected].

Com informações do Ministério da Educação 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)

2

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 2 dias

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco
Infraestrutura

/ 2 dias

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)

5

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"
O poder da repetição

/ 2 dias

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano