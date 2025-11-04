Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Justiça

Golpe do falso advogado: Justiça atende OAB-MS e obriga operadoras a excluir contas em 24h

Decisão é desta terça-feira e alcança empresas de telefonia; big techs também são alvo da ação

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

04/11/2025 - 20h24
Tão logo as empresas telefônicas sejam informadas do conteúdo da decisão, terão de cumprir as determinações judiciais, informou ao Correio do Estado o presidente da OAB-MS, Bitto Pereira.

O presidente também afirmou que os demais pedidos feitos pela instituição no bojo da mesma ação civil pública serão apreciados em audiência pública agendada para a próxima terça-feira (11).

Além das companhias telefônicas, big techs como a Meta — proprietária de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram —, por meio das quais uma parte significativa dos golpes é aplicada, também foram demandadas pela OAB na ação.

“É uma importante vitória que conquistamos nesta luta, que será perene, contra os falsários e criminosos que vêm causando prejuízos a advogados e seus clientes”, disse Bitto Pereira.

Ainda sobre a decisão desta terça-feira (4), a OAB de Mato Grosso do Sul e de outros Estados brasileiros fará a triagem das denúncias do golpe do falso advogado e as encaminhará às companhias telefônicas, solicitando a exclusão das contas em até 24 horas, em cumprimento à decisão judicial.

Atualmente, a OAB-MS já mantém um canal exclusivo para o recebimento dessas denúncias.

“É algo muito sério, porque as vítimas recebem uma mensagem com a foto de seu advogado, em muitos casos até mesmo mensagens com imitação da voz do profissional, com golpistas pedindo dinheiro para o pagamento de alvarás ou custas que não existem”, afirmou o presidente da OAB-MS ao Correio do Estado.

“Temos a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que estabelece regras muito claras sobre o uso dos dados dos cidadãos no universo digital, e essas regras têm de ser respeitadas”, ressaltou o presidente da OAB-MS.

 

Campo Grande

Condenação judicial obriga prefeitura a reformar Esplanada Ferroviária

Município foi condenado em agosto de 2024, após processo encabeçado por ação civil pública

04/11/2025 18h00

Região da Rotunda, em Campo Grande

Região da Rotunda, em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande foi acionada pelo Ministério Público Estadual (MPMS) para cumprir uma decisão judicial que a obriga a restaurar e preservar a antiga Estação e a Esplanada Ferroviária, um dos principais patrimônios históricos da Capital.

O município, condenado a uma série de obrigações após perder recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), não comprovou nenhuma medida efetiva para cumprir a sentença, julgada desde agosto de 2024, e por ess motivo, deve se manifestar em quinze dias. 

O caso teve início em 2018, quando o MP ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo que o Município de Campo Grande fosse obrigado a conservar, manter e dar uso compatível à antiga Estação Ferroviária, à Esplanada e à Rotunda, o prédio circular que servia de garagem e oficina de locomotivas.

Em primeira instância, os pedidos foram negados, mas o Ministério Público recorreu, e o Tribunal reformou a decisão, reconhecendo o dever da prefeitura em zelar pelo conjunto histórico.

No acórdão, o TJMS determinou uma série de obrigações de fazer: conservar e manter o espaço ferroviário; dar destinação útil à Rotunda; elaborar e executar um projeto de pânico e incêndio para todo o complexo; fiscalizar o local para evitar mutilações ou demolições e manter a conservação do histórico vagão da Noroeste do Brasil (NOB) .

A decisão foi publicada em maio de 2023, e o Município ainda tentou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso, porém, foi rejeitado pela ministra Regina Helena Costa em junho de 2024, encerrando definitivamente a disputa judicial. O trânsito em julgado ocorreu em 21 de agosto do mesmo ano, iniciando a contagem do prazo de 180 dias para que o município cumprisse as determinações, prazo que terminou em fevereiro de 2025.

Desde então, segundo o MPMS, a prefeitura não apresentou nenhuma comprovação de cumprimento das obrigações impostas. Em julho deste ano, a promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro deu início formal ao cumprimento de sentença, nova fase processual que busca forçar o cumprimento da decisão judicial.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) informou, em setembro de 2024, que a licitação para contratar uma empresa responsável pelo projeto de restauro da Rotunda só começaria após o repasse de R$ 800 mil do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), recurso, proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

Outro ponto questionado diz respeito à falta de um projeto de pânico e incêndio para a Esplanada Ferroviária. Já em relação ao vagão da NOB, a prefeitura tenta se eximir da obrigação de manutenção alegando que o bem foi doado, em 2022, à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o que, segundo o município, impediria o uso de recursos públicos municipais para sua conservação.

O Ministério Público, no entanto, rebateu o argumento, apontando que a doação foi feita após o início da ação judicial e nunca foi comunicada no processo. Assim, o Ministério Público entende que o município agiu de má-fé, tentando se esquivar de uma obrigação já consolidada.

Com a inércia da prefeitura, o MP pede ao Judiciário que determine a intimação pessoal da prefeita de Campo Grande, sob pena de multa e responsabilização pessoal, além de outras medidas coercitivas previstas no Código de Processo Civil.

O órgão também solicita que sejam adotadas providências práticas equivalentes ao cumprimento das obrigações, caso o Município siga descumprindo a decisão.

A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, que assina o parecer datado de 29 de outubro de 2025, reforça que o Ministério Público seguirá acompanhando o caso e que o município será responsabilizado se continuar ignorando as determinações judiciais.

Saiba*

A Esplanada Ferroviária é um dos marcos arquitetônicos e culturais de Campo Grande, tombada como patrimônio histórico.

Inaugurada no início do século XX, foi responsável por impulsionar o crescimento da cidade e hoje abriga espaços culturais, memoriais e eventos públicos.

Cidades

Investigação contra peixaria que vendia produtos irregulares pode ser estendida

Solicitação foi feita pela Decon para anexar laudos técnicos após o estabelecimento, localizado na Rua Rui Barbosa, ser flagrado com três toneladas de produtos impróprios para consumo

04/11/2025 17h44

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Um aumento de prazo na investigação da peixaria, flagrada com três toneladas de peixes impróprios para consumo, foi solicitado nesta terça-feira (4) pelo delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos crimes contra as Relações de Consumo (Decon). O estabelecimento é localizado na Rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia, em Campo Grande.

Durante a fiscalização, ocorrida no dia 30 de novembro, realizada pela Decon, em conjunto com outros órgãos, foi verificado que os peixes eram vendidos com 70% de gelo.

Além disso, segundo o boletim de ocorrência, os agentes constataram que o local onde a produção era armazenada estava sujo, com mau cheiro e equipamentos enferrujados.

Os produtos eram vendidos sem informações obrigatórias nas embalagens, como:

  • data de validade;
  • composição;
  • peso;
  • e o Selo de Inspeção Municipal (SIM).

Como não havia notas fiscais que comprovassem a origem dos peixes, e diante das irregularidades encontradas no local, foram descartadas aproximadamente três toneladas de produtos considerados impróprios para consumo.

"Além de estarem sendo manipulados de forma precária e sem selo de inspeção (SIM) e, além disso, também foram constatadas outras irregularidades, já que o local onde são realizados o armazenamento e a produção estariam em condições precárias, com sujidade, mau cheiro e equipamentos enferrujados, bem como os produtos estariam sendo vendidos sem as informações necessárias, como data de validade, composição, peso, entre outras informações, assim como não havia o selo de inspeção do SIM,bem como não foram apresentadas as notas fiscais, não se comprovando, desta forma, a origem dos produtos, razão pela qual os mesmos seriam considerados impróprios ao consumo humano", consta no inquérito.

Como acompanhou o Correio do Estado, a Polícia Civil divulgou que a Peixaria Rio Sul teve as áreas de produção interditadas e as atividades suspensas.

Andamento da investigação

Cerca de trinta e cinco dias após a peixaria passar por um “pente-fino” que contou com a presença do Procon Estadual, do Inmetro e da Vigilância Sanitária, o delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas de Paula, solicitou a dilação de prazo da investigação.

A solicitação foi feita para anexar laudos técnicos, que podem determinar as condições em que os peixes estavam sendo comercializados, e para coletar novos depoimentos.

Em conversa com o Correio do Estado, o delegado Wilton Vilas Boas, responsável pela investigação, explicou que ainda falta o depoimento do proprietário.

O homem é um senhor de idade que, segundo o delegado, afirmou ter comprado o negócio, mas não gerencia o estabelecimento, apenas recebe o rendimento das vendas.

“Ao final da investigação, será apurado se ele vai ou não ser indiciado”, disse o delegado.

Reprodução Inquérito 

O pedido foi encaminhado ao Judiciário que determina se acata a extensão de prazo.

