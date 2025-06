Golpe do INSS: Mais de 4,5 mil pessoas já foram atendidas pelos Correios em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Desde o dia 30 de maio, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ir a agências dos Correios de todo o Brasil para tratar os descontos não autorizados em seu benefício.

Conforme levantamento dos Correios atualizado hoje (4), 4.623 pessoas já procuraram uma das 84 agências disponíveis em Mato Grosso do Sul. As maiores procuras foram em Campo Grande, com 1350 atendimentos; Três Lagoas, 287; Corumbá, com 221; Dourados, com 207; Ponta Porã com 88.

No Brasil, já foram realizados 319.430 atendimentos. No sistema do "Meu INSS" e no telefone 135, já são quase 2,5 milhões aposentados e pensionistas que pediram a devolução do dinheiro, de acordo com o último balanço de sábado (31/5). Apenas 60 mil confirmaram os débitos.

Para quem é o atendimento?

O atendimento presencial é destinado, preferencialmente, às pessoas que tenham alguma dificuldade em realizar a consulta de forma online, usando o celular, computador ou internet. Os canais preferenciais continuam sendo o aplicativo do Meu inss, o site do inss e pela Central 135. Caso você tenha conseguido realizar a consulta por um desses meios, não é necessário ir a uma agência dos Correios.

No atendimento presencial, os beneficiários podem:

Consultar se existem descontos aplicados em seu benefício;

Solicitar a contestação de descontos não autorizados;

Confirmar a autorização de algum desconto;

Acompanhar o resultado da contestação (disponível em até 154 dias úteis após a solicitação);

Analisar e refutar a documentação apresentada por associações;

Imprimir um protocolo de atendimento com instruções direcionadas ao atendimento via telefone (135) ou pelo portal Meu INSS.

O atendimento é gratuito, prioritário e seguro. Para ser atendido, o beneficiário deve apresentar apenas um documento oficial com identificação. Caso não possa comparecer, pode nomear um representante legal com a procuração autenticada, mas o atendimento a terceiros só é válido para consulta.

Confira as agências disponíveis em MS

Campo Grande:

Avenida Tamandaré, 635, salas 14 e 15 Vila Planalto

Avenida Calógeras, 2309 Centro

Rua Ceará, 1553, salas 1, 2 e 3 Centro

Rua Vasconcelos Fernandes, 226 Amambaí

Rua Brilhante, 2702, loja 1 Vila Bandeirante

Avenida Mascarenhas de Moraes, 2470 Monte Castelo

Avenida Afonso Pena, 1º Piso, loja 701 Santa Fé

Avenida Cônsul Assaf Trad, 238 Mata do Jacinto

Avenida Marquês de Pombal, lojas 2 e 3, 1050 Tiradentes

Rua Barreiras, 520 Vila Moreninha II

Avenida Bandeirantes, 3825 Guanandi

Demais municípios:

Água Clara : Avenida Benevenuto Ottoni, 46 - Centro

: Avenida Benevenuto Ottoni, 46 - Centro Alcinópolis : Rua Maria Barbosa Carneiro, 520 - Centro

: Rua Maria Barbosa Carneiro, 520 - Centro Amambai : Avenida Pedro Manvailer, 3103 - Centro

: Avenida Pedro Manvailer, 3103 - Centro Anastácio : Avenida Manoel Murtinho, 1186 - Centro

: Avenida Manoel Murtinho, 1186 - Centro Anaurilândia : Avenida Mato Grosso, 450 - Centro

: Avenida Mato Grosso, 450 - Centro Angélica : Avenida Semenia da Silva Martins, 639 - Centro Cívico

: Avenida Semenia da Silva Martins, 639 - Centro Cívico Antônio João : Avenida Eugênio Penzo, 825 - Centro

: Avenida Eugênio Penzo, 825 - Centro Aparecida do Taboado : Rua Marcolino Teixeira de Queiroz, 990 - Centro

: Rua Marcolino Teixeira de Queiroz, 990 - Centro Aquidauana : Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 154 - Centro

: Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 154 - Centro Aral Moreira : Rua Trinta e Um de Março, 817 - Centro

: Rua Trinta e Um de Março, 817 - Centro Bataguassu : Avenida Dias Barroso, 400 - Centro

: Avenida Dias Barroso, 400 - Centro Batayporã : Avenida Brasil, 1215 - Centro

: Avenida Brasil, 1215 - Centro Bela Vista : Rua Antônio Maria Coelho, 239 - Centro

: Rua Antônio Maria Coelho, 239 - Centro Bodoquena : Avenida Manoel Rodrigues Oliveira, 786 - Centro

: Avenida Manoel Rodrigues Oliveira, 786 - Centro Bonito : Rua Coronel Pilad Rebuá, 1759 - Centro

: Rua Coronel Pilad Rebuá, 1759 - Centro Brasilândia : Avenida Manoel Vicente, 1204 - Centro

: Avenida Manoel Vicente, 1204 - Centro Caarapó : Rua Euclides Serejo Baptista, 513 - Centro

: Rua Euclides Serejo Baptista, 513 - Centro Camapuã : Rua Camargo Bande, 375 - Centro

: Rua Camargo Bande, 375 - Centro Caracol : Rua Libindo Ferreira Leite, 451 - Centro

: Rua Libindo Ferreira Leite, 451 - Centro Cassilândia : Rua Doutor Manoel Tomaz da Silva, 657 - Centro

: Rua Doutor Manoel Tomaz da Silva, 657 - Centro Chapadão do Sul : Avenida Quatro, 599 - Centro

: Avenida Quatro, 599 - Centro Corguinho : Rua Marechal Deodoro, 100 - Centro

: Rua Marechal Deodoro, 100 - Centro Corumbá : Rua Delamare, 708 - Centro

: Rua Delamare, 708 - Centro Costa Rica : Rua José Narciso Sobrinho, 436 - Centro

: Rua José Narciso Sobrinho, 436 - Centro Coxim : Av Francisco Alves da Silva, 530 - Centro

: Av Francisco Alves da Silva, 530 - Centro Douradina : Rua Presidente Vargas, 1645 - Centro

: Rua Presidente Vargas, 1645 - Centro Dourados : Rua João Cândido da Camara, 629 - Jardim América

: Rua João Cândido da Camara, 629 - Jardim América Dourados : Rua Quintino Bocaiuva, 454 - Jardim América

: Rua Quintino Bocaiuva, 454 - Jardim América Eldorado : Rua São Paulo, 1185 - Centro

: Rua São Paulo, 1185 - Centro Fátima do Sul : Avenida Nove de Julho, 1169 - Centro

: Avenida Nove de Julho, 1169 - Centro Figueirão : Rua Manoel Soies Araujo Galvão, 592 - Centro

: Rua Manoel Soies Araujo Galvão, 592 - Centro Glória de Dourados : Rua Antonio Schiave Neto, 401 - Centro

: Rua Antonio Schiave Neto, 401 - Centro Guia Lopes da Laguna : Travessa General Osório, 35 - Centro

: Travessa General Osório, 35 - Centro Iguatemi : Rua Afrisina Martins Fernandes, 826 - Centro

: Rua Afrisina Martins Fernandes, 826 - Centro Inocência : Rua Laudicilo Moreira da Silva, 107 - Centro

: Rua Laudicilo Moreira da Silva, 107 - Centro Itaquiraí : Avenida Mato Grosso, 1620 - Centro

: Avenida Mato Grosso, 1620 - Centro Ivinhema : Avenida Reynaldo Massi, 1210 - Centro

: Avenida Reynaldo Massi, 1210 - Centro Japorã : Av Dep Fernando Saldanha, 795 - Centro

: Av Dep Fernando Saldanha, 795 - Centro Jaraguari : Rua Odorico Ferreira Barbosa, 580 - Centro

: Rua Odorico Ferreira Barbosa, 580 - Centro Jardim : Rua 1º de Maio, 362 - Centro

: Rua 1º de Maio, 362 - Centro Jateí : Avenida Weimar Gonçalves Torres, 515 - Centro

: Avenida Weimar Gonçalves Torres, 515 - Centro Juti : Avenida Sérgio Maciel, 1070 - Centro

: Avenida Sérgio Maciel, 1070 - Centro Ladário : Rua Riachuelo, 607 - Centro

: Rua Riachuelo, 607 - Centro Laguna Carapã : Rua Almiro de Oliveira Lima, 651 - Centro

: Rua Almiro de Oliveira Lima, 651 - Centro Maracaju : Avenida João Pedro Fernandes, 2501 - Centro

: Avenida João Pedro Fernandes, 2501 - Centro Miranda : Rua O Pêna, 185 - Centro

: Rua O Pêna, 185 - Centro Mundo Novo : Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1030 - Centro

: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1030 - Centro Naviraí : Avenida Iguatemi, 999 - Centro

: Avenida Iguatemi, 999 - Centro Nioaque : Rua Coronel Camisao, 770 - Centro

: Rua Coronel Camisao, 770 - Centro Nova Alvorada do Sul : Rua Cassiano Leal Pael, 352 - Centro

: Rua Cassiano Leal Pael, 352 - Centro Nova Andradina : Avenida Eurico Soares de Andrade, 1001 - Centro

: Avenida Eurico Soares de Andrade, 1001 - Centro Novo Horizonte do Sul : Rua Marcos Freire, 670 - Centro

: Rua Marcos Freire, 670 - Centro Paranaíba : Rua Coronel Carlos, 1641 - Centro

: Rua Coronel Carlos, 1641 - Centro Pedro Gomes : Rua Manoel Alves de Moraes Junior, 52 - Centro

: Rua Manoel Alves de Moraes Junior, 52 - Centro Ponta Porã : Avenida Brasil, 2861 - Centro

: Avenida Brasil, 2861 - Centro Porto Murtinho : Rua Doutor Costa Marques, 892 - Centro

: Rua Doutor Costa Marques, 892 - Centro Ribas do Rio Pardo : Av Eurando Moura Brandao, 1100 - Centro

: Av Eurando Moura Brandao, 1100 - Centro Rio Brilhante : Rua Julio de Siqueira Maia, 1097 - Centro

: Rua Julio de Siqueira Maia, 1097 - Centro Rio Negro : Rua José Morita, 330 - Centro

: Rua José Morita, 330 - Centro Rio Verde de Mato Grosso : Rua Barão do Rio Branco, 110 - Centro

: Rua Barão do Rio Branco, 110 - Centro Rochedo : Rua Duque de Caxias, 31 - Centro

: Rua Duque de Caxias, 31 - Centro Santa Rita do Pardo : Rua Deputado Júlio Cesar Paulino Maia, 1790 - Centro

: Rua Deputado Júlio Cesar Paulino Maia, 1790 - Centro São Gabriel do Oeste : Avenida Getúlio Vargas, 337 - Centro

: Avenida Getúlio Vargas, 337 - Centro Selvíria : Avenida João Selvírio de Souza, 596 - Centro

: Avenida João Selvírio de Souza, 596 - Centro Sidrolândia : Rua Lúcia de Souza Mello, 444 - Centro

: Rua Lúcia de Souza Mello, 444 - Centro Sonora : Rua da Justiça, 135 - Centro

: Rua da Justiça, 135 - Centro Tacuru : Avenida José de Lapaz Ortiz, 761 - Centro

: Avenida José de Lapaz Ortiz, 761 - Centro Taquarussu : Avenida Felinto Muller, 1129 - Centro

: Avenida Felinto Muller, 1129 - Centro Terenos : Rua Doutor Ari Coelho de Oliveira, 458 - Centro

: Rua Doutor Ari Coelho de Oliveira, 458 - Centro Três Lagoas: Avenida Antonio Trajano, 100 - Centro

Online

Se você prefere não sair de casa, a consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS seguindo os seguintes passos:

Acesse o site Meu INSS ou baixe o aplicativo para Android ou iOS.

Faça login com seu CPF e senha do Gov.br.

Clique em "Extrato de Pagamento" para visualizar os descontos realizados.

Se identificar descontos não autorizados, é possível solicitar o cancelamento diretamente pelo portal ou aplicativo

Atenção aos golpes

Nenhum agente dos Correios está autorizado a ir à sua casa e oferecer o serviço. As únicas formas de ser atendido são nos formatos digitais ou presenciais, nas agências listadas.