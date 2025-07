Golpes com vídeos gerados por inteligência artificial aumentam e MPMS faz alerta

CAMPO GRANDE

Pedestre faleceu no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro

Homem, de 50 anos, sem identificação, morreu atropelado , na madrugada deste domingo (6), por volta das 2 horas, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Ernesto Geisel, em Campo Grande.

O motorista fugiu sem prestar socorro. O pedestre faleceu no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, um veículo, não identificado, trafegava pela Ernesto Geisel sentido sul-norte e o pedestre andava pela Afonso Pena sentido leste-oeste. No cruzamento das vias, ocorreu o atropelamento.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar (PMMS) recebeu, via 190, o comunicado que havia acontecido um acidente na avenida Afonso Pena e que uma pessoa estava caída ao solo.

Policiais e Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) se deslocaram até o endereço, realizaram os procedimentos de praxe e confirmaram o óbito.

As autoridades não conseguiram identificar a vítima, sendo registrada como “desconhecida” no sistema da polícia.

O veículo envolvido no sinistro evadiu-se do local após o ocorrido, tomando rumo ignorado, não sendo possível, até o momento, a identificação do automóvel e nem do condutor.

Há câmeras de videomonitoramento de radares/lombadas eletrônicas e de um edifício residencial que ainda não foram obtidas pela polícia, mas que podem ajudar nas investigações e localizar o autor do crime.

O caso foi registrado como “praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor” e “afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe pode ser atribuída” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).