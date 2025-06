Governador de SP e irmão de Zambelli homenageiam "caçador" de ETs de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em evento agendado pelo deputado estadual Bruno Zamebelli (PL-SP) e que teve a participação de um representante do governador Tarcísio de Freitas, no auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o sul-mato-grossense Urandir Fernandes de Oliveira foi empossado nesta quinta-feira (26) como Presidente do Conselho de Pesquisas Avançadas da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM) e ao mesmo tempo foi nomeado com o imponente nome de comendador da instituição.

O deputado estadual é irmão de Carla Zambelli, ex-deputada federal bolsonarista cassada pelo TRE de São Paulo e foragida da justiça após ser condenada a dez anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para tentar falsificar documentos públicos.

O empresário Urandir Fernandes, por sua vez, ganhou notoriedade local e nacional por conta de suas históricas “caçadas” a seres extraterrestres. Ele se diz paranormal e por conta disso desenvolveu a capacidade de manter contato com seres de outros planetas, tendo a missão de "ensinar as pessoas a desenvolverem suas faculdades mentais".

A entidade que lhe entregou as honrarias, por sua vez, a ABRAHM, existe há 25 anos exclusivamente para homenagear pessoas que considera relevantes.

O irmão de Carla Zambelli não esteve presente no evento. Porém, o governador Tarcísio de Freitas fez questão de mandar representante.

Ele mandou o secretário de Turismo e Viagens, o pastor evangélico e ex-deputado federal Roberto de Lucena, para parabenizar Urandir pelas suas "pesquisas avançadas" e importantes contribuições "pelo bem da nossa civilização". Ele é antigo aliado de Urandir e até já chegou a assinar parcerias com o ufólogo para exploração do chamado caminho de Peabiru.

O Correio do Estado entrou em contato com o gabinete do deputado Bruno Zambelli em busca de informações sobre a homenagem que a Alesp prestou ao “caçador de ETs”, mas foi informado que ele não foi propriamente o autor das homenagens e que somente intermediou a reserva do auditório Franco Montoro para a realização do evento.

A assessoria do deputado passou o telefone de uma mulher do Rio de Janeiro para dar explicações sobre a entidade que homenageou Urandir, mas a reportagem não obteve retorno às ligações e recados enviados à suposta organizadora do evento.

A homenagem recebida na Assembleia de São Paulo está longe de ser a primeira no histórico do pai do famoso ET Bilu. Em vídeo exibido à plateia, a informação é de que ele já recebeu mais de 37 condecorações.

Por conta de seus supostos contatos extraterrestres já foi homenageado na Câmara de Vereadores de Campo Grande, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e nas câmaras de Rochedo e Corguinho, entre outros locais.

HISTÓRICO

E é em Corguinho que se concentram alguns de seus principais negócios, que começaram há pelo menos três décadas.

Ele diz que desenvolveu a paranormalidade com nove anos e por conta de sua capacidade de conversar com extraterrestres alega que sua missão de "ensinar as pessoas a desenvolver suas faculdades mentais".

Em 1995, Urandir chegou apareceu no Globo Repórter ao apresentar seus supostos poderes paranormais, como movimentar objetos e ligar e desligar televisores "com a força do pensamento".

Cinco anos depois, voltou a ganhar notoriedade nacional ao apresentar o Projeto Portal, no município de Corguinho, onde tem negócios até hoje. Na época, afirmou que conseguiu cerca de 80 mil seguidores e núcleos em outras cidades do Brasil.

Garantia ter dons de cura e que estava preparando a humanidade para as mudanças da Terra e que possuía os "arquivos cósmicos dos humanos. Em reportagem da revista IstoÉ, dizia ter contato com seres extraterrestres e exibir luzes nas mãos.

Também em 2000, Urandir chegou a ser preso em Porto Alegre, sendo acusado de estelionato e falsidade ideológica. Foi acusado de venda ilegal de terrenos em Corguinho, mas logo foi preso porque a venda dos lotes era legalizada.

Em outubro de 2010 Urandir foi tema de uma reportagem de 21 minutos no Domingo Espetacular, mostrado o funcionamento do Projeto Portal e um suposto contato com um extraterrestre chamado Bilu. Ao ser perguntado pela reportagem sobre qual seria sua mensagem para a Terra, o ET Bilu disse: "Apenas busquem conhecimento".

E foi justamente este Bilu que lhe deu maior notoriedade. O extraterrestre também foi tema de matéria do humorístico Custe o que Custar, exibido na Rede Bandeirantes. O ET Bilu e a frase "busquem conhecimento" se tornaram meme na internet brasileira durante vários anos.

Zigurats, em Corguinho, onde Urandir diz ter visto o ET Bilu, é uma "cidade do futuro" habitada por gente de vários paíes

O ufólogo é conhecido por posições controversas, como que a Terra seria convexa, e não redonda.

Em 2019, depois de criar o Dakila Pesquisas, responsável pelo documentário "Terra Convexa", foi homenageado na Câmara de Campo Grande. Uma das atividades da Dakila é a Cidade de Zigurats, localizada em Corguinho. A zigurats é uma comunidade que estuda desde alienígenas a civilizações antigas, além de sustentar a teoria que nega o formato redondo da Terra.

Mais recentemente, em 2022, Urandir voltou às manchetes após tornar viral a teoria conspiratória de Ratanabá, uma suposta cidade perdida na Amazônia que teria sido construída por extraterrestres há 450 milhões de anos.

O boato ganhou projeção após a página Choquei publicar aos seus seguidores sobre a tal "descoberta". O assunto chegou ao topo de menções no Twitter e ganhou um salto nas buscas do Google.

Após enfrentar críticas, a Choquei apagou as postagens e se desculpou por divulgar o boato. A teoria conspiratória também foi divulgada por Mário Frias, então secretário de cultura do Governo Jair Bolsonaro.

Nesta quinta feira, a assessoria do empresário Urandir divulgou nota informando que o auditório da Alesp seria paldo da “posse do Comendador Urandir Fernandes de Oliveira como Presidente do Conselho de Pesquisas Avançadas da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM).”

Informou também que ele foi escolhido “em reconhecimento à sua trajetória científica e ao impacto social de suas descobertas”. Conforme sua assessoria, Urandir declarou que “é uma grande honra fazer parte desse distinto conselho, com princípios alinhados em favor da humanidade. Este momento significa para todos os associados de Dakila que estamos no caminho certo por todos esses anos.”

ORGULHO

E ele faz questão de reafirmar suas supostas descobertas em Ratanabá. “A história de Urandir na pesquisa começou ainda na juventude, em uma viagem com seu pai pela Amazônia. O encontro com ruínas marcadas por símbolos desconhecidos despertou uma inquietação que evoluiu para a fundação do Ecossistema Dakila — um conglomerado multidisciplinar voltado à pesquisa científica e tecnológica, com atuação internacional”, descreveu sua assessoria.

Com mais de três décadas de atuação, Dakila desenvolve pesquisas em geociência, tecnologias sustentáveis e estudos sobre a origem da humanidade. Entre os destaques, estão o remapeamento dos Caminhos de Peabiru, a identificação das "Quadras de Ratanabá" na Amazônia com uso pioneiro da tecnologia LiDAR no Brasil, e a descoberta do maior painel de gravuras amazônicas já documentado.

Durante a homenagem, um vídeo fez um resumo da tragetório e dos mirabolantes projetos vendidos por Urandir, inclusive como suposto pai das criptomoedas hoje existentes no mundo.