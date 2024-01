Aproximadamente 216 professores da Rede Estadual de Ensino (REE) foram acionados para atuar no início do ano letivo, programado para começar no dia 21 de fevereiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, os convocados foram aprovados no concurso público de 2022.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, a convocação de novos professores deve contribuir com o funcionamento das unidades escolares. O ato, que deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (17), foi assinado esta tarde pelo governador Eduardo Riedel.

"Assinei a nomeação de 216 novos docentes da Rede Estadual de Ensino, que está se fortalecendo com novos professores concursados, fruto do último concurso. Ampliamos para que comecem a trabalhar agora no início do ano letivo", disse Riedel.

A nomeação de novos professores aconteceu durante a reunião com os secretários Hélio Daher (SED) e Ana Nardes (SAD). Durante a convocação, o governador aproveitou o momento para apresentar os novos uniformes da rede escolar, que deve beneficiar também os funcionários.

"É a primeira vez que os nossos administrativos vão ter uniforme também, os servidores da rede vão ter a camiseta a disposição deles para trabalhar", afirmou Riedel.

O Correio do Estado entrou em contato com o secretário de Estado de Educação, Marcus Vinicius (SED), que relatou para a reportagem que não estão previstos concursos para professores nos próximos meses, porque o atual edital pode ser prorrogado por 2 anos, após os aprovados iniciarem.

A Rede Estadual de Ensino conta hoje com 17 mil professores em 349 escolas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. No total, a Rede Estadual conta com 6 mil funcionários administrativos e 185 mil estudantes.

Assine o Correio do Estado.