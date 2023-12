Na manhã desse sábado (9), o servidor do governo de Mato Grosso do Sul, Guilherme Pimentel, se envolveu em um acidente de carro que causou a morte de uma mulher de 51 anos, na Capital. Devido o ocorrido, o Estado divulgou uma nota, afirmando que o servidor será imediatamente afastado de suas funções.

Ainda em nota, o governo afirma que vai apurar o uso do veículo conduzido pelo jornalista, que era um carro oficial do Estado, e tomará as “devidas providências com o servidor em questão”, se pautando pela lei.

“O governo de Mato Grosso do Sul se solidariza com a família da vítima deste trágico acidente”, acrescenta a nota, que lamenta o ocorrido. De acordo com a Polícia Militar (PM), o servidor público estaria alcoolizado no momento da colisão e se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, concedeu uma coletiva de imprensa sobre o acidente, e aponta ainda que, como o condutor se recusou a fazer o teste, o termo de constatação de alcoolemia foi feito pela PM. Além disso, a investigação também pode apontar se o motorista estava realmente alcoolizado, pois averiguará onde o jornalista estava antes da colisão.

O levantamento das causas do acidente e infrações de trânsito cometidas no ocorrido estão sendo levantadas e analisadas pela perícia. Após a apuração ser finalizada, o delegado Felipe Paiva, responsável pelo caso, decidirá se autuará o jornalista por homicídio praticado por veículo automotor de maneira dolosa ou não.

O servidor afastado está detido na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), onde aguarda o fechamento da perícia feita no local do acidente. A colisão ocorreu por volta das 7h da manhã, no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Rua Bahia.