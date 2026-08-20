Governo contrata obra de R$ 9,1 milhões para recuperar 18 km da MS-162

Trecho da MS-162 entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco será recuperado após contrato de R$ 9,1 milhões. - Foto: Divulgação Prefeitura de Sidrolândia/Rafael Brites.

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O Governo de Mato Grosso do Sul contratou por R$ 9,08 milhões a recuperação de um trecho de 18 quilômetros da MS-162, entre o distrito de Quebra Coco e o início do perímetro urbano de Sidrolândia. A obra deverá ser executada no segmento localizado entre os quilômetros 67 e 85 da rodovia.

O contrato foi publicado nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial do Estado e firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a empresa Transenge Engenharia e Construções Ltda. A assinatura ocorreu na última terça-feira (18).

A intervenção prevê a recomposição funcional do revestimento asfáltico. Na prática, o serviço busca recuperar as condições do asfalto existente, corrigindo desgastes e deteriorações acumuladas ao longo do tempo para melhorar a segurança e a circulação de veículos.

O valor total contratado é de R$ 9.087.304,85, o equivalente a aproximadamente R$ 504,8 mil por quilômetro. Uma nota de empenho no valor de R$ 889,8 mil já foi emitida para o início da execução financeira do contrato.

A empresa terá 180 dias consecutivos para concluir os trabalhos, prazo que começará a contar somente após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços. Dessa forma, a publicação do contrato ainda não representa o começo imediato das obras no trecho.

Conforme o documento, a contratada deverá seguir o cronograma físico-financeiro aprovado. O descumprimento do prazo poderá resultar na aplicação de multa, além de outras penalidades e até na rescisão contratual.

Ligação com Quebra Coco

O trecho contemplado funciona como acesso entre Sidrolândia e Quebra Coco, distrito localizado na área rural do município. A recuperação da ligação já havia sido anunciada pelo Governo do Estado entre os projetos de infraestrutura destinados à região.

Em março de 2024, durante reunião com representantes de Sidrolândia, o Executivo estadual informou que seria realizado um estudo para restaurar a MS-162 entre o município e o distrito. Com a assinatura do contrato, o projeto avança para a etapa de execução.

A obra integra o programa-piloto Pró-Revest, voltado à recuperação funcional do pavimento rodoviário. A contratação ocorreu após concorrência eletrônica promovida pela Agesul, cujo resultado foi homologado no dia 14 de agosto.

Além de atender os moradores do distrito, a rodovia está inserida em uma região marcada pela atividade rural e pela circulação de veículos ligados à produção agropecuária. A MS-162 também se conecta a estradas que atendem assentamentos e outras comunidades do município.

Nos últimos anos, Sidrolândia recebeu diferentes investimentos estaduais em infraestrutura rodoviária. Entre eles está a pavimentação do acesso ao Assentamento Capão Bonito, estrada que começa no entroncamento com a MS-162 e segue em direção à MS-455.

O novo contrato terá vigência até 120 dias depois do término do período estabelecido para a execução da obra. Esse prazo adicional será destinado ao encerramento das obrigações administrativas e contratuais relacionadas aos serviços.