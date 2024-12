Governo de MS entrega 77 caminhonetes 4x4 para polícias do interior

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante agenda na manhã desta segunda-feira (16), no Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado oficializou a entrega das 77 novas caminhonetes, voltadas para reforço das polícias do interior.

Ainda em 30 de outubro o Correio do Estado adiantou a compra, ao custo de R$ 286 mil cada viatura, fruto de uma emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 22.079.500,00, sendo a entrega de hoje acompanhada pelo governador em exercício, Eduardo Riedel e os prefeitos dos seguintes municípios:

Corumbá

Deodápolis

Figueirão

Maracaju

Miranda

Nova Andradina

Dourados

Paranaíba

Paranhos

Sidrolândia

Sonora

Tacuru

Aquidauana

Batayporã

Costa Rica

Jardim

Naviraí

Diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Camila Pintarelli representou o ministro Ricardo Lewandowski no evento de hoje destacando a rapidez nos sete meses que separaram a assinatura do contrato, em maio, até a entrega de todas as viaturas caracterizadas e prontas para uso.

Considerando a entrega como feita em tempo recorde, ela cita que nada disso teria acontecido sem a integração característica entre do Legislativo e Executivo locais no aporte de emendas ao Fundo Nacional de Segurança Pública.

"Que continuem apontando emendas no Fundo Nacional de Segurança Pública, porque nós conseguimos executar em tempo recorde, nossa equipe consegue comprar e entregar e isso quem sai ganhando é a população", completou.

Poderes unidos

Importante explicar que, automóveis destinados para a segurança pública precisam cumprir certos requisitos, o que difere o tempo de entrega dos veículos dessa área para as demais.

Isso porque, além da caracterização, que é feita também em demais automóveis, os carros da segurança pública precisam de reforço em toda a parte elétrica e estrutura.

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira detalhou que, das 77 viaturas, 20 são voltadas para a Polícia Civil e outras 40 para a militar, para atuação principalmente pelo área do interior de Mato Grosso do Sul, contemplando ainda o serviço penal.

Sendo esses veículos voltados principalmente para atender a área rural, Videira citou que Mato Grosso do Sul cresce e, por isso, é preciso que a segurança esteja presente em todos os lugares, inclusive no campo.

"Principalmente num momento em que nós podemos evitar crimes, principalmente subtração de produtos de alta tecnologia empregado na agricultura de precisão. Não é só a perda do equipamento, é perder no momento que você mais precisa, quando você está plantando e pulverizando", disse.

Para o governador é importante que haja, além do incentivo, investimento em equipamento, viaturas e inteligências, com Riedel lembrando das outras 70 viaturas que já foram entregues em Campo Grande há cerca de duas semanas.

Inclusive, o Correio do Estado apontou que essas 70 entregues "encolheram" de Trailblazer para Duster o tamanho das viaturas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em Campo Grande.

"Com recursos próprios, na modalidade de locação... viaturas menores para o trânsito urbano, que responde muito bem aqui em Campo Grande. Dessa maneira, a gente vai garantir que a segurança pública permaneça como uma das melhores do país", disse Riedel sobre.

Além de Eduardo Riedel e os prefeitos dos municípios citados, estiveram presentes no evento os senadores Nelsinho Trad, Luiz Ovando e Tereza Cristina, além dos parlamentares: Geraldo Resende; Marcos Pollon; Dagoberto Nogueira; Beto Pereira; Renato Câmara, etc.

Além desses, a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, a três-lagoense Simone Tebet também citou a importância da referida união entre as autoridades, que segundo ela serve para conduzir ao caminho da erradicação da miséria, diminuição da pobreza e desigualdade social.

"Eu posso dizer que Mato Grosso do Sul têm um governador diferenciado, que faz oposição com responsabilidade, não se nega a ir conversar com o presidente da república, com os ministros de estado, quanto interesse é do seu Estado. No caso de Mato Grosso do Sul as emendas chegam rápido e bem porque não são pulverizadas", completou.

