Cidades

rota de colisão

Estado "demite" ONG que tem parceria bilionária com a Saúde de MS

Desde sexta-feira (8) o Instituto Acqua está fora do hospital de Ponta Porã e em abril de 2027 deve deixar o hospital de Três Lagoas

Neri Kaspary

Neri Kaspary

09/08/2025 - 12h13
Publicação do diário oficial do Ministério Público do Estado desta segunda-feira (11) revela que o Governo do Estado literalmente entrou em rota de colisão com o Instituto Acqua, uma Organização Social supostamente sem fins lucrativos que firmou contratos bilionários com a administração estadual para administrar hospitais em Ponta Porã e Três Lagoas. 

Conforme dados disponíveis na investigação conduzida pelo MP, desde esta sexta-feira (8) o Instituto já está fora do Hospital Regional de Ponta Porã, que passou a ser administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, outra ONG que já administra um hospital em Dourados.

O contrato original do Acqua acabou em fevereiro, mas desde então vinha sofrendo prorrogações, que acabaram na última quinta-feira (7). 

E, conforme as explicações dadas pela Secretaria de Estado de Saúde, o contrato relativo ao hospital de Ponta Porã não foi renovado pelo fato de o Instituto Acqua ter tido reprovados pelo Tribunal de Contas da Paraíba seis contratos que havia firmado com a secretaria de saúde daquele Estado.  

Agora, conforme as alegações do Governo de MS, a legislação impede que o contrato, assinado originalmente no começo de 2020, seja renovado por mais cinco anos. O contrato inicial previa que o acordo poderia ser renovado por até três vezes e estendido por 20 anos, caso não houvesse impedimento legal e interesse das duas partes.

Mas, logo na primeira renovação o Estado avisou que está impedido legalmente de renovar por conta das irregularidades do Instituto apontadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

E, se estas supostas irregularidades impediram a renovação em Ponta Porã, automaticamente vão impedir a renovação em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027. A não ser que até lá o Ácqua limpe sua ficha.

Ao longo dos pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o Instituto recebeu do Governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões, conforme documento anexado na investigação do Ministério Público sobre o repentino rompimento do contrato na cidade que faz fronteira com o Paraguai. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Pela administração do hospital de Três Lagoas, o Governo do Estado repassou, em maio deste ano, R$ 10,14 milhões. Levando em consideração esse valor mensal, o contrato garante ao Instituto Acqua faturamento da ordem de R$ 600 milhões ao longo dos cinco anos. E isso, sem contabilizar aditivos para obras e compra de equipamentos. O hospital Magid Thomé começou a operar em 2022 com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

O QUE DIZ O ACQUA

Em sua defesa, também conforme documentos anexados à investigação do MP, a direção do Acqua diz “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar o contrato. Diz ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alega o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. As impugnações são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.

ULTIMATO

Na recomendação publicada no diário oficial desta segunda-feira (11) a promotoria fixa prazo de 180 dias para que o Governo do Estado faça novo chamamento público (licitação) para escolher uma nova organização social para administrar o hospital de Ponta Porã, já que o Instituto Social Mais Saúde foi contratado sem concorrência público e sem aviso às autoridades municipais de saúde da região sul do Estado. 

O Governo do Estado já se comprometeu a fazer o chamamento no prazo previsto, conforme a publicação do Ministério Público, mas ainda não divulgou data para isso.

O Correio do Estado procurou a Secretaria de Estado de Saúde no dia 24 de julho, quando o MP tornou pública a investigação sobre a falta de chamamento público para substituir o Instituto Acqua, mas não obteve resposta até este sábado. 

CAMPO GRANDE

Retomada do 'ponto de apoio do frio' tem 44 acolhimentos e prevê mais ações

Espaço no Parque Ayrton Senna fica aberto das 18h até às 6h para demanda espontânea e demais encaminhamentos em resposta aos alertas intensos emitidos pela Defesa Civil

09/08/2025 11h01

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop Reprodução/Divulgação

Em sua primeira ação após retomada, o "ponto de apoio do frio" instalado no Parque Ayrton Senna em Campo Grande realizou 44 acolhimentos que começaram na noite de sexta-feira (08) até 06h deste sábado (09), prevendo mais ações enquanto durar os alertas de temperaturas intensas da Defesa Civil. 

Entre demandas espontâneas, animais de estimação e mulheres e homens que são levados de ônibus do Centro Pop pela Secretaria de Assistência Social (SAS), o ponto de apoio no Ayrton Senna anotou 44 acolhidos nesta retomada, sendo: 

  • 39 homens
  • 05 mulheres

Desse total, o ponto de apoio anotou a chegada de quatro pessoas por demanda espontânea durante a madrugada, com outros oito que vieram encaminhados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). 

Ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro PopReprodução/Divulgação

Essa retomada do ponto de apoio do frio, como bem acompanhou o Correio do Estado, fica condicionada aos alertas de frio intenso por parte da Defesa Civil, já que neste sábado (09) e segunda-feira (11) os termômetros atingem mínimas entre 10 e 11 graus, enquanto que o domingo prevê um frio de até 8°C.

Vale lembrar que o ponto de apoio fica aberto à demanda espontânea, porém boa parte dos acolhidos saem de ônibus no fim da tarde do Centro Pop, com o espaço no Ayrton Senna aberto para abrigar todas as idades. 

Até mesmo os animais de estimação têm seu cantinho garantido, já que três pets foram relacionados junto dos acolhimentos, que detalharam ainda a presença de três pessoas migrantes.  

Apoio 

Sendo responsáveis por buscas ativas que cobrem toda a Cidade Morena, as equipes do chamado Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

Ação diferente do ponto de apoio, os trabalhos do Seas nessa retomada registraram 27 abordagens, com 15 cobertores oferecidos para pessoas em vulnerabilidade e cerca de outros 10 que aceitaram sendo levado para acolhimento. 

Antes da retomada do ponto de apoio, a última ação de acolhimento aconteceu em 25 de junho, com novas ações sendo recomendadas pela Defesa Civil sempre que há previsão de temperatura mínima de 12 graus ou menos, quando há situação de geada. 

Cabe explicar que, diferente da onda de frio, onde há queda na temperatura do ar por dias consecutivos, a geada é caracterizada pela formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies. 

Causada pela advecção (transmissão no sentido horizontal do calor pelo deslocamento de massa atmosférica) de massa de ar polar, a geada têm o poder reduzir o potencial de produção de lavouras e, nesse caso, levar a população de rua à morte. 

Em situações mais extremas, caso alguém encontre pessoas em situação de rua expostas ao frio, é possível avisar os órgãos competentes pelos telefones: (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. 

 

Reeducação

Presos de MS transformam bicicletas velhas em cadeiras de roda

Equipamentos produzidos por detentos atendem projetos sociais no estado

09/08/2025 09h45

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na última semana, a doação de quatro cadeiras de rodas e uma cadeira de banho ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, entidade filantrópica que atende pessoas com deficiência mental e cognitiva, em Campo Grande.

Os equipamentos foram produzidos por detentos do Estabelecimento Penal Masculino de Ivinhema, por meio do projeto “Liberdade sobre Rodas”, que transforma bicicletas apreendidas pela Justiça em cadeiras de roda para pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Durante a entrega, representantes da Agepen visitaram as instalações do Cotolengo, conhecendo de perto o trabalho humanitário desenvolvido há quase 30 anos pela instituição.

O diretor-presidente do Cotolengo, padre Valdeci Marcolino, afirmou que as cadeiras serão utilizadas tanto pelos assistidos quanto emprestadas a famílias que recorrem à instituição em busca de auxílio.

“Esses equipamentos vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Somos gratos pela sensibilidade da Agepen em atender essa necessidade”, afirmou.

A Agepen também se colocou à disposição para contribuir com outras necessidades da instituição, como a confecção de lençóis, enxovais e a reforma de camas danificadas, utilizando mão de obra prisional.

“Ficamos impressionados com a estrutura do Cotolengo e com a dedicação em oferecer cuidado digno e amoroso aos assistidos. É uma honra poder colaborar com esse trabalho transformador”, destacou o diretor-presidente Rodrigo.

Além da produção de cadeiras de rodas, o sistema priional de Mato Grosso do Sul também promove a doação de pães, hortaliças, absorventes, uniformes, EPIs para hospitais, e a realização de reformas em escolas e instituições assistenciais, sempre com a ocupação produtiva da mão de obra dos reeducandos.

“Mais do que oferecer ocupação produtiva, essas ações refletem o compromisso da Agepen com a dignidade, a solidariedade e a construção de novas possibilidades de vida, tanto para quem está em privação de liberdade quanto para quem é assistido por essas iniciativas, finalizou.

Cotolengo

Atualmente, o Cotolengo acolhe mais de 600 pessoas, com atendimento diário a crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave e outras sequelas neurológicas, a maioria oriunda de famílias em situação de vulnerabilidade.

Dentre os atendidos, 13 adultos vivem em regime de residência terapêutica, recebendo cuidados integrais por não possuírem suporte familiar.

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense é aberto a doações e visitas agendadas. Quem quiser ajudar pode obter mais informações pelo telefone (67) 3358-4848.

