Governo do Estado cumpriu 80% do plano decenal de educação

Tempo

Com algumas quedas de árvores, mudança climática atingiu ao menos os municípios de Ponta Porã e Aral Moreira

Um ciclone provocado pela oscilação climática causou fortes vendavais e chuva na região sul do Estado já nesta sexta-feira (18).

Com algumas quedas de árvores, os municípios de Aral Moreira e Ponta Porã, situados na fronteira com o Paraguai mensuram foram um dos principais atingidos. Ao Correio do Estado, o secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes, disse que, neste momento, está junto da defesa civil para mensurar os impactos da chuva que, segundo ele, durou cerca de 1h.

“Com a trégua das chuvas, agora é que vamos medir os eventuais estragos. Até o momento, tenho ciência de que cerca de três ou quatro árvores foram derrubadas pelas chuvas e pelo vento aqui no município”, destacou.

Segundo o secretário, os impactos desta sexta-feira foram superiores às enfrentadas no último final de semana na fronteira com Pedro Juan Caballero, período em que foram registrados cerca de 31 mm de chuva. Alguns moradores ficaram sem energia elétrica.

“Com certeza a chuva de hoje foi mais volumosa do que a da semana passada, além de agressiva. As projeções indicam novas chuvas já nesta madrugada, então vamos aguardar”, finalizou. Conforme apurado pelo Correio do Estado, o município também registrou alguns carros arrastados pela chuva. De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município registrou rajadas de vento de até 60km/h entre às 15h e 16h. As projeções indicam chuvas entre 30 e 50 mm nas regiões oeste e sul de MS.

Em Corumbá, região pantaneira, o tempo deve permanecer chuvoso neste final de semana. Conforme as projeções, a chuva deve chegar ao município, sobretudo no período noturno. Apesar do ciclone, a meteorologista destacou que as condições provocadas pelo fenômeno chegam à costa somente por meio de chuvas e ventos, afastando as condições para o oceano Atlântico.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec), há o avanço de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade no Estado.

“Em conjunto a estes sistemas, temos o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai que favorecem a formação de instabilidades no estado”, informou o Cemtec.

Logo, espera-se que a partir de hoje (18), ocorram chuvas de intensidade fraca a moderada em algumas localidades de Mato Grosso do Sul. Além disso, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Conforme dados do Cemtec, a chuva deve começar entre a tarde e a noite da sexta-feira (18), avançando para as demais regiões durante o sábado (19). Já no domingo (20), as chuvas retornam principalmente nas regiões sul, sudeste e leste do MS.

