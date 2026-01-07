Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MATO GROSSO DO SUL

Governo do Estado marca nova data para licitação da jogatina

Apesar da estimativa de R$51,4 milhões da receita média anual de remuneração da plataforma, Sefaz admite que o valor que a ferramenta pode chegar é muito maior

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

07/01/2026 - 09h08
Através do Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (07), o Governo do Estado publicou o edital para a popular "licitação da jogatina", que pretende terceirizar por até 30 anos a exploração de loterias em Mato Grosso do Sul e tem abertura marcada para o próximo dia 23. 

Conforme o aviso divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), através da Superintendência de Operacionalização de Contratações (SUOC), a nova data de abertura da sessão fica marcada para 23 de janeiro, às 08h pelo horário de Mato Grosso do Sul. 

Vale lembrar que, essa não é a primeira tentativa de tirar o certame do papel, pois a sessão para abertura das propostas desta licitação já havia sido remarcada para 15 de dezembro, sendo suspensa mais uma vez após o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Márcio Monteiro, exigir explicações dos secretários de Fazenda e Administração, Flávio Cesar e Frederico Felini, respectivamente. 

Após denúncias de que se tratava de um jogo de cartas marcadas, o certame já havia sido suspenso em abril de 2025. Um dos autores das denúncias foi Jamil Name Filho, que está no presídio federal de Mossoró, onde cumpre pena de quase 70 anos por dois assassinatos, extorsão e formação de quadrilha.

Reprodução/DOE-MS

Em nota divulgada nesta quarta (07), a Secretaria de Estado de Fazenda faz questão de ressaltar que suspendeu de forma preventiva o processo (com valor estimado em R$ 51.474.339,31),  justamente para permitir a análise e o esclarecimento de eventuais questionamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

"Após o encaminhamento dos esclarecimentos técnicos solicitados, o TCE manifestou-se favoravelmente à continuidade do processo. Diante disso, o edital foi republicado, assegurando o regular prosseguimento da licitação, em conformidade com a legislação vigente e as orientações do órgão de controle", complementa o texto da Sefaz.

Relembre

Depois da primeira suspensão, a administração estadual fez alterações no edital e reabriu o certame. Mas, segundo o conselheiro Márcio Monteiro, as inconsistências persistem e por isso ele voltou a interferir no caso. 

"Com a republicação do edital, determinei o encaminhamento dos autos à Divisão de Fiscalização de Contratações Públicas para a realização de nova análise do certame.

Em atendimento a essa determinação, a referida Divisão, em conjunto com o auditor especialista em tecnologia, apresentou novas manifestações técnicas, nas quais se concluiu pela persistência de inconsistências no instrumento convocatório. 

A análise especializada afirma que inexiste nos autos estudo técnico-comparativo de soluções disponíveis no mercado, não havendo documento que comprove a avaliação de fornecedores distintos, arquiteturas alternativas ou diferentes níveis de maturidade tecnológica.

Da mesma forma, aduz que persiste a exigência de capacidade mínima de 15 milhões de transações por ano e de 40 transações por segundo (TPS)", continua o conselheiro.", cita o despacho do conselheiro publicado em 15 de dezembro de 2025. 

Em abril, quando da primeira suspensão do certame, o mesmo conselheiro afirmou que “os denunciantes alegam que o edital de licitação impugnado contém indícios de direcionamento do certame, em virtude de condições incomuns e injustificadas”. 

Além disso, esclareceu o conselheiro, os autores do pedido de impugnação entendem que “diversos itens do termo de referência que comprometem a competitividade e/ou viabilidade econômica da licitação tanto para os concorrentes quanto para o próprio Estado de Mato Grosso do Sul”. 

Em abril, o pregão chegou a ser aberto e recebeu três propostas. Uma se dispôs a devolver 16,17% do faturamento ao governo estadual, que era o valor mínimo exigido no edital. As outras duas ofereceram devolução maior, de 17,2% e de 21,57% daquilo que faturaram.

No certame que seria aberto agora, o percentual mínimo de repasses é de 14,33% A disputa pelo controle da jogatina no Estado envolve as famílias Name e Razuk, que historicamente controlaram o jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. Além disso, uma empresa paranaense tenta entrar em Mato Grosso do Sul.

Negócio bilionário

Conforme estimativas, a empresa que vencer a licitação para comandar a Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) poderá ter um faturamento anual de até R$1,4 bilhão, segundo estimativa macro feita pelo próprio Governo do Estado.

Apesar de no edital de licitação constar que a estimativa da receita média anual de remuneração da plataforma é de R$51,4 milhões, no termo de referência feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), organizadora do certame, o valor que a ferramenta pode chegar é muito maior.

“O faturamento anual com a exploração das modalidades lotéricas pode alcançar até 0,85% do PIB [Produto Interno Bruto] estadual. Contudo, tal patamar depende de fatores que vão desde a assertividade do produto até o apetite do mercado consumidor ao longo do tempo”, diz trecho do documento.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$166,8 bilhões. A fatia de 0,85%, portanto, significa uma receita de R$1,417 bilhão.

Neste ano, a estimativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) é ainda mais animadora: de que o PIB chegue a R$227,8 bilhões. Se isso ocorrer, o ganho chegará perto dos R$ 2 bilhões ao ano.

Em março, o  edital de licitação recebeu dois pedidos de impugnação, um sendo do empresário Jamil Name Filho, o Jamilzinho, e outro da empresa Criativa Technology, de Dourados. A Criativa, conforme investigação do Ministério Público, estava a serviço do deputado Neno Razuk (PL).

Intrusa

Uma das empresas que estaria interessada em comandar a Loteria do Estado de Mato Grosso do Sul (Lotesul), a Pay Brokers – a qual tem sede em Curitiba (PR) e já é responsável pela loteria daquele estado – tem entre as empresas parceiras a Blaze, que chegou a ser investigada por estelionato. A plataforma tem entre os seus jogos o Fortune Tiger (o “jogo do tigrinho”), que levou influenciadores digitais para a prisão em 2023, e o Crash – ambos no estilo de um cassino.

Segundo fontes do Correio do Estado, a empresa do Paraná seria a “favorita” a vencer a disputa e os supostos direcionamentos que levaram à suspensão do TCE seriam para favorecê-la. Entre as três propostas aceitas, uma seria dela.  

 

CAMPO GRANDE

Trecho da Rachid Neder deve ser liberado apenas no fim da semana

Chuva de quase 30 mm em uma hora levantou asfalto, provocou interdições e deve manter a via fechada até o fim da semana

07/01/2026 11h15

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região Marcelo Victor

A forte chuva que atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (6) provocou alagamentos, enxurradas e danos significativos na malha viária da Capital. Em apenas uma hora, o volume de precipitação chegou a 29,8 milímetros, volume suficiente para abrir crateras, arrancar placas de asfalto e provocar interdições em pontos considerados críticos da cidade.

Um dos trechos mais afetados foi a Avenida Rachid Neder, que voltou a apresentar alagamentos severos e ceder em vários pontos entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa. Partes do asfalto foram arrancadas pela força da enxurrada, dificultando a passagem de veículos e colocando motoristas em risco.

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da regiãoEquipes da GCM auxiliam no fluxo do trânsito

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região.

Segundo o auditor de mobilidade urbana da Agetran, Jeová Vitor, a pista da Rachid Neder no sentido leste/oeste foi totalmente interditada, assim como o cruzamento da Pedro Celestino com a Padre João Crippa. Já na Pedro Celestino com a João Dinarte, foi mantido apenas o acesso local.

“São três interdições neste trecho. Não dá para liberar porque precisamos de um parecer técnico e do início da recuperação do asfalto. Enquanto isso, a gente orienta os motoristas a procurarem desvio”, explicou.

De acordo com ele, a principal rota alternativa indicada pela Agetran é a Avenida Mascarenhas de Moraes.

“A Mascarenhas é o caminho mais prático para não cair e ficar dentro do bairro. É por ali que o pessoal consegue desviar sem correr risco”, afirmou.

Recuperação deve levar até o fim da semana

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da regiãoCapa danificada já está sendo retirada

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciou os trabalhos de recuperação do trecho danificado. Conforme a engenheira da pasta, Débora Barbosa, a via precisará passar por um processo completo de reconstrução da base antes da aplicação de nova capa asfáltica.

“Vamos tirar esse asfalto danificado, fazer a limpeza das bocas de lobo e depois a recuperação da base. Em alguns pontos vai ser preciso recortar e retirar o que foi danificado para refazer tudo e lançar uma capa nova”, explicou.

Ela alertou que a situação ainda é considerada delicada e pode se agravar caso volte a chover com intensidade.

“Do jeito que está, se vier uma chuva forte de novo, é capaz de prejudicar mais ainda, porque a base está exposta e o asfalto levanta com mais facilidade”, disse.

Segundo Débora, a previsão inicial é de que a liberação do trecho só ocorra no fim da semana.

“Hoje é feito a retirada mais pesada da capa danificada. Depois entra outra equipe para os recortes e a recuperação total. Eu acredito que talvez só sexta-feira”, pontuou.

Estragos pela cidade

Além da Rachid Neder, a chuva causou alagamentos severos na Avenida Três Barras, onde moradores registraram ruas completamente submersas e a queda de granizo. Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver veículos atravessando a via tomada pela água.

A engenheira da Sisep informou ainda que outros trechos também apresentaram danos pontuais, como as avenidas Joaquim Murtinho, Gabriel Delpino e Fábio Zahran, que devem passar por vistorias para definição dos reparos necessários.

Alerta para mais chuvas

A previsão do tempo indica pancadas de chuva durante toda a semana em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo de potenciais perigos para o Estado. Em Campo Grande, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 29°C.

VESTIBULAR UEMS

UEMS divulga resultado preliminar do vestibular

Lista com as notas por área da prova objetiva e da redação foi divulgada na segunda-feira, e prazo para recorrer ao resultado é até hoje (07)

07/01/2026 10h37

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado Divulgação / UEMS

Na última segunda-feira (05), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado preliminar com as notas da prova objetiva e da redação do vestibular para ingressar à faculdade no ano letivo de 2026.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, o prazo para recorrer ao resultado das notas da prova objetiva por questão individual e da redação é até está quarta-feira, hoje (07), às 23h59 no horário de Mato Grosso do Sul.

O candidato deve protocolar apenas uma única vez o seu recurso para cada parte do processo, e não é possível inserir novas informações uam vez que for protocolizado. O recurso deve ser feito pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Vestibular

A prova é composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato, com a redação.

Nessa edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

No documento, as listas se dividem por curso e pela unidade em que está destinada a vaga. Todos os candidatos estão listados por ordem alfabética, o que significa que esta ainda não é a classificação final do vestibular.

Ao todo foram 7.203 candidatos inscritos, sem contar os treineiros, desse número 1.073 aparecem como ausentes, 10 candidatos foram eliminados, e 6.120 compareceram para realizar a avaliação.

Quanto às redações, apenas 2 atingiram a nota máxima, de 1.000 pontos, ambas prestaram o vestibular para Medicina na unidade de Santo Amaro, em Campo Grande. 

Entre os cursos ofertados e listados estão: Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Teatro, Terapia Ocupacional, Turismo e Zootecnia.

Além de Campo Grande com as duas unidades, da Moreninha e do Santo Amaro, outros municípios como Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã são os locais que dividem a distribuição dos cursos.

O resultado final do Vestibular UEMS 2026 está previsto para ser divulgado em 20 de janeiro de 2026, e as matrículas abertas no começo do próximo mês, em fevereiro, e início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado

Confira o edital com as listas de nomes e notas aqui.

