Governo federal confirma regularização de área de mais de 10 mil m² no Pantanal para ribeirinho

previsão

Temperaturas devem ser mais amenas à noite e pela manhã, mas sobem durante a tarde; umidade fica em estado de atenção no Estado

Após várias semanas de chuva, que resultaram no mês de abril mais chuvoso da história, com 204,8 milímetros em Campo Grande, a semana será marcada pelo calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul.

O mês de maio tradicionalmente marca uma grande redução das médias de precipitação nos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, dias com baixos níveis de umidade no ar também ficam mais comuns ao longo do mês.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para a semana de 5 a 9 de maio, ainda há possibilidade de acumulados de chuva entre 20mm a 55mm na primeira quinzena do mês, especialmente nas regiões centro-sul e oeste do Estado.

Nas demais regiões, a previsão indica tempo firme, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo estável.

Esse sistema também favorece os baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 25% e 45%. Quando o índice fica abaixo de 30% é considerado estado de atenção e o Cemtec orienta que a população cuide da hidratação e da saúde.

Com relação as temperaturas, esperam-se temperaturas um pouco mais amenas no amanhecer e noite, podendo ficar abaixo de 20°C, especialmente nos entre segunda e quarta.

Durante as tardes, as temperaturas estarão em elevação, com máximas previstas acima de 30°C em todas as regiões.

Municípios

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, nesta segunda-feira (5), a máxima será de 34ºC, com mínima em 18ºC, na terça, a mínima permanece em 20ºC, com máxima em 33ºC.

Na quarta-feira (7), as temperaturas chegam aos 34ºC. Na capital, a umidade relativa do ar deve ficar entre 80% no início da manhã e de 30% ao longo do dia.

Em Dourados, a temperatura mínima deve ficar entre os 19ºC, com máximas em 33ºC, e a umidade mínima do ar em torno de 35%, mesma projeção de Ponta Porã, onde a máxima pode chegar aos 34ºC, com mínimas em 18ºC. A umidade relativa do ar nesta região deve chegar aos 30%.

Em Corumbá, os termômetros indicam máximas de 40ºC e 39ºC, com umidade relativa do ar chegando aos 20% entre terça e quarta-feira.

Na região norte de Mato Grosso do Sul, os termômetros devem marcar 33ºC em Costa Rica já nesta segunda, ao passo que em Coxim a temperatura máxima deve alcançar os 36ºC entre a próxima terça, e quarta-feira. Em Cassilândia, a temperatura deve chegar aos 31ºC no mesmo período.

Apesar do tempo firme ao longo da semana,pancadas isoladas são esperadas entre a próxima sexta-feira e o fim de semana seguinte.

Em outras cidades, como Bela Vista e Rio Verde de Mato Grosso, a previsão também aponta para tempo seco e ensolarado na maior parte da semana, com temperaturas variando entre 20°C e 33°C.