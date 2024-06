Governo Federal destina R$ 78,6 milhões para programa pé-de-meia em MS

Retorno das aulas

Representantes do Sindicato apresentaram na terça-feira (25), a minuta com previsão de retorno das atividades acadêmicas para 1º de julho

Com o fim da greve, representantes do Sindicato dos Professores (Adufms), apresentaram o novo calendário acadêmico com retorno de aula, com início na segunda-feira, 1º de julho, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A reunião com os representantes do Sindicato com o reitor Marcelo Turine, ocorreu na terça-feira (25), na UFMS. Ao todo foram nove semanas de paralisação, no dia 20 de junho, a Adufms, acatou a proposta do Governo Federal, e suspendeu a greve.

Conforme ofício entregue à Reitoria, a reposição equivalente ao primeiro semestre de aulas (2024/1), caso seja aprovada terá início em 1º de julho, com a conclusão do semestre no dia 31 de agosto.

Deste modo, serão repostas as nove semanas de paralisação. Com relação ao período letivo de inverno a Adufms, protocolou o documento com o calendário letivo de inverno de 2 a 28 de setembro.

Calendário proposto pela Adufms

2024-1: 1/06 a 31/08

Calendário de inverno: 2/09 a 28/09

2024/2: 30/09 a 22/02/2025

Cristiano Vieira e Maria Ligia Macedo e Maria Ligia Macedo, pró-reitores de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação, dispuseram um calendário que contempla direito tanto de docentes que aderiram à grave quanto os que seguiram trabalhando.

Calendário sugerido pela UFMS:

Encerramento do primeiro semestre: 17/08/2024

Encerramento do segundo semestre: 21/12/2024

As cerimônias referentes a colação de grau do primeiro semestre seguem mantidas ainda para agosto.

“Por decisão do Conselho Universitário, o calendário letivo foi mantido em 2024, permitindo que os professores, técnicos e estudantes continuassem suas atividades. Agora, com o encerramento do movimento grevista, e com base nessas diretrizes elaboradas pela Administração Central, baseadas em flexibilização e respeito, a proposta deve ser discutida e apreciada nos Conselhos de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação”, disse Turine.

A UFMS, agendou reuniões extraordinárias com conselhos para analisar a tomada de direção para prosseguir com as atividades após o fim da greve. Turine, reforçou que o diálogo segue aberto para sugestões seja com membros do sindicato ou estudantes.

