Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Computadores para inclusão

Governo Federal já doou quase 1,4 mil computadores para programa de formação profissional em MS

Desde 2010, 145 pontos do Estado receberam as doações e já foram feitos mais de 3 mil formações em cursos profissionalizantes

Karina Varjão

Karina Varjão

04/02/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul já recebeu 1.399 computadores doados pelo Governo Federal através do programa Computadores para Inclusão. Desde o início do programa, em 2010, as doações alcançaram, ao menos, 145 pontos, principalmente escolas públicas do Estado. 

Além dos computadores, o programa também já promoveu 3.148 formações em cursos de informática e manutenção de computadores e celulares, ampliando a qualificação profissional de jovens para o mercado de trabalho em todo o Estado por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs).

A iniciativa é coordenada pelo Ministério das Comunicações e ao longo dos 15 anos de funcionamento, realizou a entrega de 70 mil computadores a escolas públicas em todo o Brasil, associações e projetos voltados à capacitação de pessoas na área da informática. 

Mais de 700 mil pessoas receberam letramento digital e capacitação profissional, permitindo que elas atuem novas tecnologias e, consequentemente, uma transformação e vida. 

"Essa política pública se soma a um plano estratégico de levar inclusão digital a todos os brasileiros. Estamos firmes na missão dada pelo presidente Lula de democratizar o acesso de todos à internet. Cada computador significa conhecimento, resgate da dignidade e mais chances de as pessoas escreverem sua própria história, não importando a idade", afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. 

Computadores para Inclusão

De acordo com o Ministério da Comunicação, o programa Computadores para Inclusão tem o objetivo de fazer a economia circular através da realocação de equipamentos parados nos órgãos públicos.

Computadores e demais máquinas que possam ser utilizadas são destinados a escolas públicas, associações, centros socioeducativos, penitenciárias, comunidades indígenas e quilombolas, além de áreas rurais e remotas. 

As máquinas são recuperadas pelos próprios alunos dos cursos da capacitação dos CRCs. Assim, os participantes adquirem uma profissão, possibilitando o ingresso no mercado de trabalho.

Também foram construídos laboratórios de informática, ampliando o acesso ao conhecimento digital para crianças, jovens, adultos e idosos do Brasil. 

Além das 70 mil máquinas doadas em todo o País, o programa já criou 5,7 mil laboratórios de informática em escolas e associações de mais de 1,3 mil municípios brasileiros, garantindo a formação de mais de 74 mil alunos em cursos de informática, manutenção e novas tecnologias. 

O programa também tem foco sustentável. De acordo com dados do Governo Federal, os CRCs já deram destinação adequada a mais de 11 mil toneladas de resíduos eletrônicos, ultrapassando a marca de 1,2 milhão de equipamentos descartados de forma sustentável. 

De 2021 até o ano passado, foram entregues mais de 48 mil máquinas doadas, crescendo gradativamente.  

Em 2021, foram doados 4.829 computadores; em 2022, 4.669; em 2023, 7.779; em 2024, 15.597 e, em 2025, 15.884. 
 

PARQUE LAGEADO

Comitê cultural de MS prepara ocupação para vinda de Boulos à Capital

Ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos vêm até a Cidade Morena nesta quinta (05), recebido com programação que têm desde oficinas até intervenções culturais

04/02/2026 12h45

Compartilhar

Reprodução/Divulgação/TeroQueiroz

Continue Lendo...

Marcada para acontecer a partir das 08h de amanhã (04), no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Parque do Lageado, a visita do Ministro da Secretaria-Geral do Governo Lula, Guilherme Boulos, à Cidade Morena será acompanhada por uma ocupação realizada pelo Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul, através da ação Governo do Brasil na Rua. 

Essa iniciativa, marcada para acontecer na rua Maria Del Horno Samper, nº 981, no bairro Parque Lageado, como abordado recentemente no Correio do Estado, visa auxiliar a população mais necessitada, garantindo que os cidadãos fiquem a par dos seus direitos e tirem suas dúvidas sobre os mais diversos programas do Governo Federal, como acesso à previdência e ações como o popular "pé-de-meia". 

Ou seja, além de um atendimento geral à população, já que no local haverá, por exemplo, emissão de carteiras do ID Jovem; microchipagem para cães e gatos, entre outros serviços, artistas das periferias campo-grandenses encontrarão no local todo um suporte que pode facilitar o acesso a futuros recursos federais. 

Isso porque, já no primeiro horário, por exemplo, haverá o plantão para inscrições no chamado "Mapa da Cultura", considerada plataforma fundamental que compila informações a respeito dos artistas; espaços; grupos e iniciativas culturais, o que garante visibilidade e oportunidades para os profissionais locais da arte. 

Cabe lembrar que, os comitês de cultura tratam-se de diversas redes, compostas por agentes culturais e instituições da sociedade civil que são selecionadas através de editais públicos, tudo para fortalecer as políticas públicas desse setor nas mais variadas Unidades da Federação. 

No Mato Grosso do Sul a ganhadora do edital lançado pelo Ministério da Cultura (Minc) foi a Organização Flor & Espinho, responsável por realizar as ações do Comitê pelos municípios que foram pré-indicados no plano de trabalho que pode ser conferido no site do grupo (CLICANDO AQUI).

Ocupação comitê cultural

Além disso, a ação desenvolvida através do Comitê de Cultura no Lageado trará um plantão da Lei Aldir Blanc (Pnab), com o devido suporte técnico para artistas se inscreverem em editais abertos, bem como uma escuta pública em debate direto com a comunidade pela tema "A cultura que eu quero no meu bairro". 

Dos serviços, a ação prepara ainda uma oficina de brinquedos educativos, que deve acontecer entre às 10h e o meio dia de amanhã (05), ministrada por Ruano Filártiga. 

Como se não bastasse, também está marcada para acontecer durante a ocupação uma oficina de vivência circense, ministrada através dos integrantes do Grupo Circo do Mato, com a programação ainda prevendo a intervenção da Cia. Pisando Alto, além de um espetáculo de palhaçaria com o Grupo Flor e Espinho.  

Para além dessa programação, entre os principais serviços disponibilizados através do programa Governo do Brasil na Rua aparecem: 

  • Previdência: atendimento geral, perícia médica, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Conselho de Recursos. 
  • Saúde: vacinação para todas as idades, unidade odontológica móvel, teste rápido de DST/Aids e divulgação de programas como Dignidade Menstrual, Implanon (contraceptivo de longa duração que está sendo incorporado ao SUS) e Ouvidoria Itinerante. 
  • Microchipagem para cães e gatos: ação do programa SinPatinhas, que emite o RG animal, e inclui também a vacinação dos pets. 
  • Identidade Jovem: emissão de carteiras do ID Jovem no local, documento que garante meia entrada em eventos culturais e esportivos, bem como vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. 
  • Tenda Lilás: iniciativa itinerante voltada à mobilização social e ao enfrentamento da violência de gênero, com foco especial no combate à importunação sexual. 
  • Gov.BR: cadastro ou ajustes na conta Gov.BR, que permite acessar vários serviços digitais do governo como, por exemplo, os serviços digitais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego. 
  • Reforma Casa Brasil: empréstimo para melhorar a casa, para que todos os brasileiros tenham um lar seguro e digno. Faixas I e II para famílias com renda abaixo de R$3.200,00 ou de R$3.200,00 até R$9.600,00. 
  • Caixa Atendimentos: unidade móvel da Caixa Econômica Federal.
  • Carreta digital: coleta de resíduos eletrônicos; atendimento para participar de cursos de capacitação e inscrição de Pontos de Inclusão Digital (PIDs), destinados a organizações interessadas em receber doações de computadores.
  • Programa do Artesanato Brasileiro (PAB): emissão e renovação da Carteira Nacional do Artesão e orientações sobre o SICAB - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Haverá Instrução e letramento digital com apoio ao uso do aplicativo “Meu MEI Digital”.

 

Assine o Correio do Estado 

MANUTENÇÃO

Empresas e entidades adotam rotatórias e avenidas em Campo Grande

As parcerias permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos para fins de manutenção, conservação, limpeza, paisagismo e veiculação de publicidade

04/02/2026 12h16

Compartilhar
As parcerias permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos

As parcerias permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Quatro novos termos de cooperação firmados pela Prefeitura de Campo Grande ampliam a adoção de rotatórias e trechos de vias públicas por empresas e instituições da Capital, por meio do Programa de Parceria Municipal (Propam). Publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (4), os extratos dos acordos foram celebrados no dia 3 de fevereiro de 2026 e têm vigência de dois anos.

As parcerias, intermediadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos para fins de manutenção, conservação, limpeza, paisagismo e veiculação de publicidade, conforme previsto na Lei n. 7.355, de dezembro de 2024, que regulamenta o programa.

Entre os espaços adotados está a rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins e a Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, no bairro Santa Fé, que ficará sob responsabilidade da empresa Nova Jerusalém Negócios Imobiliários. Outro ponto da mesma avenida, a rotatória com a Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes e a Avenida Poeta Manoel de Barros, no bairro Carandá, será mantido pela empresa Mercado Pag Poko Ltda.

Também foi firmado termo de cooperação para a adoção de um trecho da Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa, na região central da cidade. O espaço será cuidado pela Associação de Ensino, Pesquisa e Cultura Professor Sidnei Valieri (AEPC/PSV).

Já no bairro São Bento, a rotatória localizada na Avenida Rodolfo José Pinho com a Rua Chaadi Scaff e Jerônimo Paes Benjamin ficará sob responsabilidade da empresa Ferreira Gomes Imóveis Ltda.

Criado com o objetivo de incentivar a participação da iniciativa privada e do terceiro setor na conservação de áreas públicas, o Propam busca melhorar a paisagem urbana, promover a responsabilidade social e ambiental e contribuir para a qualidade de vida da população. O programa permite que parques, praças, canteiros centrais, rotatórias e outros espaços urbanos sejam mantidos em boas condições, sem custos diretos ao município.

Todos os termos têm como base, além da legislação municipal, dispositivos da Lei Federal n. 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, no que couber, e integram processos administrativos específicos acompanhados pela Semades.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo
Carnê do IPTU

/ 1 dia

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo

2

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores
precatórios

/ 1 dia

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio

4

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família
PROGRAMA SOCIAL

/ 2 dias

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

5

Escolas públicas da Capital ignoram mais de 600 denúncias de crimes e assédio e viram alvo do MP
TRANSPARÊNCIA

/ 1 dia

Escolas públicas da Capital ignoram mais de 600 denúncias de crimes e assédio e viram alvo do MP

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?