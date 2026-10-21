Governo paga R$ 165 mil para especialista em finanças palestrar na Sejusp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Governo de Mato Grosso do Sul contratou a Certo Consultoria e Educação Financeira, ligada ao famoso escritor de finanças Gustavo Cerbasi, para a realização de capacitação/workshop voltada aos servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O Executivo desembolsou R$ 165 mil para a empresa, que tem como presidente o filho do financista, Guilherme Selucio Cerbasi.

O termo de homologação e adjudicação de contratação direta, ou seja, sem licitação, foi publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, foi quem assinou e autorizou a inexigibilidade de licitação do processo.

A publicação não confirma a presença do escritor, mas a empresa tem como presidente o filho mais velho de Gustavo, Guilherme Cerbasi e é a responsável por intermediar os contratos de suas palestras, que geralmente duram em torno de 50 a 90 minutos.

A Certo Consultoria e Educação Financeira é especializada em soluções corporativas, treinamentos e na contratação de palestrantes de renome para ministrar workshops sobre finanças pessoais, planejamento estratégico e qualidade de vida.

Atualmente, Gustavo Cerbasi tem duas palestras, uma chamada "Escolhas Inteligentes para uma Vida Mais Próspera", onde explica como os problemas financeiros e expectativas limitadas são a principal fonte de ansiedade das pessoas. Em seu site, o especialista define como "ideal para eventos corporativos, semanas de educação financeira e programas de qualidade de vida empresarial".

A outra palestra, chamada de "Inteligência Financeira nos negócios", é voltada a empreendedores, franquias e serviços de crédito, a qual conecta inteligência financeira à performance empresarial. Ele mostra como empreendedores e equipes podem tomar decisões mais estratégicas, reduzir riscos, aumentar eficiência e gerar crescimento sustentável.

Sobre o escritor

Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, entre eles o best-seller "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos", que deu origem aos filmes da franquia "Até que a Sorte nos Separe", a primeira trilogia da história do cinema brasileiro.

Atuando em educação financeira desde 1999, lecionou em cursos de pós-graduação, foi colunista de rádio e de diversos jornais e revistas, foi consultor de programas de televisão e embaixador de diversas marcas.

Seu livro "A Riqueza da Vida Simples" foi finalista do Prêmio Jabuti. Cerbasi foi eleito pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes.

Além de escritor, Gustavo é palestrante, professor, empreendedor, comunicador, embaixador da Volvo Car Brasil e membro honorário da Força Aérea Brasileira. Dedica-se a projetos de educação financeira no Brasil e no exterior.

PRINCIPAIS LIVROS