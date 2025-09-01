Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo publica regras para prevenção de incêndio florestal em propriedades rurais

Entre elas, prevê a proibição do uso do fogo em pastagens, áreas agrícolas ou áreas de manejo florestal sem autorização prévia e formal do órgão ambiental

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/09/2025 - 21h00
O governo federal definiu as regras para implementação de medidas preventivas a incêndios florestais em propriedades rurais. Entre elas, prevê a proibição do uso do fogo em pastagens, áreas agrícolas ou áreas de manejo florestal sem autorização prévia e formal do órgão ambiental. As regras foram aprovadas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e publicadas em resolução no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 1º de setembro. A medida ocorre após o recorde de incêndios florestais registrado no ano passado em meio à seca nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do País.

As medidas têm o objetivo de reduzir as ações irregulares ou ilegais que possam causar incêndios florestais, reduzir a ocorrência de grandes incêndios florestais, formar e mobilizar ambientes e resilientes ao incêndios florestais e incentivar planejamentos e ações conjuntas entre proprietários rurais para compartilhamento de equipamentos, veículos, aeronaves e brigadistas ao combate de incêndios florestais, segundo a resolução.

A elaboração de aceiros, faixas sem vegetação que funcionam como barreiras para evitar a propagação dos incêndios florestais, bem como de queima controlada para fragmentação do combustível, também estarão sujeitas à orientação técnica e autorização do órgão ambiental. A resolução determina ainda como medida preventiva o uso de sistemas e dispositivos de monitoramento, comunicação e alerta para acionamento de brigadas locais particulares ou dos Corpos de Bombeiros Militares.

As regras preveem ainda o uso de aeronaves adaptadas para transporte e lançamento de água para combate ao incêndio florestal, a manutenção periódica de máquinas e equipamentos agrícolas e o uso de reservatório natural ou artificial de água e bomba com capacidade para abastecimento de equipamento, veículo ou aeronave de transporte e lançamento de água para combate a incêndio florestal.

Todos imóveis rurais, à exceção de agricultores familiares, deverão elaborar e implementar as medidas da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) ou do Plano Operativo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.

De acordo com a resolução, produtores rurais terão o prazo de dois anos para se adequar e cumprir as novas regras. O cumprimento das medidas da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) ,servirá como atenuante para possíveis penas a produtores rurais em decorrência de incêndios florestais. A resolução entra em vigor na próxima segunda-feira.

Cidades

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

Primeira semana de setembro começa com calor e baixa umidade e termina com frio e tempestade com vendaval em MS

01/09/2025 17h00

Previsão aponta para tempestades e frio a partir de quinta-feira em MS

Previsão aponta para tempestades e frio a partir de quinta-feira em MS Foto: Paulo Ribas

A primeira semana de setembro começou com tempo firme, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e bastante nebulosidade, mas deve ter mudanças nas condições climáticas a partir de quinta-feira (4), com a chegada de uma nova frente fria a Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a aproximação e avanço da frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, ao transporte de calor e umidade e o avanço de cavados deve favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul já a partir desta terça-feira (2).

alerta vigente do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de perigo para tempestades, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. No entanto, essas chuvas devem ocorrer em áreas isoladas.

Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% durante à tarde, considerado estado de atenção.

Na quinta, são previstas chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em áreas mais abrangentes.

Além disso, deve haver leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul, pantaneira e sudoeste do estado.

O Cemtec aponta para um um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS na quinta, onde as máximas devem atingir 29°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e máximas de até 38°C em Aquidauana e Coxim.

Já as mínimas devem ser 17°C e máxima de 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, a temperatura deve variar entre 17°C e 38°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 38°C.

Em Campo Grande são previstas temperaturas entre 22°C e máximas entre 33-35°C. Podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Após a passagem da frente fria, entre sexta-feira (5) e o feriado de 7 de setembro, no domingo, a queda nas temperaturas será maior, com mínima prevista de 10°C, especialmente nos municípios da região sul.

Previsão aponta para tempestades e frio a partir de quinta-feira em MSMS tem alerta vigente de perigo de tempestades (Reprodução / Inmet)

 

Fiscalização

Proprietários rurais são multados em R$ 1 milhão por incêndios florestais

Em 31 dias de operação, a Polícia Militar Ambiental vistoriou 59 propriedades e se deparou com mais de 500 hectares destruídos pelo fogo, em diversas regiões de Mato Grosso do Sul

01/09/2025 16h32

Divulgação PMA

Continue Lendo...

Durante a Operação Focus, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou vistorias em propriedades de todo o Estado, identificando infratores por danos ambientais decorrentes de queimadas, o que resultou em multa de R$ 1,9 milhão.

A ação ocorreu em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e teve início no dia 1° de agosto. O balanço divulgado indica que foram realizadas 59 vistorias, e 15 autos de infração foram lavrados.

Durante as fiscalizações no decorrer do mês de agosto, a equipe da PMA se deparou com 557,51 hectares consumidos pelo fogo, em mais de uma propriedade rural, o que resultou em multas aplicadas que chegam a R$ 1.990.136,16.

Operação Focus

Os agentes da PMA intensificaram a fiscalização para responsabilizar infratores por danos ambientais decorrentes de queimadas indiscriminadas, prática que, conforme aponta o órgão, se agrava nos meses mais secos do ano.

Com o uso de tecnologia, entre janeiro e julho de 2025, o setor de geoprocessamento do Imasul identificou cerca de 500 ocorrências de queimadas sem autorização ambiental, número que tende a aumentar em razão das condições climáticas desfavoráveis.

O trabalho segue por todo o território de Mato Grosso do Sul. Inicialmente previsto para encerrar em 30 de novembro, teve o prazo estendido até 31 de dezembro nas unidades responsáveis pela região do Pantanal.

“A Operação Focus busca fortalecer a cooperação entre agências, por meio do intercâmbio de informações e do uso de infraestrutura de inteligência geográfica, atuando de forma organizada em face do período crítico de queimadas”, informou a PMA.

Como funciona?

Com a coordenação da Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), as equipes se deslocam até as propriedades rurais e executam vistorias técnicas nos imóveis indicados como locais onde ocorreram queimadas.

Essas áreas são registradas por meio de relatórios, e é feito um alerta. Além disso, a equipe de campo realiza a delimitação geográfica, tira fotos da área degradada e aplica os autos de infração ambiental, termos de embargo e notificações.

Durante o processo, são apreendidos instrumentos, equipamentos e veículos utilizados para cometer a infração, e, posteriormente, o relatório é encaminhado aos órgãos ambientais para garantir a recuperação das áreas atingidas.

“Mais do que interromper condutas lesivas ao meio ambiente, a operação visa assegurar a integridade dos ecossistemas e reforçar a presença do Estado nas áreas mais vulneráveis.”

