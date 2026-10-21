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Governo suspende licitação de R$ 19,7 milhões para levar água a aldeia indígena de MS

Concorrência para implantação do sistema na Aldeia Jaguapiru estava prevista para esta quinta-feira (22), mas foi interrompida para correções no edital e anexos

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

21/10/2026 - 11h27
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O Governo de Mato Grosso do Sul suspendeu a licitação de R$ 19,7 milhões destinada à implantação de um sistema de abastecimento de água na Aldeia Jaguapiru, localizada no município de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21), um dia antes da abertura das propostas, prevista para quinta-feira (22).

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a suspensão ocorreu devido a necessidade de correções no Termo de Referência e nos demais anexos do processo licitatório.

O aviso, assinado pela Diretoria de Licitação, não detalha quais alterações deverão ser realizadas. Também não foi estabelecido um novo cronograma que conste a retomada do certame. Segundo a publicação, o edital poderá ser republicado após os ajustes.

A concorrência havia sido anunciada no início de outubro, com valor estimado de R$ 19.764.583,04. O processo previa a contratação de uma empresa especializada, por meio do critério de menor preço, para executar as obras de implantação do sistema de abastecimento de água da comunidade indígena.

Conforme o orçamento disponibilizado pela Agesul, aproximadamente R$ 18,7 milhões seriam destinados às estruturas de reservação e adução de água, enquanto R$ 998,6 mil estavam previstos para a instalação e manutenção do canteiro de obras.

O prazo estimado para execução dos serviços era de 540 dias, conforme o orçamento oficial.

Projeto prevê ampliação do abastecimento

O projeto elaborado pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) prevê a implantação de estruturas para melhorar o fornecimento de água à Aldeia Jaguapiru.

Entre as intervenções previstas estão a implantação de redes de distribuição, estruturas de reservação, equipamentos hidráulicos e instalações necessárias ao funcionamento do sistema.

A documentação técnica também contempla a utilização de captação subterrânea, por meio de poço tubular profundo, além de estruturas destinadas ao armazenamento e à distribuição de água. 

De acordo com o  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o sistema foi dimencionada para atender uma população de 12.348 habitantes, com capacidade de captação prevista de 150 metros cúbicos de água por hora. 

O estudo técnico que acompanha o processo apresenta as condições do abastecimento existente e as alternativas avaliadas para a implantação de uma nova infraestrutura na comunidade.

Apesar da suspensão da concorrência, o aviso publicado pela Agesul não informa o cancelamento definitivo do empreendimento. A agência prevê a possivilidade de republicação do edital, com uma nova data para abertura das propostas.

 

Inquérito civil

MPE investiga suposta fraude na contratação de empresa de lixo em Ivinhema

Além de Ivinhema, Elite Max Ambiental também atua em Sidrolândia

21/10/2026 10h50

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Lixão - imagem de ilustração

Lixão - imagem de ilustração MARCELO VICTOR

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Ministério Público (MPMS) vai investigar suposta fraude na contratação direta da empresa de tratamento e destinação de lixo, Elite Max Ambiental, em Ivinhema (Mato Grosso do Sul).

Inquérito Civil foi instaurado pela 1° Promotoria de Justiça da Comarca de Ivinhema para apurar possíveis irregularidades entre a Prefeitura de Ivinhema e a Empresa Elite Max Ambiental - Central Norte Paranaense de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Ltda.

A reportagem do Correio do Estado tentou acessar o processo, mas, o documento está em sigilo e só pode ser aberto com uma senha.

Por ora, é impossível saber qual a natureza da irregularidade identificada nos contratos entre a prefeitura e a contratada.

O Correio do Estado entrou em contato com o prefeito do município, Juliano Ferro, para saber do que se trata a investigação. Mas, até o fechamento desta reportagem, não foi atendido. O espaço segue aberto para resposta.

Conforme apurado pela reportagem, em 28 de fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Ivinhema aprovou, em sessão extraordinária, com 6 votos favoráveis e 1 contrário, Projeto de Lei Ordinária n. 010/2025, que autoriza a concessão onerosa de uso de bem imóvel para implementação de aterro sanitário.

De acordo com a Câmara Municipal, “a concessão onerosa trará retorno financeiro ao Município, por meio de pagamento de royalties pela empresa concessionária (Elite Max Ambiental), incrementando a receita do município e gerando novos empregos diretos e indiretos”.

Em 3 de novembro de 2025, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a empresa citada assinaram Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, com capacidade de recebimento de 30-80 toneladas/dia em Ivinhema.

O valor de referência é de R$ 70 mil e a vigência do termo é de 24 meses, de 29/10/2025 a 29/10/2027.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Lixão - imagem de ilustração

Conforme apurado pela reportagem, a Elite Max Ambiental atua em Sidrolândia. Em 4 de fevereiro de 2026, a empresa publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), a pedido, que recebeu licença para instalar e operar no Assentamento Flórida Lote 64, em Sidrolândia, até 10/11/2030.

Veja o trecho redigido em Diário Oficial:

Lixão - imagem de ilustração

ECONOMIA

Governo paga R$ 165 mil para especialista em finanças palestrar na Sejusp

A Certo Consultoria e Educação Financeira, contratada sem licitação, tem como principal palestrante o escritor Gustavo Cerbasi

21/10/2026 10h15

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Gustavo Cerbasi é um dos principais escritores no Brasil sobre educação financeira

Gustavo Cerbasi é um dos principais escritores no Brasil sobre educação financeira Reprodução: Gustavo Cerbasi

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O Governo de Mato Grosso do Sul contratou a Certo Consultoria e Educação Financeira, ligada ao famoso escritor de finanças Gustavo Cerbasi, para a realização de capacitação/workshop voltada aos servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O Executivo desembolsou R$ 165 mil para a empresa, que tem como presidente o filho do financista, Guilherme Selucio Cerbasi.

O termo de homologação e adjudicação de contratação direta, ou seja, sem licitação, foi publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, foi quem assinou e autorizou a inexigibilidade de licitação do processo.

A publicação não confirma a presença do escritor, mas a empresa tem como presidente o filho mais velho de Gustavo, Guilherme Cerbasi e é a responsável por intermediar os contratos de suas palestras, que geralmente duram em torno de 50 a 90 minutos. 

A Certo Consultoria e Educação Financeira é especializada em soluções corporativas, treinamentos e na contratação de palestrantes de renome para ministrar workshops sobre finanças pessoais, planejamento estratégico e qualidade de vida.

Atualmente, Gustavo Cerbasi tem duas palestras, uma chamada "Escolhas Inteligentes para uma Vida Mais Próspera", onde explica como os problemas financeiros e expectativas limitadas são a principal fonte de ansiedade das pessoas. Em seu site, o especialista define como "ideal para eventos corporativos, semanas de educação financeira e programas de qualidade de vida empresarial".

A outra palestra, chamada de "Inteligência Financeira nos negócios", é voltada a empreendedores, franquias e serviços de crédito, a qual conecta inteligência financeira à performance empresarial. Ele mostra como empreendedores e equipes podem tomar decisões mais estratégicas, reduzir riscos, aumentar eficiência e gerar crescimento sustentável.

Sobre o escritor

Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, entre eles o best-seller "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos", que deu origem aos filmes da franquia "Até que a Sorte nos Separe", a primeira trilogia da história do cinema brasileiro.

Atuando em educação financeira desde 1999, lecionou em cursos de pós-graduação, foi colunista de rádio e de diversos jornais e revistas, foi consultor de programas de televisão e embaixador de diversas marcas.

Seu livro "A Riqueza da Vida Simples" foi finalista do Prêmio Jabuti. Cerbasi foi eleito pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes.

Além de escritor, Gustavo é palestrante, professor, empreendedor, comunicador, embaixador da Volvo Car Brasil e membro honorário da Força Aérea Brasileira. Dedica-se a projetos de educação financeira no Brasil e no exterior.

PRINCIPAIS LIVROS

  • Casais inteligentes enriquecem juntos (1,5 milhões de livros vendidos)
  • Cartas a um jovem investidor
  • A riqueza da vida simples
  • Empreendedores inteligentes enriquecem mais
  • Como organizar sua vida financeira
  • Adeus, aposentadoria
  • Investimentos inteligentes
  • Dez bons conselhos de meu pai
  • Os segredos dos casais inteligentes
  • Pais inteligentes enriquecem seus filhos
  • Dinheiro: Os segredos de quem tem
  • Mais tempo, mais dinheiro
  • Dez bons conselhos de meu pai (em quadrinhos)

 

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