Gráfico mostra que o 2º ano do governo Bolsonaro foi o mais violento para imprensa desde 2005

SAÚDE

No ano de 2022, 657 pessoas faleceram vítimas da doença no Estado

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ao Correio do Estado, apontam que pelo menos 30.169 pessoas têm diabetes mellitus e lidam com a doença diariamente, em Campo Grande. O número foi extraído da ficha clínica de pacientes atendidos na rede de saúde.

Números cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), ao Correio do Estado, indicam que 657 pessoas morreram vítimas de diabetes mellitus, no ano de 2022, em Mato Grosso do Sul.

Diabetes é uma doença crônica que caracteriza o excesso de açúcar no sangue. A enfermidade faz com que o corpo produza insulina de forma insuficiente ou não produza.

Diabetes não tem cura, não é transmissível e pode ser hereditária. O diagnóstico é obtido por meio de exame de sangue.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, a nutricionista e pós-graduada em nutrição esportiva, Lauana Emanuela Oliveira, afirmou que a doença desencadeia outros problemas de saúde, como distúrbios de visão, cicatrização, circulação e renais.

O glicosímetro é o aparelho que mede os níveis de glicose no sangue, ou seja permite saber qual é o nível de açúcar no sangue ao longo do dia. É utilizado por pessoas que possuem diabetes dos tipos 1 e 2.

Existem cinco tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1:

É uma doença hereditária, crônica e não transmissível. É frequente em crianças, adolescentes e adultos. A incidência de diabetes tipo 1 é muito menor do que a de diabetes tipo 2.

Diabetes tipo 2:

O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida.

As causas do diabetes tipo 2 estão relacionadas ao sobrepeso, sedentarismo, colesterol alto, hipertensão e hábitos alimentares inadequados.

Diabetes gestacional:

A doença ocorre temporariamente durante a gravidez. Durante a gestação, as taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal e mamães devem ficar atentas.

Mulheres com a doença têm maior risco de desenvolver complicações durante a gravidez. O exame deve ser feito regularmente no pré-natal.

Diabetes LADA:

Acomete adultos, em sua grande maioria. É quando o sistema imunológico ataca o pâncreas e destrói as células responsáveis pela produção de insulina no corpo.

Pré-diabetes:

É quando a quantidade de açúcar no sangue está mais alta que o normal, mas não o suficiente para caracterizar como diabetes tipo 1 ou tipo 2.

É uma classificação para o paciente ficar em alerta. O sinal é importante pois é a única etapa do diabetes que ainda pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença.

Sintomas

Os primeiros sinais que a diabetes mellitus dá são:

Sede excessiva

Fome excessiva

Vontade de urinar várias vezes ao dia

Visão embaçada

Má cicatrização de feridas

Fraqueza

Cansaço

Tratamento

De acordo com a nutricionista Lauana Emanuela Oliveira, as formas de tratar a doença são:

Fazer terapia com insulina

Praticar exercícios físicos

Evitar cigarros

Evitar bebidas alcoólicas

Evitar doces e carboidratos

Comer mais carnes e ovos

Dê preferência aos alimentos integrais

Fazer dieta com baixo teor de gorduras e açúcar

Prevenção

Segundo a nutricionista, para prevenir a diabetes, o segredo é cuidar da alimentação: