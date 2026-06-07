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ROUBO MAJORADO

Grupo incendeia pertences e rouba R$300 de morador de rua em Dourados

Ao todo, seis pessoas atacaram o homem com pedaços de madeira, além de uma mulher carregar uma faca

João Pedro Flores

07/06/2026 - 12h00
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Um homem, de 59 anos, que vive em situação de rua, foi vítima de roubo na região central de Dourados, na noite deste sábado (6). Ele relatou aos policiais da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) que foi abordado por aproximadamente seis indivíduos, também em situação de rua.

Segundo o homem, os envolvidos portavam pedaços de madeira e, no grupo, estava uma mulher indígena, conhecida como Eliana, que carregava uma faca. Segundo seu relato, o grupo lhe roubou R$ 300 e atearam fogo em seus pertences pessoais, que estavam guardados na calçada.

Durante a ação, um dos criminosos golpeou sua perna com um pedaço de madeira.

A vítima relata que todos os envolvidos costumam pernoitar e frequentar o Centro Pop. Afirma que um dos autores é de nacionalidade venezuelana e que entre os envolvidos há também uma mulher transexual venezuelana.

Por fim, informou aos agentes que costuma permanecer e dormir em frente à Junta Militar, localizada ao lado do Centro Pop, local onde ocorreram os fatos.

JARDIM

Acidente entre carro e bicicleta deixa um homem morto na BR-060

Com o impacto da colisão, o veículo ficou com o para-brisa e para-choque danificados. A vítima morreu no local

07/06/2026 09h50

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Bicicleta que o homem usava no momento que atingido pelo carro, um Honda HR-V

Bicicleta que o homem usava no momento que atingido pelo carro, um Honda HR-V Crédito: Jardim MS News

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Na noite deste sábado (6), um grave acidente deixou um homem morto, que pedalava na BR-060, próxima  do município de Jardim. O atropelamento ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), enquanto uma mulher jovem dirigia no sentido Bela Vista-Jardim, após sair de uma fazenda.

Com o forte impacto da colisão, o para-brisa do carro, um Honda modelo HR-V, ficou quebrado. De acordo com informações preliminares, a bicicleta foi arremessada a aproximadamente 30 metros do local onde o corpo da vítima foi encontrado, às margens da rodovia. O para-choque do veículo também ficou danificado.

Bicicleta que o homem usava no momento que atingido pelo carro, um Honda HR-V
Bicicleta que o homem usava no momento que atingido pelo carro, um Honda HR-V

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários. Segundo as testemunhas, a motorista estava muito abalada após o ocorrido e ficou em estado de choque com a tragédia.

Até o momento, a identidade do ciclista não foi revelada, e as autoridades seguem investigando as circunstâncias do ocorrido. 

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ACIDENTE

Motorista morre após colidir com caminhão de bovinos na BR-262

Acidente ocorreu uma semana antes do falecimento do homem, na zona rural próxima de Três Lagoas

07/06/2026 08h05

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Acidente envolveu um carro do modelo Polo Track, um caminhão trucado e um ônibus

Acidente envolveu um carro do modelo Polo Track, um caminhão trucado e um ônibus Divulgação: Corpo de Bombeiros

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Alberto Sebastião Alvarenga, de 57 anos, morreu na noite da última sexta-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande, após ter se envolvido em um acidente de trânsito, uma semana antes, com um caminhão que transportava 60 bois, no quilômetro 27 da BR-262, próximo ao município de Três Lagoas. 

Após uma semana, a vítima deu entrada na Santa Casa,  apresentando quadro de politraumatismo grave, incluindo contusão hemorrágica cerebral, trauma torácico importante com hemopneumotórax, múltiplas fraturas de arcos costais, fratura de punho direito e fratura de fêmur direito, evoluindo com complicações clínicas graves.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 05h20 do dia 28 de maio, nas proximidades da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Alberto dirigia um Volskawagen Polo Track e o outro veículo era um caminhão trucado Volvo FH 460, que transportava bois.  Um ônibus também esteve envolvido no acidente.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU foram acionadas para atendimento das vítimas. Alberto foi socorrido em estado grave. O motorista do caminhão encontrava-se consciente e orientado, queixando-se de dores torácicas decorrentes do impacto contra o volante. Já o condutor do ônibus não se feriu.

Devido ao tombamento do caminhão com alto volume de carga bovina, houve interdição total da rodovia e extenso congestionamento.

Diante do falecimento da vítima em decorrência das lesões sofridas no acidente, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol.

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