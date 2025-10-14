Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CANA-DE-AÇÚCAR

Grupo que abandonou a ferrovia tem lucro invejável em MS

Usina da Raízen, de Caarapó, controlada pelo Grupo Cosan, divulgou nesta terça-feira ter obtido lucro diário de R$ 435 mil na última safra

Neri Kaspary

Neri Kaspary

14/10/2025 - 12h05
Responsável pelo abandono dos cerca de 750 quilômetros da ferrovia entre Três Lagoas e Corumbá, o grupo econômico que controla a Rumo Ligística lucra, em média, R$ 435 mil por dia em Mato Grosso do Sul, mas nada disso vai para a manutenção ou revitalização da sucateada ferrovia. 

O lucro diário de quase meio milhão é procedente da usina de etanol e açúcar da Raízen que funciona em Caarapó, que fechou a últim safra com lucro líquido de R$ 159,2 milhões, conforme balanço divulgado no diário oficial do Governo do Estado nesta terça-feira (14).

A Raízen é um dos braços do Grupo Cosan, controlado pelo megaempresário Rubens Ometto. A Rumo, responsável pela ferrovia, é outra empresa controlada pelo mesmo empresário. 

E o lucro da usina de Caarapó, relativo ao período de março de 2024 a 31 de março de 2025, é somente uma parcela daquilo que o grupo econômico fatura em Mato Grosso do Sul. Em agosto deste ano ele vendeu duas outras usinas que controlava em Rio Brilhante. 

Ao contrário de outras empresas, que computam seus lucros de janeiro a dezembro, as usinas de etanol e açúcar computam seus dados sempre ao final de março, seguindo o ciclo do crescimento e colheita das lavouras de cana.

O lucro destas dus unidades não foi divulgado, uma vez que agora elas estão sob o controle da Cocal Agroindústria, pertencente à família paulista Garms, com longo histórico no setor de usinas de cana. Os usineiros deixaram para trás os sheiks do petróleo do fundo de investimentos Mubadala.

A Cocal pagou R$ 1,543 bilhão pelas usinas Passa Tempo e Rio Brilhante. As duas unidades, com capacidade anual para processamentos seis milhões de toneladas de cana, estavam na mira da Atvos, que já tem três outras usinas em Mato Grosso do Sul e é controlada pelos sheiks do petróleo.

Após a venda, a Raízen de Rubens Ometto ficou somente com a usina de Caarapó, que no ano anterior havia fechado com lucro líquido de R$ 156 milhões. Em julho deste ano os acionistas dividiram entre si parte dos dividendos daquele ano, num montante de R$ 82 milhões. 

O valor, mesmo que destinado à ferrovia, seria insignificante para revitalizar a chamada Malha Oeste. Serviria, porém, para quitar as 74 multas que a ANTT aplicou à Rumo nos últimos três anos justamente por não cuidar da faixa de domínio, abandonar prédios e não trocar dormentes e trilhos. 

A Raízen assumiu o controle das usina de Caarapó, assim como as duas que acabou vendendo em agosto deste ano, em 2021. Porém, o Grupo Cosan é responsável pela sucateada ferrovia desde 2015, ano em que a Rumo incorporou a ALL Logística, que até então controlava a ferrovia em Mato Grosso do Sul. Na época ela já estava parcialmente sucateada, mas seguia em operação. 

Em uma tentativa de "ressuscitar" a ferrovia, o Ministério dos Transportes está preparando para fevereiro de 2026 uma nova modelagem de concessão da Malha Oeste, já que a proposta de uma solução consensual foi barrada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Este novo contrato foi confirmado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), ao Correio do Estado, após conversa com o ministro dos Transportes, Renan Filho. “O ministro Renan Filho me garantiu que terá uma modelagem nova para a ferrovia”, afirmou Riedel, que ainda lembrou que o contrato de concessão da Rumo para o trecho vence em julho do próximo ano e que, por isso, o governo federal terá de licitar a ferrovia.
 

ESTIAGEM PROLONGADA

Com demora das chuvas, incêndios levam MS a declarar estado de emergência

O decreto estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas

16/10/2025 10h30

Incêndio no Rio Taquari, em Alcinópolis e Costa Rica, em MS - Divulgação

Incêndio no Rio Taquari, em Alcinópolis e Costa Rica, em MS - Divulgação

Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (16), o decreto de situação de emergência no Estado válido por 180 dias, devido aos incêndios florestais que atingem o território sul-mato-grossense nos últimos meses.

De acordo com a publicação, o decreto permite a mobilização de órgãos públicos e voluntários para combater os incêndios e minimizar os impactos ambientais e à saúde da população.

Cabe ressaltar que, conforme a Portaria GM/MMA nº 1.327, de 27 de fevereiro de 2025, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já havia definido Estado de Emergência Ambiental entre os meses de março a dezembro de 2025 para as mesorregiões Centro Norte, Leste, Pantanais Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Agora, o decreto estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas apontados em nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima - (Cemtec), além do parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - (CEPDEC-MS), que confirmou a ocorrência de desastres registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, os focos mais críticos estão em Corumbá, onde as chamas atingem a Serra do Amolar e em Alcinópolis, no norte do estado, onde o fogo se concentra no Parque Estadual das Nascentes do Taquari.

A medida se baseia em pareceres técnicos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e em relatório do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que apontam estiagem prolongada, baixa umidade do ar e risco extremo de incêndios em várias regiões.

Com o decreto, o governo autoriza:

  • A mobilização de órgãos estaduais para ações de combate ao fogo, reabilitação das áreas afetadas e reconstrução de estruturas danificadas;
  • A convocação de voluntários e campanhas para arrecadação de recursos e doações;
  • A entrada de agentes públicos em propriedades para prestar socorro ou determinar evacuação em situações de risco iminente;
  • O uso temporário de propriedades particulares em casos de perigo público, com indenização posterior, se houver dano;
  • A dispensa de licitação para compras e serviços diretamente relacionados à emergência, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, desde que os contratos não ultrapassem um ano.

CAMPO GRANDE

Prefeita derruba projeto de bancada bolsonarista para banir atletas trans de competições

PL foi inicialmente apresentado por Rafael Tavares (PL), com os seguintes vereadores como coautores: André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante)

16/10/2025 10h15

No art.3° inclusive, o PL deixava clara a previsão para que

No art.3° inclusive, o PL deixava clara a previsão para que "o atleta transgênero que omitir sua condição da respectiva entidade de administração do desporto ou entidade de prática desportiva" fosse banido do esporte em Campo Grande Reprodução/CMCG e Freepik

Em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de ontem (15), a prefeita Adriane Lopes trouxe assinatura no veto e derrubou o projeto da "bancada bolsonarista" aprovado há menos de um mês na Câmara Municipal, que buscava proibir e até banir atletas trans de competições esportivas. 

Esse projeto foi inicialmente apresentado pelo vereador Rafael Tavares (PL), com os seguintes parlamentares acompanhando o dito P.L.11.526 como coautores: André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante).

A publicação do veto total aponta inclusive que, durante a tramitação do projeto na Casa de Leis de Campo Grande, a própria Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal havia opinado pela não tramitação do texto, por tratar-se de tema de competência da União e concorrente aos Estados e ao Distrito Federal.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) justificou que o projeto de lei "padece de vício formal de inconstitucionalidade por violação à repartição constitucional de competências estabelecida no artigo 24, IX, da Constituição Federal, não podendo o Município de Campo Grande legislar sobre o assunto". 

Através das redes sociais, a Associação das Travestis e Transsexuais e Mato Grosso do Sul (ATTMS), que é presidida por Cris Stefanny Venceslau, exaltou o veto ao projeto, dizendo que tal assunto ultrapassa a pauta LGBTQIAPN+, parabenizando a figura de Adriane Lopes. 

"Pela coragem de não se deixar levar por pressões, por entender que a lei é para todos e deve ser respeitada na sua essência. Parabéns por ter tido fibra e coragem de uma mulher sábia, em respeitar não a pauta ( LGBTQIAPN+), mas respeitar seres humanos que merecem Dignidade e Cidadania, respeitar as leis e a constituição", cita a publicação. 

Co-autor da proposta, o vereador André Salineiro já sinalizou a intenção de insistir na criação de uma lei específica de segregação de pessoas transgêneras. 

"Vou lutar para derrubar o veto no plenário e tentar tornar lei essa regra, porque estamos defendendo o direito das mulheres, que não querem isso. É o que as esportistas esperam de nós e estamos na Câmara para representá-las. Esse projeto visa proteger as mulheres. A pessoa trans pode competir com trans. A força biológica do homem é diferente, isso é científico", afirmou Salineiro em nota. 

Entenda

Na Capital, o estopim que levou à aprovação do projeto que proíbe atletas trans em competições esportivas na Câmara Municipal foi a recusa de atletas, do time Leoas de Campo Grande, de pisar no gramado contra a equipe Fênix pela Taça Tony Gol. 

Com uma atleta transgênero de 24 anos no time, a técnica Solange Rosa, mais conhecida como Sol, de 39 anos, chegou a afirmar que o projeto de lei só buscava tirar vantagem da competidora e que pautar o assunto sem discussões aprofundadas seria puro preconceito. 

"No futebol feminino a gente joga com homens, somos treinadas por homens e, no entanto, nunca debatemos isso. O que aconteceu no episódio do dia 6 [recusa das Leoas de entrar em campo] foi puro preconceito. Então, eu vejo que, ao aprovar essa lei, eles estão simplesmente jogando uma atleta na cova dos leões", argumentou Sol.

Antes desse episódio, vários outros jogos aconteceram normalmente sem esse tipo de intercorrência que pegou todas as atletas de surpresa, já que a jogadora em questão treina e joga no clube há quatro anos. 

Na Casa de Leis de Campo Grande, o PL para proibir atletas trans em competições anotou os seguintes votos:

Favoráveis

  • André Salineiro (PL);
  • Ana Portela (PL);
  • Carlão (PSB);
  • Clodoilson Pires (Podemos);
  • Dr. Jamal (MDB);
  • Dr. Victor Rocha (PSDB);
  • Fábio Rocha (União);
  • Herculano Borges (Republicanos);
  • Leinha (Avante);
  • Maicon Nogueira (PP);
  • Marquinhos Trad (PDT);
  • Neto Santos (Republicanos);
  • Otávio Trad (PSD);
  • Prof. Juari (PSDB);
  • Prof. Riverton (PP);
  • Rafael Tavares (PL);
  • Ronilço Guerreiro (Podemos);
  • Veterinário Francisco (União);
  • Wilson Lands (Avante).

Contra

  • Beto Avelar (PP);
  • Delei Pinheiro (PP);
  • Flávio Cabo Almi (PSDB);
  • Jean Ferreira (PT);
  • Landmark (PT);
  • Luiza Ribeiro (PT).

Como bem esclarece o veto, já no 1° artigo o PL apontava para o sexo biológico como "úniço critério definidor do gênero dos competidores em competições esportivas oficiais" em Campo Grande. 

Enquanto o artigo seguinte estabelece as penalidades, o terceiro inclusive deixava expresso a previsão para que "o atleta transgênero que omitir sua condição da respectiva entidade de administração do desporto ou entidade de prática desportiva será banido do esporte no âmbito do Município de Campo Grande/MS". 

 

