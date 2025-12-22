Helena é o nome mais registrado pelos pais em Mato Grosso do Sul em 2025

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O nome Helena foi o mais escolhido pelos pais em Mato Grosso do Sul no ano de 2025, de acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de MS (Arpen-MS). Ao todo, 565 meninas foram registradas com este nome no Estado, garantindo a liderança no ranking dos nomes mais registrados nos Cartórios de Registro Civil sul-mato-grossenses.

Na segunda posição aparece o nome Cecília, com 447 registros, seguido de Miguel, na terceira colocação, com 392, evidenciando a forte preferência por nomes clássicos, curtos e de fácil pronúncia entre as famílias do estado. O ranking também revela equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas, com destaque para escolhas femininas consistentes.

Além de Helena, Cecília e Miguel, figuram entre os nomes mais registrados em MS: Maitê (361), Ravi (346), Aurora (337), Gael (328), Heitor (318), Arthur (308) e Alice (280). O ranking estadual também destaca a presença de nomes femininos como Antonella, Heloísa, Laura, Olívia e Valentina, além de nomes masculinos tradicionais como Samuel, Davi, Theo, Bernardo e Noah.

“Quando os pais escolhem um nome, eles carregam expectativas, histórias e sentimentos. O ranking revela que, em Mato Grosso do Sul, há uma preferência clara por nomes que atravessam gerações, mostrando como tradição e afeto continuam presentes nas decisões das famílias.”, disse o presidente da Arpen/MS, Marcus Roza.

Na Capital, a perspectiva é semelhante, com os nomes Helena, Cecíla e Miguel entre os mais escolhidos. Há apenas duas diferenças em relação ao top 10: teve mais Heitor (132) do que Aurora (123); e Gael (97) não figura entre os mais registrados, dando lugar a Arthur, com 119 registros.

Nomes mais registrados em MS

1º Helena – 565

2º Cecília – 447

3º Miguel – 392

4º Maitê – 361

5º Ravi – 346

6º Aurora – 337

7º Gael – 328

8º Heitor – 318

9º Arthur – 308

10º Alice – 280

Nomes mais registrados em Campo Grande

1º Helena – 225

2º Cecília – 189

3º Miguel – 160

4º Maitê – 141

5º Ravi – 140

6º Heitor – 132

7º Aurora – 123

8º Arthur – 119

9º Alice – 114

10º Samuel – 109

Nomes masculinos mais registrados em MS

1º Miguel – 392

2º Ravi – 346

3º Gael – 328

4º Heitor – 318

5º Arthur – 308

6º Samuel – 266

7º Davi – 250

8º Theo – 236

9º Bernardo – 230

10º Noah – 229

Nomes femininos mais registrados em MS

1º Helena – 565

2º Cecília – 447

3º Maitê – 361

4º Aurora – 337

5º Alice – 280

6º Antonella – 276

7º Maria Cecília – 248

8º Heloísa – 193

9º Laura – 183

10º Maria Helena – 179

Arpen-MS

O levantamento integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país e reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional. A plataforma permite consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das tendências regionais.