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Operação Suppressio

Helicóptero é usado em operação que prendeu cinco em Paranaíba

Ação cumpriu 16 ordens judiciais e investiga homicídios registrados no município

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

03/09/2026 - 13h45
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Cinco pessoas foram capturadas na manhã desta quinta-feira (3), em Paranaíba, durante a terceira fase da Operação Suppressio, que investiga homicídios ocorridos no município. A ação contou com equipes das polícias Civil e Militar de quatro cidades, além do uso de um helicóptero, e cumpriu 16 ordens judiciais.

A operação começou por volta das 6h e mobilizou policiais de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Campo Grande. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão e um de apreensão de adolescente, em diferentes pontos da cidade.

Entre os alvos presos estão duas mulheres, de 22 e 19 anos, e um homem, de 18. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por determinação judicial.

Outro adolescente, também de 17 anos, estava entre os alvos da operação, mas havia sido apreendido na quarta-feira (2), após ser apontado como suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na noite de terça-feira (1º), no bairro Santo Antônio.

Por isso, ao considerar as prisões e apreensões realizadas nos dois dias, cinco pessoas foram capturadas no contexto da operação.

Investigação

A terceira fase da Suppressio busca reunir informações para esclarecer homicídios registrados em Paranaíba e verificar se há relação entre os casos ou com outros crimes ocorridos na região.

A ação reuniu 30 policiais civis e 20 militares. Também foram empregadas nove viaturas da Polícia Civil, seis da Polícia Militar e uma aeronave.

Os mandados cumpridos nesta quinta-feira fazem parte do avanço das investigações e da busca por elementos que possam esclarecer a participação dos alvos nos crimes.

Verba

Prefeitura e Governo do Estado articulam repasse de R$ 4 milhões à Santa Casa

Hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos

03/09/2026 14h00

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Foto: Divulgação

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Representantes das secretarias municipal e estadual de saúde reuniram-se com representantes da Santa Casa na manhã desta quinta-feira (3) para alinhar ações emergenciais e um aporte pontual de R$ 4 milhões após o hospital suspender novamente cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais. O encontro ocorreu no gabinete da Secretaria Municipal. 

Neste momento, o hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos e à composição das equipes médicas, conforme informou a instituição.

O repasse é destinado à aquisição de insumos para auxiliar a Santa Casa neste momento. O recurso será disponibilizado já nos próximos dias, após a formalização e assinatura do termo aditivo necessário para efetivar o repasse.

Desde o recebimento do comunicado sobre a redução dos atendimentos, em menos de 24h a Sesau mobilizou equipes técnicas e de contrato para avaliar medidas capazes de minimizar os impactos sobre os usuários do SUS.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destaca que a atuação da Sesau diante do cenário é pautada pela responsabilidade com os recursos públicos e, principalmente, pela garantia da assistência à população.

Segundo ele, a estratégia é atuar de forma integrada e buscar soluções imediatas sem perder de vista a organização e a sustentabilidade da rede de saúde.

“Em uma situação como essa, nossa prioridade é proteger o usuário do SUS. Estamos trabalhando de forma integrada, com diálogo, planejamento e responsabilidade, para encontrar soluções que garantam a continuidade da assistência. O aporte emergencial é uma medida concreta, mas precisamos também olhar para toda a rede, reorganizar o que for necessário e utilizar cada recurso da saúde onde ele possa produzir o maior benefício para a população”, afirmou.

Também foi definida a criação de uma força-tarefa com reuniões técnicas diárias, reunindo diferentes áreas da Sesau, a SES e representantes da Santa Casa. O objetivo é acompanhar a situação de forma contínua, avaliar os serviços ofertados, os recursos disponíveis e as necessidades mais urgentes da instituição.

Entre os pontos que serão avaliados estão a organização dos leitos e dos serviços atualmente ofertados pela Santa Casa, além da possibilidade de reorganização de recursos e, quando necessário, da contratualização de determinados serviços em outros prestadores.

O superintendente de Atenção Especializada e Urgência à Saúde (Saeus), Yama Higa, destaca que a força-tarefa permitirá avaliar periodicamente cada serviço e identificar alternativas viáveis para reduzir os impactos na assistência.

“Precisamos avançar dentro dos recursos disponíveis, avaliando o que pode ser reorganizado e quais medidas podem produzir maior impacto na assistência”, afirmou.

Paralelamente, a Sesau está mobilizando as demais instituições hospitalares contratualizadas pelo SUS para avaliar a ampliação excepcional de vagas e da capacidade de atendimento, como medida temporária enquanto a Santa Casa busca solucionar as questões relacionadas à contratação e composição das equipes médicas.

A Sesau reforça que acompanha a execução dos serviços contratualizados e, diante de qualquer alteração na oferta assistencial, adota as providências necessárias para garantir a continuidade do atendimento aos usuários do SUS.

CAMPO GRANDE

MP abre inquérito para apurar construção de ponte sobre o Córrego Segredo

Processo investiga legalidade de uma possível transposição viária que seria executada por empreendimentos imobiliários que buscam abrir avenida no meio da mata do Segredo

03/09/2026 13h33

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Há indícios de que intervenção possa estar associada à necessidade de interligação entre empreendimentos imobiliários implantados ou em implantação na região. 

Há indícios de que intervenção possa estar associada à necessidade de interligação entre empreendimentos imobiliários implantados ou em implantação na região.  Ilustração/Correio do Estado

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Foi divulgada na edição desta quinta-feira (03) do Diário Oficial do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (DOMPMS) a instauração de inquérito civil para apurar a legalidade de uma transposição viária ou construção de ponte na Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego do Segredo atravessando o parque linear. 

Ainda em 15 de janeiro, no auditório da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), houve apresentação do projeto que prevê intervenções urbanísticas que podem afetar o Parque Linear do Segredo, em Campo Grande

Essa instauração de inquérito vêm em resposta à denúncia protocolada pelo gestor ambiental Marcos Eduardo Bergoli Kirst, que é o CEO responsável pelo Projeto Ecoplantar, que atualmente é quem possui o termo de autorização de uso vigente firmado com o município de Campo Grande, que trata não somente da utilização de um terreno público. 

Ou seja, essa área possui finalidade voltada à educação ambiental, arborização urbana, recuperação da mata ciliar do Córrego Segredo e proteção das funções ambientais das áreas de preservação permanente do Parque Linear do Segredo. Fica também atribuída à autorizada as responsabilidades quanto à conservação, guarda e segurança da área. 

Há cerca de 14 anos a área vêm sendo objeto de processo contínuo de restauração ecológica pela Ecoplantar, com soluções para recomposição da vegetação nativa; recuperação de mata ciliar; regeneração natural assistida; controle de espécies invasoras e proteção do ecossistema associado a Bacia do Córrego Segredo, trabalho esse fruto de parceria público-privada com a Capital do Mato Grosso do Sul. 

Porém, há indícios de que a emissão de Guias de Diretrizes Urbanísticas (GDUs) possam permitir abertura de via ou implantação de infraestrutura que pode fragmentar o Parque Linear do Segredo. 

Entenda

Com essa área localizada no vale do Córrego Segredo, ela pode ser enquadrada como APP. É importante explicar que há o temor de que tal intervenção possa comprometer o processo de restauração ambiental, gerando impactos como:

  1. Ruptura de corredores ecológicos;
  2. Perda de habitat para fauna silvestre;
  3. Desaparecimento de espécies sensíveis;
  4. Aumento de processos erosivos 
  5. Assoreamento do curso d'água 
  6. Aumento do risco de enchentes 

"Considerando tratar-se de área de fundo de vale associada a curso d'água, qualquer intervenção urbanística deveria ser precedida de estudos técnicos", cita a denúncia.

Parques lineares no geral são reconhecidos como elementos fundamentais da infraestrutura verde urbana, com esse hoje sendo inclusive referência no controle da espécie invasora Leucena (Leucaena leucocephala), servindo como tema de defesa de tese de mestrado na Universidade Federal do MS e demais estudos. 

Informações levantadas apontam indícios de que tal abertura de via ou intervenção urbanística na área do Parque Linear do Segredo possa estar associada à necessidade de interligação viária entre empreendimentos imobiliários implantados ou em implantação na região. 

Isso teria ficado claro na própria apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) apresentado para Planurb em audiência pública em 15 de janeiro de 2026, quando é afirmado que a fragmentação do parque é "apenas uma bobeirazinha". 

Entre os empreendimentos existentes ou previstos na área destacam-se projetos imobiliários de grande porte desenvolvidos pela MRV Engenharia, situados nas proximidades do parque e do vale do Córrego Segredo. 

Essa eventual interligação viária pode gerar interesse urbanístico privado na abertura de novas vias na região, o que inclui possibilidade de atravessamento ou fragmentação da área do parque linear. 

Há ainda a suspeita sobre a emissão fracionada ou direcionada das chamadas GDUs pelo órgão municipal responsável pelo planejamento urbano, Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), "com potencial objetivo de viabilizar ou favorecer determinados empreendimentos imobiliários privados". 

Os indícios apontam para emissão separadamente de GDUs para trechos de vias ou intervenções urbanísticas interligadas, quando essas deveriam ser analisadas de forma integrada. Esse fracionamento ocorreria da seguinte forma: 

  • Há emissão de GDU para abertura de trecho inicial de via lateral ao empreendimento 
  • Outra GDU emitida posteriormente complementa trecho subsequente (ponte que atravessa o parque linear) 

É dito que essa fragmentação pode justamente ocultar impactos urbanísticos e ambientais que, na ponta do lápis, são cumulativos já que separadas as GDUs apresentam baixo impacto, porém, feita análise em conjunto cria-se então uma infraestrutura pública que beneficia diretamente empreendimentos privados específicos.

Se confirmado que as DUs estariam sendo utilizadas para direcionar vias públicas diretamente em benefício de empreendimentos específicos, isso pode representar desvio de finalidade do planejamento urbano. 

Conforme o documento, isso teria ficado evidenciado na audiência pública feita em 15 de janeiro deste ano, onde são apresentadas duas GDUs para a mesma via, fragmentação que permite uma aprovação acelerada de projetos e transfere custos públicos para o benefício privado. 

"Caso se verifique que a abertura de via ou intervenção urbanística esteja sendo motivada principalmente pela necessidade de interligação entre empreendimentos imobiliários privados, torna-se necessário analisar se tal decisão atende ao interesse público ou pode representar potencial comprometimento de área ambiental estratégica para o município", complementa a denúncia.
 

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