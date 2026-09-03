Prefeitura e Governo do Estado articulam repasse de R$ 4 milhões à Santa Casa

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Representantes das secretarias municipal e estadual de saúde reuniram-se com representantes da Santa Casa na manhã desta quinta-feira (3) para alinhar ações emergenciais e um aporte pontual de R$ 4 milhões após o hospital suspender novamente cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais. O encontro ocorreu no gabinete da Secretaria Municipal.

Neste momento, o hospital decidiu priorizar casos de urgência e emergência em razão de dificuldades relacionadas à disponibilidade de insumos e à composição das equipes médicas, conforme informou a instituição.

O repasse é destinado à aquisição de insumos para auxiliar a Santa Casa neste momento. O recurso será disponibilizado já nos próximos dias, após a formalização e assinatura do termo aditivo necessário para efetivar o repasse.

Desde o recebimento do comunicado sobre a redução dos atendimentos, em menos de 24h a Sesau mobilizou equipes técnicas e de contrato para avaliar medidas capazes de minimizar os impactos sobre os usuários do SUS.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destaca que a atuação da Sesau diante do cenário é pautada pela responsabilidade com os recursos públicos e, principalmente, pela garantia da assistência à população.

Segundo ele, a estratégia é atuar de forma integrada e buscar soluções imediatas sem perder de vista a organização e a sustentabilidade da rede de saúde.

“Em uma situação como essa, nossa prioridade é proteger o usuário do SUS. Estamos trabalhando de forma integrada, com diálogo, planejamento e responsabilidade, para encontrar soluções que garantam a continuidade da assistência. O aporte emergencial é uma medida concreta, mas precisamos também olhar para toda a rede, reorganizar o que for necessário e utilizar cada recurso da saúde onde ele possa produzir o maior benefício para a população”, afirmou.

Também foi definida a criação de uma força-tarefa com reuniões técnicas diárias, reunindo diferentes áreas da Sesau, a SES e representantes da Santa Casa. O objetivo é acompanhar a situação de forma contínua, avaliar os serviços ofertados, os recursos disponíveis e as necessidades mais urgentes da instituição.

Entre os pontos que serão avaliados estão a organização dos leitos e dos serviços atualmente ofertados pela Santa Casa, além da possibilidade de reorganização de recursos e, quando necessário, da contratualização de determinados serviços em outros prestadores.

O superintendente de Atenção Especializada e Urgência à Saúde (Saeus), Yama Higa, destaca que a força-tarefa permitirá avaliar periodicamente cada serviço e identificar alternativas viáveis para reduzir os impactos na assistência.

“Precisamos avançar dentro dos recursos disponíveis, avaliando o que pode ser reorganizado e quais medidas podem produzir maior impacto na assistência”, afirmou.

Paralelamente, a Sesau está mobilizando as demais instituições hospitalares contratualizadas pelo SUS para avaliar a ampliação excepcional de vagas e da capacidade de atendimento, como medida temporária enquanto a Santa Casa busca solucionar as questões relacionadas à contratação e composição das equipes médicas.

A Sesau reforça que acompanha a execução dos serviços contratualizados e, diante de qualquer alteração na oferta assistencial, adota as providências necessárias para garantir a continuidade do atendimento aos usuários do SUS.