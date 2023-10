Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) lançou o Cartão Digital do Doador de Sangue, Declaração de Doações (com validação digital) e Estoque Estratégico (animado e atualizado).

A cerimônia de lançamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), às 7h30, no estacionamento do Hemosul, localizado na avenida Fernando Correa da Costa, número 1304, em Campo Grande.

A digitalização do processo facilitará a obtenção dos documentos, que anteriormente só eram emitidos para os doadores de maneira presencial.

Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões; coordenadora-geral do Hemosul, Marli Vavas e governador de MS, Eduardo Riedel. Foto: Gerson Oliveira

Os produtos digitais estão disponíveis neste site e no app MS Digital. O objetivo é agilizar demandas, diminuir filas de espera e desburocratizar processos.

Só é possível emitir o cartão de doador pessoas que doaram sangue duas vezes ou mais. O cartão digital dá direito à meia entrada em cinemas e isenção de pagamentos em concursos.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a digitalização é uma de suas metas de governo.

“A digitalização faz parte da vida das pessoas em termos de facilitar o uso de serviço. A hora que você digitaliza o cartão do doador e o acesso do doador, você começa a gerar facilidade para as pessoas. É um passo importante que a gente dá aqui no Hemosul, integrando a rede, digitalização interna de processos para a gente ir ganhando aquilo que a gente quer para a sociedade: transparência, objetividade, facilidade e informação para as pessoas usarem o serviço de maneira mais fácil, tranquila, ágil e barata”, exemplificou.

Além disso, Riedel revelou que exames, feito pela rede pública em hospitais de MS, serão disponibilizados pela internet.

“O próximo passo é disponibilizar exames na internet para que as pessoas dentro do Portal do Governo MS Digital possa a ter acesso a todos os serviços de governo”, afirmou.

O que precisa para doar sangue?

Apresentar documento oficial com foto

Responder formulário com dezenas de perguntas a respeito do quadro de saúde

Passar por triagem médica - o paciente fica em observação e recebe lanche da equipe após a doação de sangue

Estar bem alimentado e descansado

Quem pode doar sangue?

Pessoas entre 16 e 69 anos - menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais/responsáveis e portar autorização do responsável legal

Pessoas com 51kg ou mais

O homem pode doar sangue quatro vezes por ano, de três em três meses. Já a mulher pode doar sangue três vezes por ano, de quatro em quatro meses.*

*O período é diferente para a mulher, pois há perda de ferro durante o ciclo menstrual. Com isso, a reposição do estoque de ferro é mais demorada.

Quem não pode doar sangue?

Paciente infectado com Covid-19 ou gripe

Vacinados recentemente contra Covid-19 ou gripe. Quem tomou a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen deve aguardar o intervalo de sete dias para doar sangue. Quem tomou Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas dois dias. Esses prazos valem para cada dose

Grávidas

Puérperas

Pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

Pessoas portadoras do vírus da Aids

Pessoas portadoras de hepatite B e C

Pessoas que possuem determinadas doenças, como autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, etc

Pessoas que fazem uso de determinado medicamento ( consultar médico)

Pessoas que usam drogas ilícitas

Quanto tempo esperar para doar sangue?

Procedimento Tempo de espera Transfusão de sangue 1 ano Tatuagem, maquiagem definitiva e piercing 1 ano Cirurgia critério médico Parto normal 3 meses Amamentação Parto ocorrido há 1 ano Dengue clássica 1 mês após a cura Dengue grave 6 mês após a cura Medicação critério médico Endoscopia/Colonoscopia 6 meses

Locais para doação em Campo Grande