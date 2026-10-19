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OPERAÇÃO BACKBONE

Mulher e filho de Marcinho VP são presos em operação da PF

Familiares de traficante preso em Campo Grande são investigados em esquema de controle ilegal da internet no Rio de Janeiro

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/10/2026 - 11h00
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A mulher e um dos filhos do traficante Márcios dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, que está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, foram presos nesta segunda-feira (19), durante uma operação da Polícia Federal contra um esquema milionário de exploração ilegal de serviços de internet no Rio de Janeiro.

Conforme informações divulgadas pelo portal de notícias UOL, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno e Lucas Santos Nepomuceno estão entre os presos na Operação Backbone, que investiga a atuação de integrantes do Comando Vermelho (CV) no controle do fornecimento de internet em comunidades da capital fluminense.

A ofensiva resultou, até o momento, em 19 prisões. Ao todo, foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, além de medidas para bloquear até R$ 558 milhões em bens e valores vinculados aos investigados.

As ações ocorrem no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Teresópolis, Maricá e Magé. Parte dos mandados também é cumprida em unidades prisionais, incluindo estabelecimentos do Sistema Penitenciário Federal.

Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa utilizava ameaças e violência para controlar o mercado de internet nos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, impedindo a atuação de empresas que não tinham autorização da facção.

Os criminosos cortavam cabos, incendiavam caixas de distribuição e ameaçavam profissionais responsáveis pela manutenção das redes. Com isso, moradores e comerciantes ficavam sem alternativas e eram obrigados a contratar os serviços oferecidos por provedores ligados ao grupo.

Além de impor o serviço à população, a facção cobrava mensalidades das empresas autorizadas a atuar nos territórios sob seu domínio. Os pagamentos representavam uma fonte significativa de recursos para a organização.

Documentos contábeis analisados pelos investigadores apontam que, em apenas um mês, o dinheiro arrecadado com o fornecimento de internet representou mais de 40% da receita do grupo criminoso no Complexo da Penha.

A investigação também identificou a utilização de empresas para movimentar e ocultar os valores obtidos ilegalmente. Entre os negócios suspeitos estão provedores de internet, produtoras de eventos, empresas de publicidade e estabelecimentos de fachada.

Os recursos também teriam sido utilizados na aquisição de imóveis pagos em dinheiro e em operações com criptoativos, dificultando o rastreamento da origem do patrimônio.

Marcinho VP

Marcinho VP está preso desde agosto de 1996 e é apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças históricas do Comando Vermelho. Atualmente, ele permanece custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande, unidade de segurança 

máxima localizada na capital sul-mato-grossense.

Embora esteja encarcerado há aproximadamente três décadas, investigações policiais apontam que ele continuaria exercendo influência sobre a estrutura da facção.

No comunicado sobre a Operação Backbone, a Polícia Federal informou que um dos líderes da organização, atualmente custodiado no Sistema Penitenciário Federal, continuaria controlando atividades empresariais exploradas nos territórios dominados pelo grupo, com a participação de familiares e outras lideranças.

Conforme as investigações, o dinheiro arrecadado pelo esquema era movimentado por empresas e intermediários financeiros até chegar a familiares de uma liderança da organização criminosa.

Além das prisões, a Justiça determinou medidas contra 42 empresas e 40 pessoas físicas investigadas. As atividades econômicas das pessoas jurídicas envolvidas deverão ser suspensas.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também será comunicada para adotar providências relacionadas à cassação das autorizações de funcionamento dos provedores investigados.

Segundo a Polícia Federal, as medidas deverão considerar a necessidade de manter o fornecimento de internet aos moradores das regiões afetadas, evitando a interrupção de um serviço essencial.

Os investigados poderão responder por crimes como extorsão majorada, lavagem de dinheiro, interrupção de serviços de telecomunicações, exploração clandestina de telecomunicações e domínio social estruturado.

A Operação Backbone integra a força-tarefa Missão Redentor II, coordenada pela Polícia Federal para combater organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro.

 

Operação Bocaiúva

Homem é levado à delegacia após pesca irregular em rio de MS

Pescador foi multado em R$ 1,3 mil após ser flagrado com 17,5 kg de peixes; PMA apreendeu barco e retirou 10 redes do Rio Iguatemi

19/10/2026 13h57

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Reprodução/PMAMS

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Um homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil após ser flagrado com 17,5 quilos de peixes capturados acima do limite permitido no Rio Iguatemi, em Tacuru, a 422 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada no sábado (17), durante a Operação Bocaiúva, da Polícia Militar Ambiental (PMA). O pescador recebeu multa de R$ 1.360, e os policiais apreenderam uma embarcação com motor de popa.

A abordagem ocorreu em um acampamento de pesca próximo à ponte da estrada velha sobre o Rio Iguatemi. No local, os militares encontraram uma caixa térmica com sete peixes nativos, sendo seis curimbas e uma piapara. Questionado sobre a captura, o homem admitiu ter pescado os exemplares.

Após a apreensão do pescado e da embarcação de alumínio equipada com motor de 15 HP, a equipe realizou uma fiscalização pelo rio e retirou 10 redes de emalhar instaladas irregularmente. Os responsáveis pelos equipamentos não foram localizados.

Os peixes encontrados presos nas redes foram soltos vivos no rio. O pescado apreendido, o barco e o motor foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais. As redes ficaram sob responsabilidade do Grupamento da PMA de Mundo Novo, para posterior destruição e descarte adequado.

O que é permitido

Val destacar que em Mato Grosso do Sul, a pesca amadora exige licença ambiental e respeito aos limites de captura, aos tamanhos mínimos e máximos dos peixes e às espécies protegidas. Desde 1º de março de 2026, após o fim da piracema, a atividade foi liberada novamente, mas o pescador amador pode capturar e transportar apenas um exemplar de peixe nativo dentro das medidas permitidas e até cinco piranhas.

O uso de redes de emalhar, tarrafas e outros petrechos proibidos na pesca amadora é vedado, assim como a pesca em áreas protegidas, como trechos próximos a cachoeiras, corredeiras e nascentes. As regras variam conforme a modalidade e o local, por isso é importante consultar as orientações atualizadas do Imasul antes de pescar.

Qualificação

Campo Grande tem cursos gratuitos de manicure e atendimento ao público

Capacitações ocorrem nesta semana, com aulas pela manhã e à noite, em duas regiões da Capital

19/10/2026 13h23

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Reprodução/

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Quem busca qualificação profissional tem duas opções de cursos gratuitos em Campo Grande neste início de semana. A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) oferece capacitações em Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, com aulas entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22).

O curso de Manicure e Pedicure será realizado de 19 a 22 de outubro, das 8h30 às 11h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Noroeste, localizado na Rua Barbacena, s/n. A formação é voltada a quem deseja aprender técnicas da área da beleza e buscar oportunidades de trabalho ou geração de renda.

Já o curso de Atendimento ao Público ocorre de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), das 19h às 21h, na sede da Semu, na Avenida 15 de Novembro, 1.373, na região central. A capacitação busca desenvolver habilidades para atividades que exigem contato direto com clientes e usuários de serviços.

As formações são oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher como alternativa para quem deseja ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou investir em novas competências profissionais.

A recomendação é confirmar informações sobre disponibilidade de vagas diretamente com a Semu antes de comparecer aos locais. Para confirmar vagas e fazer a inscrição nos cursos de Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, o contato divulgado é o WhatsApp da Escola de Capacitação da Semu: (67) 98131-7879.

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