Homem é encontrado morto com facadas em terreno baldio em Campo Grande - Foto: Policia Civil

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Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (15) em um terreno baldio no bairro Jardim das Macaúbas, em Campo Grande.

A vítima apresentava cerca de dez perfurações provocadas por arma branca, concentradas principalmente na região das costas, evidenciando a brutalidade do crime.

O caso chama ainda mais atenção por ter ocorrido a cerca de quatro quadras do local onde, no último sábado (13), um homem foi assassinado em frente à conveniência Cafezais após uma colisão de trânsito, reforçando a sensação de insegurança na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h30 após um morador relatar uma briga nas proximidades da Rua São Pio de Pietrelcina.

Segundo a denúncia, um dos envolvidos estaria caído ao solo e com dificuldades para respirar. A ligação foi interrompida antes da identificação completa da situação.

Quando a equipe do 10º Batalhão chegou ao local, encontrou o homem já inconsciente em um terreno baldio situado em frente a uma escola municipal. A Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA), do Corpo de Bombeiros, foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito.

A vítima vestia apenas uma camiseta preta e um short tipo samba-canção. Próximo ao corpo, foram encontrados um par de tênis, um casaco de moletom e uma bermuda jeans.

Nenhum documento ou objeto pessoal foi localizado, o que dificultou sua identificação. A suspeita inicial é de que as roupas possam ter sido retiradas após o ataque.

Durante os trabalhos periciais, foram identificadas aproximadamente dez lesões compatíveis com golpes de faca. A arma utilizada no crime não foi encontrada nas imediações.

O terreno, que também é utilizado como estacionamento por funcionários de uma escola próxima, foram localizados luvas cirúrgicas, peças de roupa e um calçado. Já em uma lanchonete ao lado, havia marcas de sangue semelhantes a impressões de mãos no portão.

A proprietária do estabelecimento relatou ter ouvido pedidos de socorro durante a madrugada, mas não conseguiu identificar a origem.

Outro elemento que passou a integrar a investigação foi a localização de uma motocicleta Yamaha Fazer, abandonada a cerca de 160 metros do local do crime, na Rua Olivério Rodrigues da Luz. A principal linha de investigação é de que a motocicleta pertença à vítima, que pode ser um motociclista de aplicativo.

O veículo foi encontrado caído e passou por perícia, com coleta de impressões digitais. Posteriormente, foi removido ao pátio do Detran para análise mais detalhada.

Equipes da Polícia Civil, da Perícia Técnica e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local realizando diligências. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou testemunhas diretas do homicídio.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) como homicídio qualificado. As circunstâncias e a motivação do crime ainda são apuradas pelas autoridades.

A proximidade entre os dois assassinatos recentes no Jardim das Macaúbas levanta preocupações entre moradores e reforça o desafio das forças de segurança no combate à violência na região.