Homem é esfaqueado pelo irmão em fazenda perto de Ribas do Rio Pardo

A equipe da Polícia Militar foi acionada, na manhã deste sábado (28), para atendimento de ocorrência de lesão corporal no hospital Santa Casa. No local, a vítima, Weslei Martins Almeida, de 30 anos, relatou que se estava ingerindo bebida alcoólica na Fazenda Fortuna, localizada a aproximadamente 50 quilômetros do município de Ribas do Rio Pardo, quando os fatos ocorreram.

Weslei trabalha e reside no local, juntamente com seu irmão, Leandro Martins Soares. Segundo a vítima, tudo ocorria normalmente até que em determinado momento e sem motivação aparente, Leandro desferiu aproximadamente cinco golpes de arma branca (faca) em suas costas.

A vítima foi socorrida por ambulância até a Santa Casa, onde estava na área verde, consciente, orientada e recebendo atendimento médico, segundo o Boletim de Ocorrência. Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar prosseguiu com o Registro de Ocorrência para as providências legais cabíveis.

Em razão dos fatos e considerando a gravidade da conduta, a autoridade policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária (Depac-CEPOL), o delegado Willian Rodrigues determinou o registro da ocorrência como homicídio simples na forma tentada, com o intuito de apurar com mais detalhes o caso. Até o momento, o autor do crime não foi localizado.