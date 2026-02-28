Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é esfaqueado pelo irmão em fazenda perto de Ribas do Rio Pardo

Segundo Weslei, a vítima, Leandro Martins Soares desferiu cinco golpes de faca em suas costas, sem nenhum motivo

João Pedro Flores

28/02/2026 - 16h30
Continue lendo...

A equipe da Polícia Militar foi acionada, na manhã deste sábado (28), para atendimento de ocorrência de lesão corporal no hospital Santa Casa. No local, a vítima, Weslei Martins Almeida, de 30 anos, relatou que se estava ingerindo bebida alcoólica na Fazenda Fortuna, localizada a aproximadamente 50 quilômetros do município de Ribas do Rio Pardo, quando os fatos ocorreram.

Weslei trabalha e reside no local, juntamente com seu irmão, Leandro Martins Soares. Segundo a vítima, tudo ocorria normalmente até que em determinado momento e sem motivação aparente, Leandro desferiu aproximadamente cinco golpes de arma branca (faca) em suas costas.

A vítima foi socorrida por ambulância até a Santa Casa, onde estava na área verde, consciente, orientada e recebendo atendimento médico, segundo o Boletim de Ocorrência. Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar prosseguiu com o Registro de Ocorrência para as providências legais cabíveis. 

Em razão dos fatos e considerando a gravidade da conduta, a autoridade policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária (Depac-CEPOL),  o delegado Willian Rodrigues determinou o registro da ocorrência como homicídio simples na forma tentada, com o intuito de apurar com mais detalhes o caso. Até o momento, o autor do crime não foi localizado.

Qualificação profissional

Confira opções de cursos de capacitação profissional gratuitos em Campo Grande

Com vagas limitadas, capacitações gratuitas incluem Limpeza Profissional, Trabalho em Altura e prevenção ao assédio e serão realizadas em março; saiba como se inscrever

28/02/2026 12h00

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS), por meio do Instituto Profac, está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional em Campo Grande.

Os cursos serão ministrados ao longo do mês de março e, como destaque, oferecem opções como Segurança no Trabalho em Altura e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio.

Além disso, o curso de limpeza profissional, por exemplo, possui módulos como uso de máquinas conservadoras de piso, limpeza sustentável e o Módulo Despertar, voltado ao desenvolvimento comportamental e à melhoria da atuação no ambiente de trabalho.

Entre as opções estão sustentabilidade e desenvolvimento comportamental, sem nenhum custo.

Imagem Divulgação

Como se inscrever?

O processo de capacitação conta com vagas limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site https://seacms.com.br/
 (aba Instituto Profac) ou pelo WhatsApp (67) 99245-6728.

Também podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]
 ou pelo telefone (67) 3253-4845.

Cursos

As capacitações são presenciais e gratuitas, com certificado, e acontecem na sede do Instituto Profac, localizada na Rua Diana, 51, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Programação de cursos – Março/2026

 

  • 2/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 2/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 3/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza de Áreas Administrativas
  • 4/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza de Vidros
  • 6/3 – 08h às 17h  Limpeza e Jardinagem – NR-35: Segurança no Trabalho em Altura
  • 9/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 9/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 10/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza Específica de Banheiros
  • 11/3 – 13h às 17h  Líderes e Gestores – Sensibilização das Medidas de Prevenção e de Combate ao Assédio e Outras Formas de Violência no Âmbito do Trabalho
  • 12/3 – 08h às 17h  Todas formações – NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA
  • 13/3 – 08h às 12h  Todas formações – NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA
  • 16/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 16/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 20/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza Hospitalar
  • 23/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 23/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 24/3 – 13h às 17h  Copeiro(a) – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
  • 25/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza de Vidros
  • 26/3 – 13h às 17h  Copeiro(a) – Copeiro para Empresas – 2º módulo
  • 27/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Noções Básicas de Uso de Máquina Conservadora de Piso
  • 30/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 30/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 31/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza Profissional Sustentável: Práticas Eficientes e Ecosuficientes
     

MS SUPERA

Governo abre auxílio permanência para alunos de graduação e ensino médio

Programa MS Supera oferece bolsa de R$ 1,6 mil e inscrições devem ser feitas de 3 à 11 de março

28/02/2026 11h30

Divulgação

Continue Lendo...

As inscrições para auxílio permanência do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa MS Supera 2026 abre na próxima terça-feira (03). Neste ano o Governo ampliou o número de vagas de 2.200 para 2.500 e oferece bolsa no valor de R$ 1,6 mil.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (27) e estarão disponíveis para cadastro na terça-feira 600 vagas novas e remanescentes destinadas à alunos de cursos da graduação e nível médio profissionalizante. Desse número são:

  • 480 bolsas para cursos de graduação;
  • 120 bolsas para nível médio;

Atualmente, o programa paga a bolsa no valor de R$ 1.621,00 para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e as inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead): www.sead.ms.gov.br.

O período de inscrições é de 3 à 11 de março.

Critérios

Entre as exigências para receber o benefício o estudante deve estar matriculado em um curso de graduação ou profissionalizante, não receber outro benefício do Governo, entre outros critérios estabelecidos e especificados abaixo, como:

  • Comprovar Renda Individual de até 1 ½ (um e meio) salário mínimo nacional mensal, para Famílias Unipessoais, considerada a renda bruta, se for o caso; 
  • Comprovar Renda Familiar de até 3 (três) salários mínimos nacionais mensais, considerada a renda bruta, se for o caso; 
  • Não possuir graduação de nível superior concluída; 
  • Ser residente no Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 2 (dois) anos; 
  • Não ser beneficiada(o) por qualquer outro tipo de benefício remunerado ou de auxílio financeiro que tenha a mesma finalidade deste Programa; 
  • Não ter registro de reprovações superiores a 4 (quatro) disciplinas cursadas, nas datas de inscrição e de convocação para o Programa;
  • Estar inscrita(o) no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO);
  • Não possuir, simultaneamente, outro membro da família inscrito no Núcleo Familiar do Cadastro Único do Governo Federal, beneficiado por este Programa; 
  • Possuir conta bancária com a Chave PIX registrada no CPF da(o) candidata(o);
  • Ser brasileira(o) nata(o) ou naturalizada(o) ou estrangeira(o) em situação regular no País.
  • Estar aprovada(o) e ou matriculada(o) em curso de graduação presencial ou à distância autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos da legislação vigente, mantidos por instituições de ensino superior pública ou privada, com pelo menos um polo sediado no Estado de Mato Grosso do Sul, para candidatos de nível superior;
  • Estar matriculada(o) em cursos de educação profissional técnica, de nível médio, presenciais ou a distância, previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, instituído pelo Ministério da Educação (MEC) e que possuam duração mínima de 18 (dezoito) meses ou 800 (oitocentas) horas, para candidatos de nível médio;

As documentações necessárias e outras informações estão disponíveis na Resolução Sead nº 164 publicada no DOMS, a partir da página 14.

O cronograma divulgado prevê o primeiro pagamento até 15 de abril, após o termo de concessão que deverá ser assinado dentro do período de 1º a 8 de abril.

> Serviço

Bolsa: Auxílio permanência - MS Supera
Inscrições: 03 à 11 de março
Site: www.sead.ms.gov.br
Quem pode participar? Alunos de baixa renda, de ensino superior e médio.

