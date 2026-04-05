Homem é preso com pistola suspeito de ameaçar músico em conveniência

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A polícia foi acionada por uma funcionária, neste sábado (4), na conveniência Vip Beer, e prendeu um homem armado com uma pistola que estaria ameaçando o músico do estabelecimento, localizado na Rua General Bertoldo Klinger, no bairro Nossa Senhora das Graças.

Segundo informações do Batalhão de Choque, a funcionária repassou as características do suspeito. Durante a abordagem, a equipe verificou que ele estava em posse de uma pistola da marca Beretta, calibre .635.

Em conversa, o músico relatou que se apresenta no local há cerca de 10 anos e que, há alguns meses, passou a receber ameaças de um dos envolvidos, tendo, inclusive, registrado diversos boletins de ocorrência.

A intimidação ocorre no local de trabalho, bem como por meio de ligações telefônicas.

A equipe questionou o suspeito, que confirmou possuir um desentendimento com o músico. Segundo ele, ambos já se envolveram em episódios de agressão, mas negou ter conhecimento de que o tio teria ido até o local armado.

O músico relatou que, por mais de uma vez, enquanto se apresentava, o homem ergueu a camisa, mostrando a pistola. Em dado momento, a vítima informou o segurança, e a funcionária acionou a polícia.

Diante do ocorrido, a polícia deu voz de prisão a tio e sobrinho. Eles foram conduzidos até a Depac Cepol, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma e ameaça.

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