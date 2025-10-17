Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

STALKING E REVENGE PORN

Homem é preso por perseguir e divulgar fotos íntimas de ex-namorada

Em Três Lagoas, suspeito foi preso em flagrante e pode pegar 5 anos de pena por crime de 'stalking' e 'revenge porn'

Noysle Carvalho

17/10/2025 - 10h20
Nesta última quinta-feira, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por perseguição e divulgação de fotos íntimas da ex-namorada. A apreensão aconteceu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.

O crime ocorreu via rede social, no município de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. A vítima, estava separada do homem há mais de um mês, e esteve em um relacionamento com ele por aproximadamente um ano.

No dia de ontem, a mulher de 37 anos compareceu à Delegacia com a comprovação do crime cometido pelo ex-companheiro.

Na ocasião, o homem criou um perfil fake em uma rede social, em que adicionou os familiares, amigos e ex-namorado da vítima. Depois, publicou um vídeo íntimo na rede social, além de montagens ridicularizando a vítima.

O crime foi elencado como ‘pornografia de vingança’, ou ‘revenge porn’, em que a intenção do agressor é justamente, expor e humilhar a vítima com fim de vingança. Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018, a pena é de reclusão que vai de 1 a 5 anos, se o ocorrido não constituir outro crime, ou algum agravamento.

Além da publicação das fotos e vídeo, o homem tinha medidas protetivas impostas, e já não poderia ter nem adicionado a família e amigos da vítima. Devido à isso, o homem também foi autuado por perseguição, ou também chamado de ‘stalking’.

A prática de stalking, é considerada crime desde 2021, pela Lei n° 14.132 e pode ter pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa, ou maior pena a depender da gravidade do caso.

Após investigação, policiais civis localizaram e foram até a casa do suspeito para dar voz de prisão. Na Delegacia em seu interrogatório, o homem assumiu ter criado o perfil fake na rede social e ter realizado todas as postagens.

Após o episódio, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas reforçou o compromisso com a sociedade e pediu às mulheres vítimas de violência domésticas que não se calem.

BAIRRO SANTO AMARO

DOF 'abandona' fronteira e apreende 3,8 toneladas de maconha em bairro de Campo Grande

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões

17/10/2025 11h30

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande FOTO: Divulgação DOF

Embora o Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), atue frequentemente em ações policiais que ocorrem na fronteira, nesta sexta-feira (17), os policiais localizaram um entreposto de maconha na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. No local, foram encontrados 3.820 quilos de maconha, e também dois veículos com registro de furto.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que a casa com as mesmas características descritas na denúncia estava abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, também foram encontrados mais fardos de maconha em um dos cômodos.

Durante checagem dos automóveis, foi constatado que um deles, uma Toyota Hilux foi furtado em Coronel Sapucaia e o outro, uma Volkswagem Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

MEIO AMBIENTE

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após reabilitação

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento

17/10/2025 11h00

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação FOTO: Divulgação

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), reintroduziu na natureza sete  macacos-prego (Sapajus cay), que  passaram por um extenso processo de reabilitação nas dependências do CRAS, onde foram acompanhados por uma equipe de biólogos e veterinários.

Durante esse período, os animais reaprenderam a buscar alimento, reconhecer sons da floresta e conviver em grupo, em um ambiente controlado que simula as condições naturais. Após o tratamento, eles foram soltos na Fazenda Santa Sofia, no município de Aquidauana. A ação marca mais uma etapa do trabalho contínuo de reintrodução de fauna silvestre conduzido pelo Estado, voltado à recuperação, monitoramento e preservação de espécies nativas do Pantanal.

A iniciativa contou com o apoio do Refúgio Santa Sofia, onde funciona o Onçafari, parceiro nas ações de conservação e pesquisa na região pantaneira. A soltura foi planejada para o período pós-seca, quando há maior disponibilidade de frutos e recursos alimentares, fator que aumenta as chances de adaptação e sobrevivência no habitat natural.

“O processo de reabilitação é feito de forma gradual, para minimizar o estresse e garantir que os animais estejam aptos a retomar seus comportamentos naturais. É uma etapa que requer técnica, observação e tempo”, explica Aline Duarte, gestora do CRAS.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o trabalho simboliza o esforço contínuo do Estado em garantir a preservação da fauna nativa e o uso da ciência como ferramenta de gestão ambiental.

“O CRAS e o Hospital Ayty representam uma política pública consolidada de cuidado com os animais silvestres. O uso de tecnologias de rastreamento e o acompanhamento científico fortalecem a proteção da biodiversidade e ampliam o conhecimento sobre as espécies do Pantanal”, destacou André Borges.

Monitoramento

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento do grupo em seu ambiente natural.

Os dispositivos registram deslocamentos, áreas de uso, formação de grupos e padrões de alimentação. Esses dados serão analisados por pesquisadores e técnicos do Imasul para avaliar o sucesso da reintrodução e aprimorar futuras ações de soltura.

“O monitoramento é fundamental para compreender como esses animais se comportam no retorno à natureza e para aperfeiçoar os protocolos de reabilitação”, destacou a bióloga Márcia Delmondes, integrante da equipe técnica do CRAS.

Antes da liberação, todos os indivíduos passaram por avaliações clínicas e laboratoriais completas. Os testes confirmaram resultados negativos para Anaplasma sp., Babesia sp., Clostridium perfringens e Leptospira sp., garantindo que os animais estavam em condições sanitárias seguras para o retorno à natureza.

O trabalho contou com o suporte do Hospital Ayty, unidade do Imasul equipada com centro cirúrgico, laboratório, sala de esterilização, raio-X e farmácia veterinária, que oferece atendimento integral à fauna silvestre em reabilitação no Estado.

Origem dos animais

Os sete macacos têm origens diversas, provenientes de resgates, apreensões e entregas voluntárias. Alguns chegaram ao CRAS debilitados ou com comportamento dependente de humanos, exigindo meses de readaptação. Outros foram retirados de cativeiro doméstico e precisaram reaprender a formar grupos e responder a estímulos naturais.

Durante a reabilitação, os técnicos monitoraram o desenvolvimento físico e social de cada indivíduo, definindo o momento adequado para a soltura em grupo — condição ideal para a espécie Sapajus cay, que vive em bandos organizados e cooperativos.

A médica-veterinária Jordana Toqueto, também do CRAS, explica que o uso dos colares de rastreamento possibilita uma avaliação contínua e científica da readaptação dos primatas.

“Com os dados de GPS, conseguimos saber onde o grupo está se deslocando, se estão se alimentando adequadamente e se mantêm o comportamento natural da espécie. Esse tipo de acompanhamento é essencial para medir a efetividade do processo de reintrodução e garantir que o retorno à natureza ocorra de forma segura”, detalha Jordana.

