Homem é preso por perseguir e divulgar fotos íntimas de ex-namorada

Nesta última quinta-feira, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por perseguição e divulgação de fotos íntimas da ex-namorada. A apreensão aconteceu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.

O crime ocorreu via rede social, no município de Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. A vítima, estava separada do homem há mais de um mês, e esteve em um relacionamento com ele por aproximadamente um ano.

No dia de ontem, a mulher de 37 anos compareceu à Delegacia com a comprovação do crime cometido pelo ex-companheiro.

Na ocasião, o homem criou um perfil fake em uma rede social, em que adicionou os familiares, amigos e ex-namorado da vítima. Depois, publicou um vídeo íntimo na rede social, além de montagens ridicularizando a vítima.

O crime foi elencado como ‘pornografia de vingança’, ou ‘revenge porn’, em que a intenção do agressor é justamente, expor e humilhar a vítima com fim de vingança. Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018, a pena é de reclusão que vai de 1 a 5 anos, se o ocorrido não constituir outro crime, ou algum agravamento.

Além da publicação das fotos e vídeo, o homem tinha medidas protetivas impostas, e já não poderia ter nem adicionado a família e amigos da vítima. Devido à isso, o homem também foi autuado por perseguição, ou também chamado de ‘stalking’.

A prática de stalking, é considerada crime desde 2021, pela Lei n° 14.132 e pode ter pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa, ou maior pena a depender da gravidade do caso.

Após investigação, policiais civis localizaram e foram até a casa do suspeito para dar voz de prisão. Na Delegacia em seu interrogatório, o homem assumiu ter criado o perfil fake na rede social e ter realizado todas as postagens.

Após o episódio, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas reforçou o compromisso com a sociedade e pediu às mulheres vítimas de violência domésticas que não se calem.

