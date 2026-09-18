Homem é preso suspeito de abusar e gravar criança de 5 anos em Campo Grande

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (18), em Campo Grande, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas cinco anos e gravar os crimes para compartilhar pela internet. A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Sentinela, deflagrada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).
Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o caso começou a ser investigado a partir do trabalho de agentes especializados em crimes cibernéticos e no combate à circulação de material de abuso sexual infantil na internet.
Durante as apurações, os investigadores identificaram registros de conteúdo explícito envolvendo uma vítima de cinco anos. A partir da análise técnica dos arquivos, a polícia afirma ter conseguido rastrear o local onde o material teria sido produzido.
Com as informações obtidas, a DEPCA representou à Justiça pela expedição de um mandado de busca e apreensão. A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida nesta sexta-feira em um endereço da Capital.
Suspeito estava no mesmo cômodo da criança
Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o investigado no mesmo cômodo onde estava a criança, conforme informou a Polícia Civil.
Ainda segundo a corporação, uma análise preliminar do ambiente e das características físicas do imóvel permitiu relacionar os espaços encontrados durante a busca aos locais que apareciam nos registros investigados.
Para a polícia, os elementos reforçaram a suspeita de que os abusos e as gravações teriam ocorrido naquela residência.
Diante da situação encontrada, o homem foi preso em flagrante. A Polícia Civil também informou que representou pela conversão da prisão em preventiva, medida que depende de decisão judicial.
A identidade do investigado não foi divulgada. Informações que possam levar à identificação da criança também são preservadas em razão da natureza do crime e da proteção legal conferida a vítimas menores de idade.
Criança confirmou abusos, diz polícia
Após a operação, a vítima foi retirada da situação e encaminhada para atendimento psicossocial especializado.
Conforme a DEPCA, a criança confirmou os abusos durante depoimento especial, procedimento realizado de maneira adequada à idade da vítima e destinado a reduzir sua exposição e revitimização durante a apuração.
O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e providenciar a inclusão imediata da criança na rede de proteção.
A Polícia Civil considera que a operação interrompeu um ciclo de violência que vinha sendo praticado contra a vítima. As investigações, porém, devem continuar para esclarecer a extensão dos crimes e a eventual circulação do material produzido.
Material registra violência real contra crianças
A corporação também chamou atenção para o uso da expressão CSAM, sigla em inglês para Child Sexual Abuse Material, ou Material de Abuso Sexual Infantil.
O termo vem sendo utilizado para deixar claro que arquivos desse tipo não representam simplesmente conteúdo pornográfico, mas registros de violência sexual efetivamente cometida contra crianças.
A investigação deve buscar esclarecer, entre outros pontos, como os arquivos foram produzidos e compartilhados e se o material chegou a outras pessoas ou ambientes virtuais.
Operação Sentinela
A ação desta sexta-feira integra a Operação Sentinela, estratégia permanente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destinada ao enfrentamento de crimes sexuais contra crianças e adolescentes praticados ou disseminados por meios digitais.
Segundo a corporação, o trabalho envolve investigações cibernéticas para identificar suspeitos, localizar vítimas e rastrear pessoas envolvidas na produção, armazenamento ou circulação de material de abuso sexual infantil.
A Polícia Civil reforçou que denúncias relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas anonimamente pelo Disque 100 ou diretamente em unidades policiais.