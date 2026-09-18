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Operação Sentinela

Homem é preso suspeito de abusar e gravar criança de 5 anos em Campo Grande

Polícia Civil rastreou pela internet o local onde o material teria sido produzido e encontrou o investigado no mesmo cômodo da vítima; criança foi encaminhada à rede de proteção.

Welyson Lucas

18/09/2026 - 16h44
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Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (18), em Campo Grande, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas cinco anos e gravar os crimes para compartilhar pela internet. A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Sentinela, deflagrada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o caso começou a ser investigado a partir do trabalho de agentes especializados em crimes cibernéticos e no combate à circulação de material de abuso sexual infantil na internet.

Durante as apurações, os investigadores identificaram registros de conteúdo explícito envolvendo uma vítima de cinco anos. A partir da análise técnica dos arquivos, a polícia afirma ter conseguido rastrear o local onde o material teria sido produzido.

Com as informações obtidas, a DEPCA representou à Justiça pela expedição de um mandado de busca e apreensão. A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário e cumprida nesta sexta-feira em um endereço da Capital.

Suspeito estava no mesmo cômodo da criança

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o investigado no mesmo cômodo onde estava a criança, conforme informou a Polícia Civil.

Ainda segundo a corporação, uma análise preliminar do ambiente e das características físicas do imóvel permitiu relacionar os espaços encontrados durante a busca aos locais que apareciam nos registros investigados.

Para a polícia, os elementos reforçaram a suspeita de que os abusos e as gravações teriam ocorrido naquela residência.

Diante da situação encontrada, o homem foi preso em flagrante. A Polícia Civil também informou que representou pela conversão da prisão em preventiva, medida que depende de decisão judicial.

A identidade do investigado não foi divulgada. Informações que possam levar à identificação da criança também são preservadas em razão da natureza do crime e da proteção legal conferida a vítimas menores de idade.

Criança confirmou abusos, diz polícia

Após a operação, a vítima foi retirada da situação e encaminhada para atendimento psicossocial especializado.

Conforme a DEPCA, a criança confirmou os abusos durante depoimento especial, procedimento realizado de maneira adequada à idade da vítima e destinado a reduzir sua exposição e revitimização durante a apuração.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e providenciar a inclusão imediata da criança na rede de proteção.

A Polícia Civil considera que a operação interrompeu um ciclo de violência que vinha sendo praticado contra a vítima. As investigações, porém, devem continuar para esclarecer a extensão dos crimes e a eventual circulação do material produzido.

Material registra violência real contra crianças

A corporação também chamou atenção para o uso da expressão CSAM, sigla em inglês para Child Sexual Abuse Material, ou Material de Abuso Sexual Infantil.

O termo vem sendo utilizado para deixar claro que arquivos desse tipo não representam simplesmente conteúdo pornográfico, mas registros de violência sexual efetivamente cometida contra crianças.

A investigação deve buscar esclarecer, entre outros pontos, como os arquivos foram produzidos e compartilhados e se o material chegou a outras pessoas ou ambientes virtuais.

Operação Sentinela

A ação desta sexta-feira integra a Operação Sentinela, estratégia permanente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destinada ao enfrentamento de crimes sexuais contra crianças e adolescentes praticados ou disseminados por meios digitais.

Segundo a corporação, o trabalho envolve investigações cibernéticas para identificar suspeitos, localizar vítimas e rastrear pessoas envolvidas na produção, armazenamento ou circulação de material de abuso sexual infantil.

A Polícia Civil reforçou que denúncias relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas anonimamente pelo Disque 100 ou diretamente em unidades policiais.

 

Alternativa

Veja como o e-Título pode facilitar no dia da eleição

Aplicativo pode ser usado para identificação na seção eleitoral e reúne serviços da Justiça Eleitoral

18/09/2026 17h30

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Foto: Divulgação

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O eleitor já pode utilizar o e-Título para consultar informações e acessar serviços da Justiça Eleitoral pelo celular, aplicativo reúne recursos que podem ser úteis antes e durante o dia da votação. O primeiro turno deste ano acontece no próximo dia 4 de outubro. 

O uso do e-Título serve como documento oficial de identificação na hora de votar, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor. Nesse caso, não é necessário levar o título de eleitor impresso. O e-Título está entre os documentos oficiais com foto aceitos para identificação na seção eleitoral.

Por isso, é importante baixar ou atualizar o aplicativo antes das eleições e conferir os dados. Quem não tiver fotografia disponível no e-Título deverá apresentar outro documento oficial com foto para votar.

Local de votação e outros serviços

Pelo e-Título, também é possível consultar o local de votação, verificar a situação eleitoral, emitir certidões, consultar eventuais débitos e acessar o histórico de justificativas.

Justificativa pelo celular

Outra funcionalidade disponível é a justificativa de ausência às urnas pelo próprio e-Título no dia da votação.

O recurso pode ser utilizado pelo eleitor que estiver em município diferente daquele onde possui seu domicílio eleitoral. O aplicativo utiliza a geolocalização para confirmar a localização do usuário e, nesse caso, não é necessário apresentar documento que comprove a ausência.

A opção permite que o eleitor faça a justificativa pelo celular, sem precisar procurar um local de votação exclusivamente para esse procedimento.

Antecedência

A orientação é baixar ou atualizar o e-Título antes das eleições, conferir os dados e consultar o local de votação. Também é importante verificar se a fotografia está disponível no aplicativo, caso o eleitor pretenda utilizá-lo para identificação no dia da votação.

O aplicativo é gratuito e está disponível para smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.
 

Depois de Anos

Após anos de atrasos, corredor da Gunter Hans entra na reta final em Campo Grande

Obra começou em 2021, ficou paralisada, teve troca de empreiteira e sucessivos adiamentos; Prefeitura prevê agora entregar ligação entre os terminais Aero Rancho e Bandeirantes em fevereiro de 2027.

18/09/2026 17h10

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Obras do corredor de ônibus avançam na Avenida Gunter Hans, que tem entrega prevista para fevereiro de 2027.

Obras do corredor de ônibus avançam na Avenida Gunter Hans, que tem entrega prevista para fevereiro de 2027. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande.

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Depois de um histórico marcado por paralisações, troca de empreiteira e adiamentos, o corredor exclusivo de ônibus das avenidas Marechal Deodoro e Gunter Hans, em Campo Grande, entrou em uma nova etapa de obras e tem fevereiro de 2027 como prazo atual para ser finalmente entregue à população.

A Prefeitura informou nesta sexta-feira (18) que, a partir deste sábado (19), serão iniciados os trabalhos de fresagem do pavimento, procedimento em que máquinas retiram a camada mais antiga e desgastada do asfalto.

Na prática, o equipamento “raspa” parte da pista, removendo irregularidades e deixando a superfície preparada para receber uma nova camada de asfalto. O serviço será realizado no entorno das estações de embarque antes do recapeamento.

Depois dessa etapa, estão previstos outros três serviços antes da conclusão do corredor. O primeiro será o recapeamento dos encaixes próximos às estações, com a aplicação de uma nova camada de asfalto nos trechos que fazem a ligação da pista com as áreas de embarque.

Em seguida, será feita a sinalização viária, que inclui a pintura de faixas, linhas de divisão das pistas e demais marcações necessárias para organizar a circulação de ônibus e outros veículos.

Por último, serão instalados os abrigos das estações, estruturas destinadas a oferecer cobertura e proteção aos passageiros enquanto aguardam os coletivos.

O corredor passa pelas avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro e fará a ligação entre os terminais Aero Rancho e Bandeirantes, nos dois sentidos, atendendo principalmente moradores das regiões do Anhanduizinho e Lagoa. 

A administração municipal apresenta a nova etapa como a reta final da intervenção. Entretanto, a conclusão ocorre depois de uma longa trajetória de problemas que acompanha o projeto há anos.

Obra começou em 2021

Embora o planejamento dos corredores de transporte coletivo de Campo Grande seja ainda mais antigo, a etapa que deu origem à atual intervenção na Marechal Deodoro/Gunter Hans foi licitada em setembro de 2020.

Na época, a Engepar Engenharia e Participações venceu a concorrência por aproximadamente R$ 11,4 milhões. O projeto previa 1,1 quilômetro de drenagem, 5,5 quilômetros de recapeamento, sinalização e quatro estações de pré-embarque.

As obras começaram efetivamente em 2021 e a expectativa inicial era de que fossem concluídas ainda naquele ano. O cronograma, porém, não se concretizou. 

Em 2022, com a intervenção ainda inacabada, a previsão já havia sido empurrada para dezembro de 2024. Àquela altura, o corredor acumulava atrasos e provocava reclamações de motoristas e moradores que utilizavam diariamente a região. O cenário se agravou nos anos seguintes.

Primeira empresa deixou a obra

Em 2023, a Engepar desistiu de continuar o empreendimento e a Prefeitura iniciou o processo de rescisão do contrato. Naquele momento, já haviam se passado mais de três anos desde a licitação e a revitalização voltou a depender de uma nova contratação. 

Com estruturas inacabadas no canteiro central, o corredor passou a ser alvo de reclamações relacionadas a lixo, abandono e acidentes. Registros publicados no início de 2025 apontavam que a obra havia começado em março de 2021 e permanecia sem conclusão após a saída da primeira empresa. 

A tentativa de destravar definitivamente o empreendimento ganhou força somente no fim de 2024, quando o Município abriu uma nova licitação.

A vencedora foi a Engevil Engenharia Ltda., contratada por R$ 9,6 milhões. O contrato foi celebrado em março de 2025 e estabeleceu inicialmente prazo de 360 dias para execução. 

As máquinas voltaram efetivamente ao trecho no primeiro semestre daquele ano, retomando estruturas que haviam ficado inacabadas.

Prazo foi prorrogado novamente

Nem mesmo o novo contrato, entretanto, conseguiu encerrar a obra dentro do primeiro cronograma. Em março deste ano, a Prefeitura formalizou um primeiro aditivo e prorrogou a execução até agosto.

Em seguida, veio uma segunda extensão de 180 dias, levando o prazo até 19 de fevereiro de 2027. Além do prazo, o contrato também ficou mais caro.

O valor passou de R$ 9,6 milhões para R$ 9,7 milhões, aumento líquido de aproximadamente R$ 100 mil. O aditivo envolveu R$ 1,2 milhão em acréscimos de determinados serviços e R$ 1,1 milhão em supressões de outros itens. 

A Prefeitura agora arredonda o investimento total para R$ 9,7 milhões ao anunciar a fase final. 

O histórico mostra, portanto, que fevereiro de 2027 não representa o primeiro prazo estabelecido para a conclusão. A entrega inicialmente projetada para 2021 passou por diferentes previsões ao longo dos anos até chegar ao cronograma atual.

Quatro estações entre os terminais

O projeto prevê quatro estações de ônibus entre o Terminal Aero Rancho e a região do Trevo Imbirussu, além da continuidade do corredor até o Terminal Bandeirantes.

Com a nova configuração, os pontos de embarque ficam na região central da avenida e parte da pista passa a ser destinada prioritariamente aos ônibus do transporte coletivo. 

Em outubro de 2025, uma nova frente de obras também chegou ao Trevo Imbirussu, com alterações destinadas a permitir a continuidade da faixa exclusiva, que anteriormente terminava no Terminal Bandeirantes, em direção ao Aero Rancho. 

Naquele mesmo mês, a Prefeitura informava que apenas 36,1% dos serviços estavam executados e previa concluir o empreendimento em março de 2026. Na ocasião, 75% da pavimentação das quatro estações já havia sido realizada. Esse prazo também acabou superado.

Prefeitura fala em melhoria da mobilidade

Ao anunciar a etapa final nesta sexta-feira, a prefeita Adriane Lopes afirmou que o empreendimento deverá melhorar o deslocamento e oferecer mais conforto aos passageiros.

 “Estamos avançando com mais uma obra importante para a mobilidade de Campo Grande. Agora, entramos na etapa final de um corredor que vai melhorar o deslocamento e trazer mais conforto para quem utiliza o transporte coletivo”.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) é responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.

Com o início da fresagem neste sábado, a expectativa da administração é avançar para o recapeamento, sinalização e instalação dos abrigos, últimas intervenções anunciadas antes da liberação definitiva do corredor. 

Caso o cronograma atual seja cumprido, a estrutura deverá ficar pronta em fevereiro de 2027, aproximadamente seis anos depois do início das obras dessa etapa do Corredor Sudoeste. 

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